werbung | Wenn ich mal die letzten 50 Jahre seit meiner Kindheit Revue passieren lasse, dann hat die Kamera einen enormen Siegeszug hingelegt. Früher gab es Fotoapparate – und Leute mit Geld hatten dann noch eine Videokamera oder einen Camcorder. Heute hat jeder die Kamera durch das Smartphone immer am Mann, der Frau oder dem Kind. Und dann gibt es noch die ganzen spezialisierten Geräte für unterschiedliche Anforderungen. Heute geht es uns um das Thema Sicherheit, insbesondere in den eigenen vier Wänden. Auch da helfen Kameras durch mehr Komfort und Sicherheit. Und daher gucken wir uns hier die verschiedenen Lösungen von Ring mal etwas genauer an.

Die smarten Kameras von Ring kenn ich schon über zehn Jahre, seit sie mit der Videotürklingel dafür gesorgt haben, dass eine Kommunikation mit Besuchern oder Lieferanten per Smartphone möglich ist. Aber das war nur der Anfang, seitdem wurde von Ring eine Vielzahl von Sicherheitslösungen für drinnen und draußen entwickelt. Geholfen hat dabei sicherlich die Übernahme durch Amazon im Jahr 2018. Kürzlich haben wir im Rahmen der Fußball-EM in Hamburg ein Event von Ring besucht, welches unter dem Titel „Videobeweis“ den Einsatz von Kameratechnik im Sport (VAR) vorgestellt hat. Danach sind wir nochmal tiefer in die Produktwelt eingestiegen. Und hier sind die Produkte, die wir gerade Familien für mehr Sicherheit im eigenen Zuhause empfehlen können.

© Ring

Um das ideale Setup für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu finden, ist die Wohnsituation ganz entscheidend. Wir unterscheiden zwischen Wohnungen und Häusern, denn da gibt es recht unterschiedliche Lösungen. Fangen wir mit der Wohnung an. Dabei ist unerheblich, ob ihr Eigentümer oder Mieter eurer Bude seid.

Sicherheitstechnik für Wohnungen

Bei den meisten Wohnungen könnt ihr die Sicherheit außerhalb eurer vier Wände vernachlässigen. Es sei denn, ihr wohnt zu ebener Erde und habt vielleicht neben der Haustür auch noch eine Terrassentür. Ansonsten dreht sich die Sicherheit bei Wohnung insbesondere um die Überwachung im Inneren. Dazu hat Ring folgende Lösungen im Angebot.

Ring Intercom

Hierbei handelt es sich um eine Gegensprechanlage, die ihr über die Ring App bedient und die es euch ermöglicht, mit den Besuchern vor der Tür zu sprechen und ihnen die Tür zu öffnen. Dazu müsst ihr nicht einmal selbst in der Wohnung sein. Die Anlage könnt ihr ganz einfach selbst installieren, ohne Löcher in die Wand zu bohren. Ihr müsst nur vorab checken, ob Ring Intercom mit eurer Gegensprechanlage kompatibel ist. Dazu gibt es hier einen Kompatibilitäts-Checker. Ihr könnt so Paketboten die Tür öffnen und sie Lieferungen an der Etagentür ablegen lassen. Oder ihr könnt eine Meldung einrichten, wenn Haushaltsmitglieder die Tür öffnen.

© Ring

Für Freunde und Familie könnt ihr einen Gastzugang einrichten. Dann kannst du ihnen mit ihrem Smartphone und ohne Schlüssel Zugang zur Wohnung einrichten. Und mit Alexa funktioniert Ring Intercom auch.

>> Mehr Infos zu Ring Intercom <<

Indoor Cam

Mit einer Innenkamera wisst ihr immer über das Bescheid, was in eurer Wohnung passiert. Vielleicht lasst ihr tagsüber eure Haustiere allein und wollt kurz checken, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht seid ihr aber auch unterwegs oder im Urlaub und habt ein besseres Gefühl, wenn euer Zuhause in dieser Zeit überwacht wird. Die Indoor Cam von Ring wird an eine Steckdose angeschlossen. Sie ist sehr kompakt, sieht gut und stylish aus und ist in verschiedenen Farben erhältlich. Noch im Juli ist die Innenkamera neben den Farben Schwarz und Weiß auch in Rosa, Anthrazit und Sternenlicht zu bekommen und lässt sich so noch leichter mit eurem Interieur kombinieren.

© Daddylicious

Ihr bekommt über die Cam eine Bewegungsnachricht über die Ring App, falls sich in der Wohnung etwas bewegt. Außerdem könnt ihr über eine Gegensprecheinrichtung zum Beispiel mit eurem Haustier kommunizieren. Über einen manuellen Privatsphäre-Sichtschutz lässt sich die Kamera und das Mikrofon auch deaktivieren.

>> Mehr Infos zu Ring Innenkamera <<

Door View Cam

Der digitale Türspion ist eigentlich die Basis aller Entwicklungen bei Ring. Wenn eure Wohnung über einen normalen Türspion verfügt, dann könnt ihr den gegen dieses clevere Gadget austauschen. Und schon habt ihr eine Video-Türklingel in HD-Qualität mit Gegensprechfunktion und bewegungsaktivierten Benachrichtigungen. Der Türspion erkennt Klingeln und Klopfen und schon könnt ihr von überall checken, wer vor eurer Tür steht.

© Ring

Voraussetzung für die Installation vom Ring Video Türspion ist eine Türspion-Öffnung in der Standardgröße zwischen 12 mm und 14 mm und eine Türstärke zwischen 34 mm und 55 mm. Die Door View Cam wird mit einem austauschbaren Akku betrieben und lässt sich auch über Alexa bedienen.

