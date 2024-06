Seit einigen Jahren sind Podcasts das Medium, welches am schnellsten wächst. Nicht verwunderlich also, dass auch viele Formate für Väter entwickelt wurden. Unsere aktuelle Recherche hat gezeigt, dass die meisten allerdings schon wieder aufgegeben haben. Klar, ein Podcast ist kein Sprint, sondern Langstrecke. Da braucht es Durchhaltevermögen. Und wie wir von unserem Magazin auch wissen, unterliegen Angebote für Vätern ganz besonderen Gesetzen, denn ihr Papas seid nicht ganz einfach zu knacken und auch nicht besonders interaktiv. Hier sind unsere zehn Hörempfehlungen extra für euch.

Bei vielen Audioformaten bekommt ihr in wöchentlichen Updates eine Vielzahl an Informationen und eine große Prise Entertainment, denn durch die persönlichen Stories der Hosts beinhalten alle Folgen auch immer eine ganz besondere Sicht auf die Vaterrolle und die täglichen Herausforderungen mit Kindern und in der Familie.

Top 11 Podcasts für Väter

Um die Top 11 irgendwie in ein Ranking zu packen, haben wir die Anzahl der Bewertungen von Spotify und Apple zusammengerechnet. Daraus haben sich die Plätze ergeben. Und am Ende wartet noch ein supercooler Bonus-Podcast auf euch, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Hier nun also die aus unserer Sicht besten Podcasts für Väter.

1. Beste Vaterfreuden (3.879 ⭐)

Hosts: Timo Neitzel aka Max und Lukas Klaschinski aka Jakob

Frequenz: Jeden Dienstag

Link: Beste Vaterfreuden Podcast

Instagram: @bestevaterfreuden Max und Jakob haben mit ihrem Podcast Beste Freundinnen für ziemlich viel Aufmerksamkeit und eine große Fanbase gesorgt. Nun teilen sie in Beste Vaterfreuden ungeschönt und ehrlich viele bunte Geschichten aus ihrem Familienleben. Charmant und schamlos werden die großen und kleinen Freuden, Missgeschicke und Herausforderungen des Vaterseins gefeiert.

Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, beleuchten die beiden alles rund um die Themen Kinder, Beziehungen und Familie. Dabei wird genau so oft herzlich gelacht wie ernst diskutiert. Ein erfrischender Einblick in das Leben zweier engagierter Väter, die tagtäglich ihr Bestes geben.

2. Bromance Daddys (2.862 ⭐)

Hosts: Nick Lessik und Leon Fröhlich

Frequenz: Jeden Montag

Link: Bromance Daddys

Instagram: @nickundleon Nick und Leon sind beste Kumpels, die zufällig gleichzeitig Väter geworden sind. Der Podcast richtet sich an junge Eltern und bietet einen ehrlichen Einblick in die Gefühlswelt von Vätern. Die beiden sprechen offen über ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Freuden des Vaterseins. Jede Folge behandelt ein spezifisches Thema rund um die Erziehung und das Familienleben wie Schnuller, Picky Eater oder die Beziehungen zu ihren Partnerinnen seit der Geburt ihrer Kinder​. Die Folgen sind nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam. Die Beiden interagieren aktiv mit ihren Hörern, die sie ermutigen, über WhatsApp oder E-Mail Kontakt aufzunehmen, um Fragen zu stellen oder Feedback zu geben​

Hosts: Hannes Husten & Niclas Rohrwacher

Frequenz: Jeden Samstag

Link: Papas Podcast

Instagram: @papas_derpodcast Der Podcast behandelt humorvoll und ehrlich den alltäglichen Wahnsinn des Familienlebens, einschließlich Mental Load, Beziehungsfragen, Erziehungsfehler, neue emotionale Erfahrungen, Ängste und Freuden. Die Gastgeber wollten ursprünglich keinen Podcast über das Vatersein machen, fanden jedoch Gefallen daran, ihre Erfahrungen zu teilen. Jede Folge bietet eine „Therapiestunde für Eltern-Ohren“. Dabei wird kein Thema tabuisiert, immer mit viel Herz und Offenheit.

