Die Nachricht, dass du bald Vater wirst, ist eine der aufregendsten und bedeutendsten im Leben. Es ist eine Zeit voller Vorfreude, aber auch voller Fragen, Unsicherheiten und Neuanfänge. Um dir den Start in deine Vaterschaft zu erleichtern, haben wir eine App speziell für werdende Väter entwickelt, die dir zur Seite steht. Aber bevor wir dazu kommen, hier sind sieben wichtige Dinge, die du über deine und eure bevorstehende Reise wissen solltest. Lies unbedingt bis zum Ende, weil da noch weiterer Mehrwert auf dich wartet.

1. Du bist nicht mehr die Nummer 1

Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die du für die Anfangszeit verinnerlichen solltest: Du wirst nicht mehr die Nummer 1 sein. Deine Partnerin ist symbiotisch mit eurem Baby verbunden und in den ersten Wochen und Monaten wird dieses kleine Wesen der Mittelpunkt ihrer Welt sein. Akzeptiere diese Veränderung und unterstütze sie dabei. Sei emotional stabil und vermeide Eifersucht. Deine Rolle ist es, ein verlässlicher Partner und Vater zu sein, der nicht um Aufmerksamkeit buhlt, sondern sie gibt.

2. Informiere dich und bereite dich vor

Wissen ist Macht, und das gilt besonders für werdende Väter. Nimm dir Zeit, um dich über Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate mit einem Neugeborenen zu informieren. Unsere App oder unser Podcast (Folge: Die 7 Grundbedürfnisse von Kindern) bieten dir eine Vielzahl von Informationen und Tipps, speziell zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Fragen von werdenden Vätern. Je mehr du weißt, desto selbstbewusster und vorbereiteter wirst du dich fühlen. Aber übertreibe es auch nicht. In unserer App haben wir eine Lektion zu Flexibilität, Intuition und Vertrauen ins Leben. Denn diese sind ebenso wichtig wie eine gute Vorbereitung.

© serjan midili (Unsplash)

3. Binde dich früh an dein Baby und genieße die Schwangerschaft

Neben all der Vorbereitung und den Sorgen, vergesse nicht, das Leben und die Schwangerschaft zu genießen. Es geht nicht nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern auch darum, die Reise dorthin zu genießen. Das Gleiche gilt für dein Kind irgendwann. Es geht um mehr, als es nur groß zu bekommen.

Schaffe Momente und Rituale, in denen ihr die Schwangerschaft bewusst feiert. Diese Zeit mit eurem Kind ist einzigartig und wird nie wieder kommen. Das wird auch nach der Geburt wichtig sein – die gemeinsame Zeit immer wieder bewusst zu gestalten und zu genießen.

So kannst du auch schon während der Schwangerschaft eine Bindung zu deinem Baby aufbauen. Gemeinsames Bauch Einölen, mit dem Bauch deiner Partnerin sprechen, oder gemeinsam Musik hören. Diese kleinen Gesten helfen dir, eine Verbindung zu deinem Baby aufzubauen, noch bevor es geboren ist. Der positive Effekt auf die Bindung nach der Geburt ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen. Sobald dein Kind da ist, ist es wichtig, viel Zeit mit deinem Kind zu verbringen – halte es, kuschle und spiele mit ihm und: Trage es im Tragetuch so oft wie möglich (und wenn du noch einen oben drauf setzen willst: auf der nackten Brust). Diese frühen Bindungsmomente sind entscheidend für die Entwicklung einer starken Vater-Kind-Beziehung.

