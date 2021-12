Old MacDonald spielt mit SIKU – smarter New Holland Traktor & Bauernhof

[Werbung] Bei meiner neunjährigen Tochter steht der Berufswunsch „Bäuerin“ ziemlich weit oben auf der Wunschliste. Daher leuchteten die Augen, als wir uns mit siku nun einen Bauernhof zusammengebaut haben, in dem mit dem app-gesteuerten New Holland Traktor samt E-Anhänger gewirtschaftet wurde. Und wieder einmal zeigt sich, wie Spielzeug nicht nur Kinder, sondern auch die Eltern extrem begeistert und für gemeinsamen Spielspaß sorgt. Nehmt das gern als Tipp für das bevorstehende Weihnachtsfest.

Während mit dem New Holland Traktor direkt nach dem Einlegen der Batterie und dem Verbinden mit der SIKUCONTROL APP (Android / Apple) losgespielt werden kann, sorgt bei dem 90-teiligen Bauernhof schon der Aufbau für ziemlich viel Begeisterung. Es geht darum, Teile zusammenzustecken, zu bekleben und nach Anleitung aufzubauen.

Allerdings lassen sich aus den zusammensteckbaren Elementen noch viele weitere Gebäude nach eigener Phantasie erstellen. Wir haben mit Spielteppich und etwas Stroh für die passende landwirtschaftliche Atmosphäre gesorgt und erzählen euch nun etwas mehr über unser siku-Setup. Dabei haben wir übrigens auch festgestellt, dass unterschiedliche Maßstäbe völlig schnurz sind. Wir haben 1:32 und 1:50 wild durcheinandergewürfelt. Und auch das Alter der Kinder für dieses Spielzeug kann variieren. Kleine Kinder ab drei Jahren können schon mit Traktoren und Bauernhof spielen, den Älteren macht auch der Aufbau und die App-Steuerung viel Freude. Alle Bluetooth-Modelle aus dem Sortiment lassen sich per App über ein Device bedienen.

siku 6797 New Holland T7.315 mit Frontlader

Was wäre ein Leben auf dem Bauernhof ohne einen zugstarken Traktor. Der siku New Holland im Maßstab 1:32 hat einen Frontlader, der sich gegen eine Palettengabel austauschen lässt. Je nachdem, was es auf dem Bauernhof gerade zu tun gibt. Sobald ihr den Trecker mit ‎3 AAA Batterien (nicht enthalten) bestückt und mit der App verbunden habt, könnt ihr stufenlos fahren und lenken, den Arm heben und senken sowie 12 LED-Lichter, Fahrlicht, Blinker und eine Rundumleuchte bedienen. Und auch die Heckkupplung lässt sich steuern, um die Hänger anzukoppeln.

Bei uns auf dem Bauernhof hatte der New Holland Traktor von siku reichlich zu tun. Zuerst musste er die Strohballen versetzen, danach wurde der Muldenhänger unter dem Silo beladen. Und dann mussten auch noch die Kühe in dem Viehanhänger von der Koppel zum Stall transportiert werden. Mit etwas Fingerspitzengefühl und der App ist das Rangieren ein Kinderspiel. So werden Anhänger gezogen, Lichter bedient und der Bauernhof bewirtschaftet. Das große Vorbild des renommierten Herstellers bringt es übrigens mit dem 6,7-Liter-Sechszylinder auf 313 PS. UVP für den siku New Holland liegt bei 159,99 Euro, ihr findet ihn zum Beispiel bei Amazon.

siku 6786 3-Achs-Hakenliftfahrgestell mit Mulde

Was nützt die beste Zugmaschine, wenn nicht das entsprechende Arbeitsgerät hinten dranhängt? Unser Hänger heißt mit ganzem Namen „3-Achs-Hakenliftfahrgestell mit Mulde“ – und das bedeutet soviel wie ein Anhänger mit offenem Container, der automatisch auf- und abgeladen werden kann. Denn auch der Anhänger lässt sich mit der SIKUCONTROL APP steuern. Dazu wird er nach dem Ankoppeln am Traktor einfach mit einem Kabel per Stecker verbunden. Und dann kann die Mulde auf den Hänger gezogen und auch wieder abgestellt werden. Der Muldenhänger benötigt somit einen Traktor aus der SIKUCONTROL32-Serie.