4. Zuckerbrot & Kneipe (772 ⭐)

Hosts: Freddy Radeke und Johannes Strate

Frequenz: jeden Donnerstag

Link: Zuckerbrot und Kneipe

Instagram: @zuckerbrot_und_kneipe In diesem unterhaltsamen und schonungslosen Podcast geht es um das Familienleben aus Sicht von Autor Freddy Radeke und Johannes Strate, dem Frontman der Band Revolverheld. Jede Woche diskutieren die beiden Väter viele Themen rund um die Erziehung, teilen persönliche Erlebnisse und laden besondere Gäste ein, die ungewöhnliche Familienmodelle oder interessante Geschichten mitbringen. Der Podcast, der auch humorvolle Anekdoten und praktische Tipps bietet, zielt darauf ab, das alltägliche Familienchaos auf eine sympathische Weise zu beleuchten.

5. Echte Papas (93 ⭐)

Hosts: Marco Krahl und Florian Schleinig

Frequenz: Alle 14 Tage

Link: Echte Papas Podcast

Instagram: @echtepapas Host Marco Krahl ist Redaktionsleiter von „Men’s Health Dad“, Florian Schleinig ist Fotograf und Medienmensch. In ihrem Podcast diskutieren sie über das Leben als Väter und behandeln dabei eine Vielzahl von Themen, die Väter heutzutage beschäftigen. Dazu gehören Elternzeit, Beziehungsstress, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie persönliche Anekdoten und Erlebnisse aus ihrem eigenen Vateralltag. Die beiden laden regelmäßig spannende Gäste ein, darunter Expert*innen wie Coaches, Ärzte und auch andere Eltern, um verschiedene Perspektiven zu den besprochenen Themen zu bieten. Bei Marco und Fabian war Kai von Daddylicious in einer Folge zum Thema Patchwork zu Gast.

6. Take Dad (47 ⭐)

Hosts: Christoph Dopp & Felix Kuster

Frequenz: Jeden Mittwoch

Link: Take Dad Podcast

Instagram: @take_dad_podcast In diesem unterhaltsamen und informativen Podcast sprechen die beiden Papas über alltägliche Herausforderungen und Freuden des Vaterseins. Die Themen reichen von praktischen Erziehungstipps und Familienausflügen bis hin zu persönlichen Anekdoten und humorvollen Geschichten aus ihrem Leben als Väter. Hilfreiche Tipps und Ratschläge werden gewürzt mit Humor und Selbstironie. Jede Folge behandelt ein spezielles Thema, wie zum Beispiel den Umgang mit Wutanfällen bei Kindern, Trockenwerden, oder die Gestaltung eines perfekten Wandertags mit der Familie. Felix und Christoph diskutieren auch über gesellschaftliche Themen und laden gelegentlich spannende Gäste ein, um unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen zu teilen. Außerdem gibt es regelmäßige Rubriken, wie Dad-Jokes, „Würdest du lieber …?“ und ein „Breilight“ beziehungsweise eine „Kackwindel“ der Woche.

Hosts: Björn Jansen und Fabi

Frequenz: Jeden Mittwoch

Link: VaterTalk Podcast

Instagram: @vatertalk Die beiden Hosts und frischgebackenen Väter waren mal WG-Mitbewohner und richten sich mit ihrem VaterTalk-Podcast an Väter oder solche, die es bald werden. In jeder Episode teilen Björn und Fabi offen ihre persönlichen Erfahrungen, Erkenntnisse, Wins und Fails aus dem Alltag als Väter. Die Themen reichen von alltäglichen Erlebnissen und Elternproblemen bis hin zu spezifischen Fragen zur Kindererziehung und -entwicklung. Der Podcast bietet auch Interviews mit Experten wie Hebammen, um wertvolle Einblicke und Ratschläge zu geben. Zudem stellen ihre Partnerinnen knifflige Fragen, die weitere Perspektiven einbringen. In diesem Podcasts geht es locker und humorvoll zur Sache, was ihn zu einer unterhaltsamen und gleichzeitig informativen Ressource für Eltern macht. Hörer können sich aktiv einbringen, indem sie ihre eigenen Geschichten und Fragen an die Hosts senden.

