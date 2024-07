Reiseapotheke für den Urlaub mit Kindern

Mit Kindern ist die Reiseapotheke wichtiger denn je. Wahrscheinlich erinnert Ihr Euch noch sehnsüchtig an Eure Urlaube zu Studentenzeiten, als Ihr nur mit Zahnbürste und kleiner Reisetasche Last Minute irgendwohin in die Sonne gejettet seid. Denn das war eine unbekümmerte und wilde Zeit. Urlaub macht Ihr sicherlich heute auch noch. Aber wenn Kinder dabei sind, bedarf es einer etwas besseren Vorbereitung. Insbesondere in Sachen Medizin und Reiseapotheke.

Jedes Jahr zum Sommer ist die Frage vieler Familien: Wohin verreisen wir in diesem Jahr? In südlichen Regionen wird es mitunter so heiß, dass von dem Urlaub mit Kindern abzuraten ist. Aber sicherlich findet ihr ein für euch passendes Fleckchen mit genug Schatten und die Chance auf Erholung, Ausflüge oder Action. Unabhängig von der Wahl eures Reiseortes solltet ihr alles für den Ernstfall dabei haben. Wir nehmen uns heute mal das Thema der Reiseapotheke vor und verraten euch, was alles im Familienurlaub in den Koffer gehört. Sicherlich hilft Euch das bei Euren Planungen für den nächsten Urlaub mit Euren Kindern. Denn häufig ist es nicht ganz einfach, für den Fall vorzusorgen, auf den man eigentlich am wenigsten hofft.

Was gehört alles in die Reiseapotheke?

Vielleicht kennt Ihr es von Zuhause auch schon, dass Eure Kleinkinder manchmal recht kurzfristig Schmerzen und Fieber bekommen. Das kann natürlich auch jederzeit unterwegs passieren. Daher solltet Ihr auch auf Reisen immer ein fiebersenkendes Medikament in der Tasche haben. Meist reicht ein Fieberzäpfchen mit Paracetamol für die Babys ab 3kg Körpergewicht. Sinnvoll kann etwas Vaseline sein, um euer Kind schnell und schmerzfrei mit einem Zäpfchen zu versorgen.

© bene-arzneimittel

Wenn es kein Zäpfchen, sondern nur ein schmerzlinderndes Präparat sein soll, empfiehlt sich das Paracetamol-Granulat für Kinder. Die gibt es bei einigen Herstellern mit einem angenehmen Erdbeer-Vanillegeschmack und somit als eine gute Lösung für Kinder zwischen 4 und 11 Jahren. Das Granulat löst sich direkt im Mund, es muss nicht in Wasser aufgelöst werden.

Das dritte, recht häufig auftretende gesundheitsgefährdende Problem im Urlaub, insbesondere im Schwimmbad, am Meer oder an anderen Gewässern, ist Wasser im Ohr. Denn das kann an der sensiblen Haut des Gehörgangs für Schäden sorgen. Abhilfe schafft ein Ohrenspray, welches die Haut schnell trocknen lässt und so Entzündungen vorbeugt.

Weitere wichtige Utensilien für die Reiseapotheke

Neben den oben genannten Essentials gibt es noch einige weitere Dinge, die in keiner Reiseapotheke fehlen sollten:

Wundversorgung

Desinfektionsmittel : Zur Reinigung von kleinen Wunden, Schnitten und Schürfwunden.

: Zur Reinigung von kleinen Wunden, Schnitten und Schürfwunden. Pflaster und Verbandsmaterial : Verschiedene Größen von Pflastern, sterile Kompressen und Mullbinden sollten immer dabei sein.

: Verschiedene Größen von Pflastern, sterile Kompressen und Mullbinden sollten immer dabei sein. Wundsalbe: Fördert die Heilung und verhindert Infektionen.

Magen-Darm-Erkrankungen

Durchfallmittel : Medikamente wie Imodium oder Tannacomp helfen schnell bei akutem Durchfall.

: Medikamente wie Imodium oder Tannacomp helfen schnell bei akutem Durchfall. Elektrolytlösung: Besonders wichtig bei Durchfall und Erbrechen, um den Elektrolythaushalt wieder auszugleichen.

Atemwegserkrankungen

Nasenspray : Ein abschwellendes Nasenspray hilft nicht nur bei Erkältungen, sondern auch beim Druckausgleich im Flugzeug.

: Ein abschwellendes Nasenspray hilft nicht nur bei Erkältungen, sondern auch beim Druckausgleich im Flugzeug. Halstabletten: Gegen Halsschmerzen und trockene Luft in klimatisierten Räumen oder Flugzeugen.

