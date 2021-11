Brio Neuheiten 2021 – Wasserfall-Tunnel & Bahnhof von Smart Tech Sound

[Werbung] Aufpassen an der Bahnsteigkante, wir checken die BRIO Neuheiten 2021! Die Holzeisenbahn von BRIO ist ein Spieleklassiker und aus kaum einem Kinderzimmer wegzudenken. Und trotzdem ruht sich der kultige Hersteller nicht auf den Lorbeeren aus, sondern entwickelt Jahr für Jahr spannende Erweiterungen für noch mehr Spielspaß. So gibt es seit 2017 mit „Smart Tech Sound“, kurz STS, eine Erweiterung, die sich digital per App steuern lässt. Passend dazu gibt es einige neue Züge und Spielelemente. So ergeben sich vielfältige neue Spielmöglichkeiten. Wir haben gecheckt, welche Brio Neuheiten 2021 in den Regalen zu finden sind und was sich damit anstellen lässt.

Die BRIO Bahnen sowie das BRIO Village begleiten uns quasi seit der Geburt unserer Tochter. Denn ein paar Elemente hat sie von ihren Geschwistern „geerbt“ und seitdem sind viele weitere Schienen, Brücken, Gebäude, Loks und Personen dazugekommen. Im Rahmen einer exklusiven Zusammenarbeit mit BRIO wurde ich sogar tatsächlich mal als Spielfigur nachgebaut. Das wahrscheinlich einzige BRIO-Männchen ohne Haare und mit Tattoo. Daher ist Mini-Kai natürlich auch der Favorit meiner Tochter und in ihren Aufbauten stets in erster Reihe mit dabei. So auch bei den BRIO Neuheiten 2021, die ich euch gern zusammen mit Santa Claus rechtzeitig vor Weihnachten präsentiere.

Was kann Smart Tech Sound?

Mit der STS-Technik wird eure BRIO-Bahn interaktiv. Daher sind die Züge mittlerweile auch nicht mehr aus massivem Holz, unter ihrer Hülle steckt reichlich digitale Technik, die tolle neue Möglichkeiten bietet. Mit Hilfe der BRIO Smart Tech Sound App (Android / Apple) könnt ihr zum Beispiel eigene Tonaufnahmen auf der Lok abspeichern und diese durch verschiedene Tunnel aktivieren und abspielen lassen. Darüber hattet wir in diesem Beitrag schon umfangreich berichtet. Der Sound und die Tunnel spielen natürlich auch bei den BRIO Neuheiten 2021 eine wichtige Rolle.

BRIO Smart Tech Sound Wasserfall Tunnel

Zu dem BRIO Set 33978 gehören zwei Schienen, der Wasserfalltunnel und ein STS Actiontunnel, um den Sound zu aktivieren. Somit kann der Wasserfall in die Streckenführung integriert und durch eine Smart Tech Sound Lok zum Leben erweckt werden. Unser letzter Familienurlaub vor Corona war nach Thailand, dort lebt unsere große Tochter seit einigen Jahren. Daher haben wir rund um den Wasserfall eine Dschungelbahn gebaut und sind mit dem Express zu ihr gedüst.

Dabei sind wir unter tosenden Fluten durch den Tunnel gebrettert und dann über die knarzige alte Brücke gewackelt, begleitet von Urwaldgeräuschen, dem Knarren der Balken und dem Rauschen des Wassers. Auf der Rückseite hat der Wasserfall einen kleinen Balkon, von dem aus Santa und Mini-Kai den durchfahrenden Zügen zuwinken.

Wenn ihr also schon ein paar Schienen und eine Smart Tech Sound Eisenbahn in eurem Lokschuppen habt, dann ist der Wasserfall-Tunnel für einen UVP von 49,99 Euro eine tolle Ergänzung für noch mehr Spielspaß und phantasievolle neue Welten fernab urbanen Streckenführungen. Hier findet ihr den Wasserfall-Tunnel zum Beispiel bei Amazon.

Smart Tech Sound Bahnhof mit Action Tunnel

Was wäre eine Eisenbahn ohne Bahnhof. Davon kann es eigentlich gar nicht genug geben, denn beim Stop eines Zuges herrscht ein wuseliges Treiben auf den Bahnsteigen. Und dazu gibt es die typischen Bahnhofsgeräusche aus Gemurmel, Ansagen, Musik und den einfahrenden und startenden Zügen. All das bietet auch der Smart Tech Sound Bahnhof mit Action Tunnel Nummer 33973 aus den BRIO Neuheiten 2021. Viele Bahnhöfe großer Städte sind sehr berühmt, denn oft sind sie das erste, was Touristen von der Stadt sehen.

Das könnt ihr mit dem Set nachspielen. Mit dem Action Tunnel kann der einfahrende Zug gestoppt und dann eine Soundkulisse abgespielt werden. Da laufen Fahrgäste schnatternd durcheinander, steigen ein und aus und warten auf das Signal zur Abfahrt des Zuges. Gleichzeitig erleuchten die Lichter des Zuges. Ihr könnt euch aus den Vorlagen bedienen, oder auch eigene Sounds erzeugen und abspeichern.

Zum Lieferumfang gehört der Bahnhof mit einem Action Tunnel sowie eine Figur mit einem Anhänger. Den Smart Tech Sound Bahnhof der BRIO Neuheiten 2021 kostet nach Liste 39,99 Euro, ist aber zum Beispiel hier bei Amazon auch etwas günstiger zu bekommen.

Weitere BRIO Neuheiten 2021

BRIO kann man natürlich nie genug haben. Wenn ihr also plant, die Streckenführung im Kinderzimmer am Heiligen Abend ordentlich zu erweitern, dann haben wir noch eine kurze Übersicht zu weiteren Neuheiten für euch.

BRIO Goldene Batterielok mit Licht und Sound

Trotz moderner Technik und der Elektrifizierung der Eisenbahn gehört die klassische Dampflok zu den beliebtesten Zügen in der BRIO Spielwelt. Nun wird das gute Stück erstmals weihnachtlich veredelt und bekommt einen goldenen Anstrich. Darin werden sich die Lichter vom Tannenbaum spiegeln und für ein leuchtendes Funkeln sorgen. Das große Rad in der Mitte sorgt für noch mehr Grip und natürlich verfügt die Eisenbahn über Scheinwerfer und Dampflok-Sound.

BRIO Schneeräumzug

Damit Santa Claus auf der Reise vom Nordpol nicht vom starken Schneefall aufgehalten wird, räumt der BRIO Schneeräumzug mit seinem robusten Räumschild die Gleise frei. Eine eingeschneite Schiene und etwas Pulverschnee für den Anhänger gehört zum Lieferumfang bei diesem Set für 19,99 Euro der BRIO Neuheiten 2021.

BRIO Smart Tech Sound Deluxe Set

Wenn ihr ein Rundum-Sorglos-Paket aus Schienen, Loks, Gebäuden und dem Smart Tech Sound System sucht, dann ist dieses Set das richtige. Die über die App steuerbaren Tunnel lösen Licht- und Soundeffekte aus und können Züge auch anhalten oder umkehren lassen. Dabei können auch eigene Sounds aufgenommen und abgespielt werden. Daher macht nicht nur der Aufbau eine Menge Spaß, sondern auch das kreative Spiel mit der Bahn.

Und dann gibt es passend zur Jahreszeit auch noch den BRIO Adventskalender und eine Batterie Dampflok mit Wassertank.

Wir wünschen euch schon jetzt entspannte vorweihnachtliche Tage.