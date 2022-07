Plitsch Platsch – 5 Ideen zum Forschen mit Wasser

Derzeit klettert das Thermometer fast täglich über die 20 Grad. Sommerliche Temperaturen laden zum Spielen im Park, im Garten oder auf dem Balkon ein. Und neben Eiscreme löst auch Wasser bei KiTa- und Grundschulkindern eine extreme Begeisterung aus. Mit dem kühlen Nass lässt sich noch viel mehr anstellen als nur ein erfrischendes Bad in der Plastikwanne. Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat ein paar Ideen gesammelt, wie Kinder rund um das Wasser auf Entdeckungsreise gehen können. Wir präsentieren euch fünf spannende Projekte. Die Arschbombe ins Becken könnt ihr danach dann ja zusammen vollführen.

Nehmt euch die Zeit und motiviert eure Kinder, ein bisschen mit Wasser zu forschen. Erstellt das eigene Meer in der Flasche, friert Dinos ins Eis und lasst Papierboote segeln. Die kristallklare Flüssigkeit bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, spielerisch damit umzugehen und kleine Forschungsprojekte aufzusetzen. Hier sind unsere fünf Beispiele.

Mini-Meer: die Wellenmaschine

Meereswellen sind faszinierend und voller Abwechslung – mal sanft, mal stürmisch! Aber wie genau bewegen sich die Wellen eigentlich? Holt euch die stürmische See einfach zu euch nach Hause und untersucht die Entstehung und die Ausbreitung der Wellen. Dazu könnt ihr mit euren Kindern einfach eine Glasflasche in eine Wellenmaschine verwandeln und zusammen beobachten, wie sich euer Miniatur-Meer bewegt.

Hier findet ihr eine detaillierte Anleitung zum Bau der Wellenmaschine.

© cottonbro (Pexels)

Ice Age: Dinos im Eis

Eiswürfel sind nicht nur im sommerlichen Fruchtcocktail eine Freude, gefrorenes Wasser fasziniert auch die Kinder. Natürlich als Erfrischung an den heißen Tagen. Allerdings dienen Eisblöcke auch als Forschungsobjekt. Dazu braucht es aber etwas Vorbereitung. Bereitet kleine und große Eiswürfel vor, in die ihr verschiedene Gegenstände einarbeitet. Prima geeignet sich Spielfiguren, Steine, Würfel oder Blüten. Damit sie mittig platziert sind, könnt ihr die Gefäße erstmal zur Hälfte füllen und einfrieren und später auffüllen. Eure Kinder können dann das komplett gefrorene Eis bestaunen, seine Oberfläche fühlen und das Farbspiel beobachten. Wie fühlt sich das Eis an und was können die kleinen Forscher tun, um die eingefrorenen Gegenstände zu befreien?

Hier findet ihr alle Infos zu diesem Experiment.

Nachhaltig nutzen: Wieviel Wasser kommt aus dem Hahn?

Wir bringen unseren Kindern bei, im Alltag möglichst kein Wasser zu verschwenden. Die Kleinen sollen nicht minutenlang unter der heißen Dusche stehen oder den Hahn laufen lassen, während sie die Zähne putzen. Macht es zu einem Forschungsprojekt, euren Kindern den sorgsamen Umgang mit der Ressource Wasser zu erklären. Messt nach, wieviel Flüssigkeit aus dem Hahn, der Dusche oder dem Gartenschlauch kommt, wieviel Wasser in eine Badewanne passt und welche Bedeutung Wasser für uns alle hat. Dazu solltet ihr euch selbst informieren.

Christoph Wehrer / © Stiftung Haus der kleinen Forscher

Hier findet ihr das Material und Infos zu dieser Forscheridee.

Hisst die Segel: Wasser trifft auf Papier

Bestimmt habt ihr aus Papier nicht nur Flieger gefaltet, sondern auch Hüte und Boote. Habt ihr doch, oder? Wie sieht es aber aus, wenn eure Papierschiffe auch noch eine Last transportieren müssen wie echte Schiffe? Konstruiert zusammen mit euren Töchtern und Söhnen fantasievolle, stabile Papierboote und erforscht gemeinsam deren Tragfähigkeit.

Hier findet ihr ein paar Ideen zu diesem maritimen Forschungsprojekt.

© Elina Buzurtanova (Unsplash)

Achtung, nasse Socken: Über die Klebkraft von Wasser

Wenn euch schonmal Wasser über eure Sonntagszeitung oder ein Buch gelaufen ist, dann wisst ihr, dass nasse Dinge plötzlich aneinanderkleben. Aber warum ist das eigentlich so? Bei welchen Materialien wirkt das kühle Nass wie ein Klebstoff? Um herauszufinden, welche Klebkraft Wasser hat, benötigen eure Kinder ausnahmsweise auch im Sommer ein Paar Socken.

Hier findet ihr die Beschreibung zu diesem spannenden Wasser-Experiment.

Noch mehr Forscherideen mit Wasser

Der Sommer ist ja hoffentlich noch lang, daher findet ihr online neben unseren fünf kleinen Experimenten auch noch eine Vielzahl weiterer spannender Ideen. Zum Beispiel in der Ausgabe „Wasser neu entdecken“ des Magazins „Forscht mit!“ der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Oder auch im Offenen Online-Kurs „Schwimmen und Sinken“. Dort geht es um die Frage, warum manche Gegenstände schwimmen, während andere untergehen. Dieser Kurs ist kostenlos und richtet sich insbesondere an Pädagoginnen und Pädagogen in Kita, Hort und Grundschule.

Wir wünschen euch einen sonnigen und tollen Sommer mit viel Spaß am und mit Wasser. Hier haben wir noch ein paar Tipps gegen die Hitze.

Titelbild: © Phil Goodwin (Unsplash)