Allergien und Insektenstiche

Salbe gegen Insektenstiche und Verbrennungen : Lindert den Juckreiz und die Schwellung.

: Lindert den Juckreiz und die Schwellung. Antihistaminika : Bei Allergien oder Insektenstichen können Antihistaminika schnell Linderung verschaffen.

: Bei Allergien oder Insektenstichen können Antihistaminika schnell Linderung verschaffen. Mückenspray: Autan oder ähnliche Produkte schützen vor Mückenstichen.

Impfungen und Vorsorge

Je nach Reiseland kann es notwendig sein, bestimmte Impfungen vorzunehmen. Informiert Euch rechtzeitig über die empfohlenen Impfungen für Euer Reiseziel und lasst diese gegebenenfalls auffrischen. Dazu gehören beispielsweise Impfungen gegen Hepatitis A und B, Typhus, Tollwut und Gelbfieber.

Tipps zur Vorbereitung:

Reiseimpfberatung : Nehmt rechtzeitig eine Reiseimpfberatung bei einem spezialisierten Tropeninstitut oder beim Hausarzt in Anspruch.

: Nehmt rechtzeitig eine Reiseimpfberatung bei einem spezialisierten Tropeninstitut oder beim Hausarzt in Anspruch. Impfpass : Kontrolliert Eure Impfungen und bringt Euren Impfpass mit auf die Reise.

: Kontrolliert Eure Impfungen und bringt Euren Impfpass mit auf die Reise. Mückenschutz: In Gebieten mit Malaria oder Dengue-Fieber ist ein konsequenter Mückenschutz essenziell.

Checkliste für die Reiseapotheke

Hier ist abschließend unsere Zusammenstellung der Reiseapotheke für einen sorgenfreien und gesunden Urlaub mit Euren Kindern:

Ein Fieberthermometer für eine schnelle, zuverlässige Messung der Temperatur

Paracetamol als Granulat oder Fieberzäpfchen

Ohrentropfen für den Urlaub am Meer, am See oder am Pool

Desinfektionsmittel zur Reinigung von kleinen Wunden

Pflaster und Verbandsmaterial in verschiedenen Größen

Wundsalbe zur Förderung der Heilung

Durchfallmittel wie Imodium oder Tannacomp

Elektrolytlösung zur Wiederherstellung des Elektrolythaushalts

Abschwellendes Nasenspray, auch für den Druckausgleich im Flieger

Halstabletten gegen die trockene Luft im Flugzeug oder klimatisierte Räume

Antihistaminika für Allergien und Insektenstiche

Autan gegen Mücken und eine Salbe gegen Mückenstiche und Verbrennungen

Reiseimpfungen und entsprechende Dokumentation im Impfpass

© CDC (Unsplash)

Ergänzende Tipps für den Familienurlaub

Kinderfreundliche Reiseziele

Die Wahl des Reiseziels spielt eine entscheidende Rolle für einen entspannten Familienurlaub. Achtet darauf, dass das Reiseziel kinderfreundlich ist und über die notwendigen medizinischen Einrichtungen verfügt.

Reiseapotheke für spezielle Bedürfnisse

Falls Eure Kinder spezielle medizinische Bedürfnisse haben, besprecht die Zusammenstellung der Reiseapotheke mit dem Kinderarzt. Das gilt besonders bei chronischen Krankheiten oder Allergien.

Regelmäßige Pausen

Besonders bei langen Autofahrten oder Flügen sind regelmäßige Pausen wichtig, damit die Kinder sich bewegen und entspannen können. Packt auch kleine Snacks und Spiele ein, um die Reise angenehmer zu gestalten.

Hygiene unterwegs

Gerade auf Reisen ist es wichtig, auf Hygiene zu achten. Packt genügend Desinfektionstücher und Handdesinfektionsmittel ein, um unterwegs für saubere Hände zu sorgen.

Wenn Ihr diese Utensilien in der Reiseapotheke dabei habt und die Tipps beachtet, dann seid Ihr für die meisten Krankheiten und Eventualitäten perfekt gerüstet. Wir wünschen Euch auf jeden Fall eine entspannte Urlaubszeit mit Euren Kids und hoffen, dass Ihr die Medizin in der Tasche lassen könnt. Indem Ihr gut vorbereitet und mit einer umfassenden Reiseapotheke ausgestattet seid, könnt Ihr euren Familienurlaub genießen und sicherstellen, dass kleine Wehwehchen und unerwartete Krankheiten euch nicht die Laune verderben. Habt eine tolle Zeit und bleibt gesund!

Titelbild © Leo Rivas (Unsplash)