Der siku 3-Achs-Hakenliftfahrgestell mit Mulde hat einen UVP von 104,99 Euro und bietet durch die App-Steuerung viele spannende Spielmöglichkeiten, auch in Verbindung mit dem Standsilo, welches wir euch noch vorstellen. Bis zu 300 Gramm können geladen werden. Und das Metall-Fahrgestell mit Gummireifen und Rücklicht samt Blinker sorgen für realitätsgetreue Fahreigenschaften.

siku 5608 Bauernhof

Jeder Traktor braucht natürlich auch einen Bauernhof, um sich nach getaner Arbeit im Schuppen auszuruhen. Für den Bauern ist dann aber noch lange nicht Schluss. Der Bauernhof aus der SIKUWORLD lässt sich aus gut 90 Teilen in etwa einer halben Stunden zusammenbauen und ist dabei ähnlich detailverliebt, wie man es von siku gewohnt ist. In der Anleitung ist ein Aufbau beschrieben. Viele weitere Möglichkeiten ergeben sich durch ausprobieren. Und dann gibt es noch ganz viel Zubehör und Aufkleber, um den Bauernhof nach eigenen Wünschen zu gestalten. Und auch die Spielmöglichkeiten sind vielfältig, auch ganz ohne Traktor.

Zu dem siku Bauernhof gehören ein kleiner John Deere Gator im Maßstab 1:32 mit Milchkannen und zwei Kühe für den Stall mit Futtertrögen. Außerdem gibt es am Gebäude einen Kran für Heuballen und eine Reinigungsbürste für die Kühe. Ausgestattet ist der Hof mit einem üppigen Baum, Blumenkübeln, Heuballen, Zäunen und diversen Arbeitsgeräten. UVP ist 64,99 Euro. Damit ist der Bauernhof ein spannender Einstieg in die Welt von siku.

Angebot SIKU 5608 Bauernhof Kunststoff, Multicolor, Inkl. Fahrzeug (Metall) und Zubehör, Vielseitig aufbaubar, Viele Funktionen

siku 2875 Viehanhänger

Was wäre das Farm Life ohne Tiere? Gerade Kinder lieben es, den Bauernhof mit Tieren zu bespielen. Zwei braune Kühe waren beim Bauernhof dabei, zwei weitere kamen in dem Viehanhänger dann noch dazu. Der Anhänger im Maßstab 1:32 kann durch Stützen stabilisiert werden, damit die Heckklappe geöffnet und die Kühe einsteigen können. Dazu lässt sich auch das obere Gitterteil abnehmen. Dank Untersatz aus Metall ist der Anhänger seit stabil und detailliert. Dieser Viehanhänger passt an jeden siku Traktor im gleichen Maßstab, der UVP liegt bei 24,99 Euro.

siku 5602 Standsilo

Mit dem Standsilo lassen sich Anhänger hinter Traktoren oder auch Lastwagen beladen. Dazu kann der Vorratsbehälter mit 1,2 Liter Fassungsvermögen befüllen. Zum Beispiel mit Mais, Erbsen, Bohnen oder Getreide. Die vier Stützpfeiler können in zwei Höhen eingestellt werden, damit Fahrzeuge verschiedener Größen drunterpassen. An den seitlichen Sichtfenstern kann der Füllstand abgelesen werden. Und mit dem stufenlosen, drehbaren Auslass kann das Schüttgut dann in die Anhänger geladen werden. UVP ist 14,99 Euro.

Angebot SIKU 5602, Standsilo SILOPOWER Kunststoff, Grün/Rot, Flexible Anpassung der Durchfahrtshöhe für Modelle im Maßstab 1:32 bis 1:87

Fazit zu unserem siku Farm Life

Dank der umfangreichen Spielwelt mit Bauernhof, Traktoren und Anhängern ist stundenlanger Spielspaß garantiert. Es startet schon spannend mit einem Papa-Tochter-Aufbau des Bauernhofes, dem später dann mit Tieren und Fahrzeugen reichlich Leben eingehaucht wird. KiTa-Kinder können einfach nur mit Häusern und Fahrzeugen spielen. Ältere Kinder können dank der App auch über das Smartphone oder Tablet mit den Fahrzeugen rangieren, Lampen bedienen und Anhänger transportieren. Alle Elemente sind sehr detailgetreu und robust. Für Abenteuer auf dem Bauernhof sind die Gebäude und Fahrzeuge perfekt geeignet. Außerdem lassen sich sich beliebig aus dem umfangreichen Sortiment erweitern. Damit hat sich der Berufswunsch Bäuerin bei meiner Tochter auf jeden Fall weiter gefestigt.

Obwohl ich ihr schon verraten habe, dass eine Bäuerin mit dem ersten Hahnenschrei aufsteht und die Arbeit beginnt. Trotzdem ist es weiterhin ihr Wunsch, Tiere zu betreuen und Bio-Landwirtschaft zu betreiben.