4. Selbstfürsorge ist kein Luxus

Die ersten Monate nach der Geburt können sowohl aufregend als auch anstrengend sein. Es ist leicht, sich in der Rolle als Vater und Partner zu verlieren und dabei die eigene Selbstfürsorge zu vernachlässigen. Achte darauf, dass du dir auch Zeit für dich selbst nimmst. Ob es ein kurzes Durchatmen, eine Stunde im Fitnessstudio oder im Wald ist oder ein Treffen mit Freunden – diese Momente der Selbstfürsorge sind wichtig, um deine Energie und dein Wohlbefinden zu erhalten. Nur wenn es dir gut geht, kannst du auch gut für deine Familie sorgen. Und vergiss nicht, auch deine Partnerin dabei zu unterstützen, auf ihre eigenen Ressourcen zu achten. Elternschaft ist ein Marathon mit wunderschönen Aussichten und atemberaubenden Momenten.

© Ari Dinar (Unsplash)

5. Unterstützung annehmen

Scheue dich nicht, Unterstützung anzunehmen. Sei es von Familie, Freunden oder Dienstleistern – Unterstützung kann den Übergang zur Vaterschaft erheblich erleichtern. Sprich dich mit deiner Partnerin ab, wer welche Aufgaben übernimmt, und zögere nicht, um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst.

6. Finde deinen eigenen Stil

Es ist wichtig, dass du nicht immer nur das tust, was deine Partnerin von dir erwartet. Entwickle deinen eigenen Stil als Vater. Verantwortung zu übernehmen bedeutet auch, eigene Entscheidungen zu treffen und deinen eigenen Weg zu gehen. Ihr müsst nicht immer einer Meinung sein – es ist in Ordnung, unterschiedliche Ansätze zu haben, solange ihr als Team funktioniert. Dein Fokus sollte darauf liegen, was für die Familie als Ganze das Beste ist und nicht nur darauf, Erwartungen zu erfüllen.

7. Sex

Euer Sexleben wird sich verändern. Das ist völlig normal. In den ersten zwei Jahren kann es weniger Sex geben. Die Qualität eurer Beziehung ist entscheidender als die Quantität von Sex. Nehmt euch bewusst Zeit für Zweisamkeit und pflegt eure Partnerschaft (IMMER). Liebe, Sicherheit und Verbundenheit sind der Schlüssel für deine Frau. Lasst euch nicht von Erwartungen oder früheren Vorstellungen leiten – öffnet euch für neue Formen der Intimität.

Zum Abschluss: Dein Leben wird sich verändern!!!

Ob du willst oder nicht, dein Leben wird sich verändern. Sei offen dafür und akzeptiere diese Veränderungen. Deine Aufgabe ist es, die besten Lösungen für diese Veränderungen zu finden – für dich und deine Familie.

© Vishnu R Nair (Unsplash)

Unsere App: Mission Vaterschaft – Dein Begleiter auf dem Weg zur

Vaterschaft

Um dir den Einstieg in die Vaterschaft zu erleichtern, haben wir eine App entwickelt, die

speziell auf die Bedürfnisse werdender Väter zugeschnitten ist. Sie bietet dir:

● Personalisierte Informationen: Erhalte wöchentliche Updates und Tipps, die genau

auf die aktuelle Schwangerschaftswoche abgestimmt sind.

● Interaktive Checklisten und Erinnerungen: Behalte den Überblick über wichtige

Termine und Aufgaben.

● Expertentipps und Artikel: Profitiere von fundierten Ratschlägen, Videos und

Artikeln zu allen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten Monate

mit dem Baby.

Lade dir die App jetzt herunter und starte gut vorbereitet in deine aufregende Reise als Vater. Du bist nicht allein – wir sind hier, um dich zu unterstützen und zu begleiten.

Mit dem Code „Daddylicious10“ bekommst du 10% auf alle Abos in der App.

© Mission Vaterschaft

Herzlichen Glückwunsch zu deiner bevorstehenden Vaterschaft! Dies ist der Beginn eines wundervollen Abenteuers, und wir freuen uns, dich dabei zu begleiten.

P.S.: Weil es uns wirklich wichtig ist, dass du den wichtigsten Job deines Lebens gut vorbereitet angehst, haben wir noch ein extra YouTube Video für dich aufgenommen mit 4 Dinge, die Dir NIEMAND sagt, bevor du Vater wirst.