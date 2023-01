Happy Birthday, Sesamstrasse – tonies® gratuliert zum 50. Geburtstag

werbung | Kurz nach mir selbst im Jahr 1971 ging am 8. Januar 1973 die Sesamstraße an den Start. So wurde die Sendung zum TV-Klassiker für Kinder im Vorschulalter, die halbe Stunde um 18 Uhr in den dritten Programmen war für viele Kinder fester Termin. Anfangs lief die synchronisierte Version des UR-Originals, später zogen in einem deutschen Studio dann neue Bewohner in die Sesamstraße. Und nun feiert die beliebte Kindersendung schon ihren 50. Geburtstag. Anlass für den Hersteller der Toniebox, das Erfolgsformat mit drei neuen Tonies zur Sesamstraße zu huldigen. Wir verraten euch, was für Inhalt euch erwartet.

Bevor wir aber checken, was die drei Sesamstraßen-Tonies unter ihrem Fell für eure Kinder bereithalten, laden wir zur großen Sause in die bekannteste Straße des Vorabendprogrammes. Denn zu Ehren des Jubiläums läuft am 8. Januar 2023 auf KiKA ab 17:25 Uhr „50 Jahre Sesamstraße: Die Geburtstagssendung“. Dabei plant Ernie eine Überraschungsparty für Bert. Natürlich gehen die Vorbereitungen reichlich schief und Bert wird mehr eingespannt, als ihm lieb ist.

Und auch danach steht die Feierei im Vordergrund: Show-Moderator Rüdiger begrüßt die traurige Familie Kummer in seiner Spiel-Show „Freude beginnt mit 50“. Und in der Doku-Reihe „Das kann ich schon selbst“ zeigt Leni, wie sie ihren sechsten Geburtstag mit vielen Freundinnen feiert und selbst „Wisch & Mop“ sind in Partylaune – Konfetti und Trubel garantiert!

Tonies mit Krümelmonster, Elmo und Ernie

Die Toniebox begleitet viele Kinder durch den Alltag, denn mit den magnetischen Tonies haben die Kleinen ihre liebsten Hörspiele immer dabei. Ob als Einschlafmusik, zur Untermalung beim Spielen oder unterwegs. Die Lieblinge der Kinder begleiten sie stetig mit tollen Geschichten und lustigen Liedern. Und da ist es klar wie Kloßbrühe, dass es nun auch drei Figuren zur Sesamstraße mit kunterbunten Inhalten gibt.

Die Kultfiguren wie Ernie und Bert, das Krümelmonster, Elmo, Grobi, Schlehmil oder Graf Zahl begeistern Kinder auf dem ganzen Globus und sind zurecht mit etlichen Preisen ausgezeichnet worden. Denn sie schaffen es, den Kindern auf sehr unterhaltsame Weise verschiedenste Themen näherzubringen. Nicht nur zählen, lesen oder den Unterschied von nah und fern. Sondern auch Toleranz und ein friedliches Miteinander.

Die Sesamstraße unterstützt kreatives Spiel, macht Lust auf Lernen und fördert die Neugier. Das schafft sie durch einen ausgewogenen Mix aus Bildung, Wertevermittlung und Unterhaltung. Und genau diese Werte sind auch tonies® sehr wichtig, daher sind nun drei Figuren aus der Sesamstraße in das Tonies-Sortiment aufgenommen worden: Elmo, Ernie und das Krümelmonster. Alle drei Figuren sind als Mitmach-Tonies konzipiert und sorgen nicht nur für Spaß und lustige Momente, sondern regen auch zum aktiven Mitspielen und Singen an. Alle drei Tonies eignen sich für Kinder ab 3 Jahren und beinhalten gut 40 bis 45 Minuten Audio-Content. Hier erzählen wir, was in ihnen steckt.

Elmos Mitmachmusik

Der knallrote Elmo ist ein Monster zum Liebhaben in der Sesamstraße. Und er liebt Musik, daher steht diese Liebe auch auf dem Tonie im Vordergrund. Unter anderem stellt er den kleinen Zuhörer:innen verschiedene Dinge vor, mit denen man Musik machen kann. Und dann fordert er mit seiner Monster-Musik zum Mitsingen und Mittanzen auf. Auch Abby und das zottelige Krümelmonster kommen zu Besuch und sorgen dafür, dass die Verabredung mit Elmo zu einer echten Party wird.

Ernies Mitmachmärchen

Ernie liebt es nicht nur, seinen Mitbewohner Bert zur Weißglut zu treiben. Er ist auch ein großartiger Märchenerzähler. Daher hat er auf dem Tonie ein paar lustige und spannende Geschichten am Start, mit denen er die Kinder unterhält. Die Kreativität kommt auch nicht zu kurz, denn Ernie hat diverse Tipps auf Lager, wie mit den Geräuschen in der Sesamstraße ein lustiges Lied gebastelt werden kann.

Darüber hinaus trällert er ein Ständchen für den Kumpel Bert und erfindet die Buchstabensprache. Und zusammen mit dem gelben Freund führt Ernie ein paar der bekanntesten Märchen auf. Und natürlich geht es auch dabei ziemlich musikalisch zur Sache.

Krümelmonsters Mitmampfspaß

Klar, bei Krümelmonster geht es immer nur um Kekse. Und so ist das blaue Zottelmonster auch bei seinem Mitmampfspaß auf dem Tonie in seinem Foodie-Truck unterwegs und bereitet leckere Speisen zu. Die Kekse gibt’s natürlich zum Nachtisch. Aber auch Freunde stehen bei dem beliebten Bewohner der Sesamstraße hoch im Kurs. Bei einer spaßigen Verabredung mit Elmo und Abby animiert Krümelmonster zum Mitmachen, Mittanzen und Lösen kniffliger Rätsel. Das sorgt bei den Mädchen und Jungen auf jeden Fall für gute Laune.

Also feiert den 50. Geburtstag der Sesamstraße einfach mit und zeigt euren Kindern anhand der knuddeligen Tonie-Figuren, was es bei der beliebten TV-Serie alles zu erleben gibt. Auf die nächsten 50 Jahre!

Und wenn ihr bis hierhin gelesen, aber überhaupt keine Idee habt, was es mit der Toniebox und den Hörfiguren auf sich hat: Hier findet ihr den Beitrag mit der Vorstellung der Toniebox, hier findet ihr Infos zu Tonies und Hörspielen und hier gibt es Wissenswertes zur Audiothek.