>> Mehr Infos zu Ring Video Türspion <<

Ring Alarm

Um die eigene Wohnung ausreichend zu schützen, ist die Installation einer Alarmanlage zu empfehlen. In dem Alarm-Set für Einsteiger bekommt ihr von Ring eine neben der Basisstation als Schaltzentrale außerdem ein Ring Alarm Keypad, einen Tür-/Fensterkontakt, einen Bewegungsmelder und einen Alarm Signalverstärker.

© Ring

Sobald einer der Sensoren etwas bemerkt, bekommt ihr eine Benachrichtigung über die Ring App. Mit zusätzlichen Kameras könnt ihr dann direkt checken, was in der Wohnung los ist. Solltet ihr über mehrere Etagen wohnen oder neben der Haustür noch über andere Türen oder Fenster ein Zugang prinzipiell möglich ist, könnt ihr außerdem zusätzliche Sensoren installieren. Bei einem Stromausfall hat das Gerät einen Not-Akku mit bis zu 24 Stunden Laufzeit. Wenn ihr selbst die Wohnung betretet, werdet ihr erkannt und löst kein Signal aus. Dazu müsst ihr nichts weiter tun.

>> Mehr Infos zu Ring Alarm Sets <<

Sicherheitstechnik für Häuser

Solltet ihr mit der Familie ein Haus bewohnen, dann sind zusätzliche Sicherheitssysteme sinnvoll, denn Häuser haben mehr Möglichkeiten für einen ungewünschten Zutritt. Neben den bereits beschriebenen Systemen gibt es für Hausbewohner folgende Produkte im Sortiment von Ring.

Video Doorbell Pro

Um Besucher*innen direkt vor der Haustür oder an einer Pforte zu sehen und mit ihnen zu kommunizieren, gibt es die Videotürklingel. Die gibt es mit Akku oder mit einer konstanten Stromversorgung. Die 3D-Bewegungserfassung erkennt Entfernung, Geschwindigkeit, Größe und Bewegungsrichtung der „Objekte“ und schickt eine Bewegungsbenachrichtigung an die App.

© Ring

Über die Gegensprecheinrichtung könnt ihr direkt mit den Personen an der Haustür kommunizieren. Und durch die Nachtsicht-Technik in Farbe könnt ihr auch nach Einbruch der Dunkelheit und nachts erkennen, was vor der Tür los ist.

>> Mehr Infos zu Ring Videotürklingel Pro <<

Stick Up Cam Pro

Häuser und den umliegenden Außenbereich wie einen Garten oder Vorgarten sichert ihr am besten mit einer Outdoor-Kamera. Die batteriebetriebene und daher kabellose Überwachungskamera lässt sich auf einer ebenen Fläche aufstellen oder an einer Wand montieren. Wahlweise gibt es die Outdoor-Cam auch mit Netzteil oder Solar-Ladeoption.

© Ring

Alle Outdoor-Kameras sind witterungsbeständig, ziemlich einfach zu installieren und einzurichten und durch austauschbare Akkus permanent im Dienst. Auch hier liefert die Kamera durch die Nachtsicht-Technik rund um die Uhr scharfe Bilder in HD-Qualität und ermöglicht eine Kommunikation über eine Gegensprechfunktion. Diese Kameras helfen bei der Überwachungs von Türen, Fenstern, Garagen oder dem Garten, wenn dort die eigenen Haustiere unterwegs sind.

>> Mehr Infos zu Ring Videotürklingel Pro <<

Spotlight Cam Pro

Die technische Weiterentwicklung der klassischen Outdoor-Überwachungskamera ist die Spotlight Kamera Pro. Auch die funktioniert mit Akku, Netzteil oder Solarstrom und liefert in euren Außenbereichen 3D-Bewegungserfassung, Audio+ und Full-HDR-Videos direkt auf euer Smartphone.

© Ring

Auch dieses smarte Gadget lässt sich einfach installieren. Den aufzunehmenden Bereich könnt ihr dann nach euren Wünschen anpassen. Die Kamera verfügt über zwei LED-Spotlights und eine Sirene für maximal Sicherheit. Dank 3D-Bewegungserfassung und einer Vogelperspektive, der Gegensprecheinrichtung und Video mit HDR und

Nachtsicht in Farbe habt ihr eure Außenbereiche optimal geschützt.

>> Mehr Infos zu Ring Spotlight Kamera Pro <<

Ihr seht, bei Ring findet ihr in Sachen Sicherheit alle erforderlichen Produkte, um eure vier Wände zu schützen. Durch die Konnektivität mit der Ring App seid ihr unabhängig von eurem Aufenthaltsort immer informiert, wenn sich rund um eure Wohnung oder euer Haus etwas abspielt. Ihr könnt euch dazu die Bilder live aufrufen und mit der anderen Seite kommunizieren. Über die Abos von Ring Protect erhaltet ihr neben einer kostenlosen Variante auch zusätzliche kostenpflichtige Monats-Abos mit noch wesentlich mehr Leistungsumfang.

© Ring

Alle Produkte von Ring bekommt ihr auch über den >> Ring Amazon Store* <<

Recht lustig ist übrigens der Marketing-Stunt der Firma Ring, denn auf Social Media seht ihr nur „user generated content“, also echte Videos von Nutzer*innen die Kameratechnik. Das ist unterhaltsam und manchmal auch abenteuerlich, denn dank der smarten Überwachung wurde schon so mancher Einbruch vereitelt. Hier findet ihr die Kanäle von Ring auf youTube, Facebook und Instagram.

