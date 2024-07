Ich weiß nicht, wie es bei euch selbst in der Kindheit war, aber ich bin noch mit Spielen wie Dame, Mühle und Schach aufgewachsen. Neben vielen anderen Karten- und Brettspielen. Sogar Skat hab ich mit meinem Opa gekloppt. Heute lassen sich Kinder überwiegend digital entertainen. Wir wollen aber heute mal eine Lanze für das königliche Spiel Schach brechen. Denn das ist viel mehr als nur ein Spiel. Wir verraten, wie euer Kind vom Schach profitieren kann. Und wir haben gleich noch einen brandheißen Tipp, wie euer Nachwuchs dieses scheinbar komplizierte Spiel sehr kindgerecht lernen kann. Dabei hilft das Buch „Und plötzlich kannst Du Schach“ in Verbindung mit einem Onlinekurs.

Aber erstmal wollen wir euch verdeutlichen, welche Fähigkeiten eure Kinder durch das Erlernen von Schach entwickeln und verbessern können. Grundsätzlich ist ein Einstieg in die Grundlagen dieses Spiels ab etwa 6 Jahren möglich.

Darum ist Schach gut für Kinder

Schach ist eine großartige Möglichkeit, kognitive Fähigkeiten zu fördern. Das Spiel schult nicht nur logisches Denken, sondern fordert auch die Konzentration und Geduld der Kinder heraus. Beim Spielen lernen sie, komplexe Strategien zu entwickeln, mehrere Züge im Voraus zu planen und die möglichen Folgen ihrer Entscheidungen sorgfältig abzuwägen. Diese mentalen Anstrengungen stärken das Gedächtnis und fördern die Problemlösungskompetenz. Schach spielende Kinder, trainieren ihre Skills, in Alternativen zu denken und kreative Lösungen zu finden. Diese wertvollen Fähigkeiten übertragen sich auf viele andere Lebensbereiche, vom schulischen Lernen über alltägliche Entscheidungen bis hin zu zukünftigen Herausforderungen in Schule und Beruf.

© Michał Parzuchowski (Unsplash)

Soziale Aspekte

Neben den Vorteilen für das Gehirn hilft Schach auch bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen. Im Spiel lernen Kinder, ihren Gegner zu respektieren, faire Spielregeln einzuhalten und sowohl mit Siegen als auch mit Niederlagen umzugehen. Diese Erfahrungen stärken das Selbstbewusstsein und lehren wichtige Lektionen über Durchhaltevermögen und Charakterstärke. Als universelle Sprache überwindet Schach kulturelle und sprachliche Barrieren. Es ermöglicht Kindern, Teil einer weltweiten Gemeinschaft zu werden, in der sie mit Spielern aus allen Ecken der Erde in Kontakt treten können. Diese interkulturelle Erfahrung fördert Offenheit, Verständnis und globales Denken – Eigenschaften, die in unserer zunehmend vernetzten Welt von unschätzbarem Wert sind.

Das Buch „Und plötzlich kannst Du Schach“

Das Unternehmen Chessbase aus Hamburg bietet ein vielfältiges Angebot für alle Schachinteressierten. Und seit kurzer Zeit gibt es ein neues Entdecker-Buch für Kinder zum Schachlernen mit dem coolen Titel „Und plötzlich kannst Du Schach“. Damit lernen eure Kinder auf über 90 Seiten alle Grundlagen zum Spiel und können das Gelernte dann in vielen Übungen direkt anwenden. Begleitet wird das Buch durch einen Onlinekurs, für den ihr in einem versiegelten Umschlag einen Code erhaltet.

© Daddylicious

Der Klassiker der Kinderschachprogramme „Fritz & fertig“ ist schon seit über zwanzig Jahren auf dem Markt und wurde mehrfach ausgezeichnet. Geschrieben und entwickelt wurde das Schachlernbuch für Kinder von dem Pädagogen Björn Lengwenus, illustriert wurde es von Ritter-Rost Erfinder Jörg Hilbert.

Das Buch hat kein klassisches Inhaltsverzeichnis, sondern führt die Leser*innen nach einem kurzen Intro durch Prinz Fritz und seiner frechen Cousine Bianca zuerst einmal quer durch alle verschiedenen Spielfiguren und deren Züge und Optionen. Angefangen mit dem König, den es zu schützen und zu besiegen gibt, führt der Autor mit vielen bunten Bildern und kurzen Erklärungen durch den Aufbau auf dem Spielbrett und die Funktionen von Turm, Läufer, Dame, Springer und Bauer. Am Ende jeder Figur gibt es ein paar Übungen, die im Heft eingezeichnet werden können. Natürlich könnt ihr auch neben dem Buch ein Schachbrett aufstellen und alle Herausforderungen dann direkt am Brett spielen.

© Daddylicious

Im weiteren Verlauf des Buches lernen die Kinder dann weitere Grundlagen, Begriffe und Spielsituationen wie:

En passant

Umwandlung

Rochade

Eröffnung

Einknasten

Grundreihenmatt

Na, kommt ihr bei diesen Fachbegriffen auch ins Schleudern? Dann nehmt euch das Buch doch am besten direkt zusammen mit euren Kindern vor. Dann haben die Kleinen nach den Lektionen auch direkt jemanden, an dem sie ihre Skills ausprobieren können. Denkt aber dran, dass es frustrierend sein kann, wenn ihr sie jedes Mal besiegt. Aber dieses elterliche Fingerspitzengefühlt kennt ihr bestimmt vom anderen Spielen auch schon.

Der Fritz & Fertig Onlinekurs

Als Bonus bekommt ihr zu dem Buch den Zugang zu einem kompletten Schachkurs für Kinder, den Chessbase im Shop unter dem Titel „Fritz & Fertig Folge 1 – Version 3“ für 29 Euro anbietet. Da habt ihr die Kosten für das Buch schon wieder drin. Der Onlinekurs ist ohne große Finessen gestaltet und erinnert in Optik und Bedienung an Webseiten aus den Anfängen des Internets. Aber die Kinder sollen sich ja auch nicht von irgendwelchen Animationen oder Geräuschen ablenken lassen. Sie laufen mit den beiden aus dem Buch bekannten Protagonisten linear durch eine Spielwelt und erlernen bei kleinen digitalen Aufgaben.

Das Buch liefert in 25. Abschnitten auf 92 Seiten einen wirklich sehr spielerischen Einstieg in dieses komplexe und spannende Spiel der Könige. Und wenn eure Kinder dann erstmal auf den Geschmack gekommen sind, dann finden sie bei Fritz & Fertig noch weitere Aufbau- und Fortgeschrittenenkurse. Außerdem gibt es Schach-Apps zum Üben. Und natürlich geht nichts über eine gepflegte Schachpartie mit Papa. Verstehste?

Aktuell verlosen wir hier auf unserem Instagram-Profil drei Bücher „Und plötzlich kannst Du Schach“.

Details zum Buch