Rezept des Monats 06.24: Schneller Maultaschen-Auflauf

Nur um Verwechslungen zu vermeiden: In dem „Kochbuch für Stümper“ mit Bildern von Comiczeichner Brösel, dem Werner-Schöpfer, gab es mal ein Rezept für „Halts Maultaschen“. Aber die haben natürlich gar nichts mit der harmonischen und friedvollen Familienküche zu tun. 😉 Stattdessen ist unser Rezept des Monats Juni 2024 eine Anleitung für einen schnellen Maultaschen-Auflauf. Keine Sorge, die kleinen Nudelteigtaschen müsst ihr nicht selbst falten und füllen, die kauft ihr fertig. Ergänzt wird das Gericht mit Brokkoli, denn dieses schmackhafte Gemüse hat jetzt Saison. Also, schreibt schnell die Zutaten auf und dann ab an den Herd.

Damit ihr aber auch wisst, was ihr da für den Kinderteller und euren eigenen Gaumen zubereitet, sind hier noch ein paar Infos zu den Maultaschen. Diese Spezialität aus der schwäbischen Küche gibt es mit diversen Füllungen, ähnlich den italienischen Ravioli. Wir bevorzugen die vegetarische Variante, wie bei allen unseren Rezeptvorschlägen. Meist werden Maultaschen in der Pfanne mit Butter und geschmelzten Zwiebeln zubereitet. Anderen schmecken sie in einer Suppe oder mit Beilagen wie Salat. In dem Rezept von Choosy werden sie mit Brokkoli und Tomaten zu einem leckeren Auflauf.

Schneller Maultaschen-Auflauf Aufläufe sind in der Familienküche eine tolle Möglichkeit für ein schnelles und gesundes Essen, denn unter der knackigen Käsehaube könnt ihr ziemlich viel verstecken, was den Kindern gut schmeckt. Hier nehmen wir vegetarische Maultaschen zusammen mit Brokkoli und backen sie mit Käse und einer tomatigen Sauce. Typ: Familienessen Küche: Deutsch Schlüsselwörter: Auflauf Rezeptausbeute: 4 Kalorien: 537 Gesamtzeit: 00:30:00 Rezept-Zutaten: 2 Packungen vegetarische Maultaschen

8 Kirschtomaten

400 g stückige Tomaten (Dose)

300 g Brokkoli

2 Zwiebeln

200 g Mozzarella

2 Zehen Knoblauch

4 EL Olivenöl

1 TL Paprikapulver (rosenscharf)

2 TL Italienische Kräuter

2 Prisen Salz

Pfeffer n.B. Rezeptanweisungen:



1. Den Ofen auf 200 °C Ober- / Unterhitze vorheizen.



2. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. Maultaschen in Scheiben schneiden, Brokkoli in kleine Röschen trennen und Tomaten halbieren.



3. Öl in einer Pfanne erhitzen, darin Zwiebel, Knoblauch und Maultaschen kurz anbraten. Stückige Tomaten hinzufügen und mit Salz, Pfeffer, Kräutern und Paprikapulver abschmecken.



4. Nun alles in eine Auflaufform geben, Tomaten Scheiben und Brokkoliröschen mit in die Auflaufform geben. Mozzarella darüber streuen und 15 Minuten im Ofen überbacken.

Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.

Unsere Zusammenarbeit mit Choosy

„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“

Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.

Gebt uns gern Feedback zu unseren Rezepten. Und wenn ihr eine Anregung für ein tolles und nicht zu schwer zu kochendes Familienessen habt, dann immer her damit.