8. Papa Mia (28 ⭐)

Host: Bernhard Vosicky

Frequenz: Alle 14 Tage

Link: www.papamia.at

Instagram: @papamiapodcast In diesem Podcast aus Österreich behandelt der zweifache Papa und ehemalige Radio Wien Morningshow-Moderator Bernhard viele Themen rund um das Vatersein, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus Sicht der Väter und bietet einen Raum für offene Diskussionen und den Austausch von Erfahrungen. In jeder Episode spricht er mit verschiedenen Gästen, darunter andere Väter, Mütter, Prominente und Experten aus dem Bereich der Elternschaft. Ziel des Podcasts ist es, die Rolle der Väter in der Gesellschaft sichtbarer zu machen und praktische Tipps sowie inspirierende Geschichten zu teilen. Bernhard legt besonderen Wert darauf, dass Väter über ihre Erfahrungen sprechen und so einen positiven Beitrag zur Diskussion über moderne Vaterrollen leisten​

Host: Benjamin Cornella

Frequenz: Jeden Dienstag

Link: Papaherz Podcast

Instagram: @papaherz.podcast Der authentische und emotionale Podcast richtet sich an Väter und werdende Väter und begleitet sie auf der Reise durch Schwangerschaft, Geburt und Vaterschaft aus der Perspektive eines Vaters. In jeder Episode teilt Benjamin seine persönlichen Erfahrungen und gibt wertvolle Einblicke in die Höhen und Tiefen des Vaterseins. Zu den behandelten Themen gehören typische Schwangerschaftssymptome, Arzttermine, Entscheidungen während der Schwangerschaft, finanzielle Sorgen und das Leben mit einem Neugeborenen. Der Podcast zielt darauf ab, zu informieren, zu inspirieren und eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Vätern zu unterstützen. Mit einer Mischung aus humorvollen, ernsthaften und inspirierenden Geschichten bietet „Papaherz“ einen ehrlichen Einblick in die realen Herausforderungen und Freuden des Elternseins.

10. Talking Dad (9 ⭐)

Host: Daniel Lenz

Frequenz: Jeden Freitag

Link: The Talking Dad Podcast

Instagram: @the_talking_dad_podcast Daniel ist Vater zweier Söhne und er nutzt den Podcast, um seine persönlichen Erfahrungen und Herausforderungen im Alltag als Vater zu teilen. Er spricht über verschiedene Themen, die Väter betreffen, darunter Erziehung, Work-Life-Balance, mentale Gesundheit und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Der Podcast bietet tiefgründige und unterhaltsame Einblicke in das Vatersein und betont die Wichtigkeit von Selbstfürsorge. Jede Episode behandelt unterschiedliche Aspekte der Vaterschaft, oft mit Gastrednern, die ihre eigenen Geschichten und Ratschläge einbringen. Daniel Lenz betont, wie wichtig es ist, auf das eigene Bauchgefühl zu hören und sich von äußeren Meinungen nicht zu sehr verunsichern zu lassen.

11. Praktisch Papa (8 ⭐)

Host: Ben Jud

Frequenz: Einmal pro Monat

Link: Praktisch Papa Podcast

Instagram: @praktischpapa Der Podcast von Ben Jud richtet sich an werdende Väter, die wenig Erfahrung haben, aber aktiv an der Erziehung teilnehmen möchten. Der Podcast behandelt eine Vielzahl von Themen rund um das Vatersein und die Kindererziehung. Dabei werden praktische Tipps und persönliche Erfahrungen geteilt, um anderen Vätern zu helfen, ihre Rolle besser zu verstehen und auszufüllen. Jede Folge bietet wertvolle Einblicke in die Herausforderungen und Freuden des Elternseins​.

Hosts: Sascha Röntgen-Schmitz aka Sasha und Julia Röntgen

Frequenz: Alle 14 Tage

Link: Elternabend Podcast mit Sasha und Julia

Instagram: @elternabend.official.podcast Dieses Format ist ein Bonus, weil es kein lupenreiner Papa-Podcast ist. Trotzdem ist die Plauderei von Sasha mit seiner Frau Julia wirklich unterhaltsam für Eltern, Paare und natürlich alle Fans von Popsänger Sasha. Im Talk der beiden geht es um eine ehrliche, humorvolle und manchmal ernste Auseinandersetzung mit dem Alltag als Eltern. Die Themen reichen von den Herausforderungen des späten Elternwerdens über Partys auf dem roten Teppich bis hin zum alltäglichen Familienchaos. In den Episoden diskutieren Sasha und Julia offen über ihre eigenen Erfahrungen wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, erste Schultage und den Umgang mit Fragen nach einem Geschwisterchen. Sie teilen auch Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit und ihren ersten Malen, wie erste Liebe oder erster Schultag. Ab und zu haben sie prominente Gäste oder beantworten Fragen aus der Community.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Hier gibt es weitere Beiträge rund um Podcasts. Habt ihr noch gute Hörempfehlungen, die in unserer Liste fehlen? Dann schreibt uns.