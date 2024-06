Von THiLO, einem der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautoren, haben wir euch in der Vergangenheit schon berichtet. Über 300 Werke stammen aus seiner Feder, er liefert spannenden, unterhaltsamen und lehrreichen Lesestoff für alle Altersgruppen. Und das finden wir großartig, denn das Vorlesen und Lesen ist ein ganz wichtiges Thema bei Kindern. Gerade hat er zwei seiner älteren, längst vergriffenen Kinderbücher nochmal neu aufgelegt. Und das zurecht, denn Fußball und Ritter sind in der Gunst von Mädchen und Jungs immer noch ganz weit oben. Daher stellen wir euch die beiden tollen Kinderbücher von THiLO vor.

Aus aktuellem Anlass legen wir mit dem Buch zum runden Leder los, denn die Fußball-WM in unserem Land sorgt gerade wieder für eine Euphoriewelle, auch bei den kleinsten Zuschauern und Zuschauerinnen. Die Anstoßzeiten sind nicht unbedingt kinderfreundlich, dafür können sich die Nachwuchs-Kicker tagsüber mit dem Buch von THiLO einstimmen. Und lustigerweise spielt auch beim zweiten Buchtipp die Zahl Elf eine wichtige Rolle. Lest selbst…

Die furchtlose 11

In diesem tollen Kinderbuch von THiLO geht es neben Fußball auch um die Themen Freundschaft, Probleme mit Eltern, Inklusion, Mut, Schule und Sport. Somit ist „Die furchtlose 11“ ein Buch voller Abenteuer und starken Botschaften, das fußballbegeisterte Jungen und Mädchen gleichermaßen in seinen Bann zieht. Das perfekte Buch für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren und absolut geeignet für Fans von Leselöwen Fußballgeschichten, Fußball Academy, die Fußball-Tornados, Teufelskicker und die Wilden Kerle. Ursprünglich hatte THiLO das Buch „Die furchtlose 11“ zur WM 2006 und dem Sommermärchen veröffentlicht. Nun hat er den Fußballroman, der eigentlich eine Bandengeschichte ist, überarbeitet und angepasst.

Altersempfehlung: 8 – 12 Jahre

267 Seiten

Preis: 13 EUR (eBook 6,99 EUR)

Die furchtlose 11: Ohne Fußball geht gar nichts Das Kinderbuch über Freundschaft und Vielfalt zur Fußball EM & WM mit den Themen Inklusion, Mut, Zusammenhalt

Die Story: Tom und seine Freunde freuen sich tatsächlich auf das Ende der Sommerferien, denn mit dem Start des neuen Schuljahres wollen sie sich bei ihrer neuen Schule zur Fußball-AG anmelden. Aber dann folgt eine enttäuschende Nachricht: Der Platz ist wegen Bauarbeiten mindestens bis Weihnachten gesperrt und somit gibt es auch kein Fußball.

Aber so schnell lassen sich Tom und seine Kumpels Fischkopp, Latte, Nick und Tarek nicht unterkriegen, denn für sie ist Fußball mehr als nur ein Spiel. Mit Phantasie und Kreativität legen sie heimlich ihren eigenen Fußballplatz an und trommeln ein Team, die furchtlose 11, zusammen. Das ist auch bitter nötig, denn ihr Erzfeind Sebastian aka „Bombasti“ fordert sie heraus, gegen ihn und seine Teamkollegen von der bestens ausgestatteten Sportschule zu spielen. Und nicht mal vier Wochen müssen die Kicker eine Mannschaft aufbauen und hart trainieren, um im wichtigen Match nicht unterzugehen.

Dem Team helfen soll ihr neuer Trainer Jürgen – benannt nach Jürgen Klopp. Er ist ein Ass im Rollstuhl-Basketball, aber ein Fußballteam hat er noch nie trainiert. Elf Kids, die am Ende zur furchtlosen 11 werden, geben den Leser*innen Beispiele, wie sie mit eigenen Problemen umgehen können. Frust wird bearbeitet, scheinbar aussichtslose Situationen gemeinsam und durch positives Denken gemeistert. Forza!

Der Rostige Robert und elf zufällige Zufälle

Die lustige Heldengeschichte ist der Erstling von THiLO und hat daher nicht nur bei ihm einen ganz wichtigen Platz im Herzen und im Regal. Die AJUM – Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der GEW findet den Rostigen Robert „Sehr empfehlenswert“. Und dem können wir uns nur anschließen. Der erste von drei Bänden ist ein lustiges Vorlesebuch mit viel Witz und Fantasie für Kinder ab 5 Jahren. Ein fesselnde Rittergeschichte voller Abenteuer, Drachen, Märchenfiguren, Freundschaft und einem ganz besonderen Pferd.

Altersempfehlung: 5 – 10 Jahre

172 Seiten

Preis: 11,99 EUR (eBook 6,99 EUR)

Der Rostige Robert und elf zufällige Zufälle Ein lustiges Vorlesebuch voller Witz und Fantasie - auch für Erwachsene; Kinderbuch und Vorlesegeschichte über einen unschlagbaren Ritter ab 5 Jahre

Die Story: Der Rostige Robert ist ein in die Jahre gekommener Ritter, der am liebsten im Schaukelstuhl sitzt und von vergangenen Heldentaten erzählt, die sein Knappe Knut allerdings für Anglerlatein hält und ihm kein Wort glaubt. Als jedoch ein verirrter Bote in der Burg erscheint und von der Entführung der Prinzessin berichtet, ist die Abenteuerlust des edlen und leicht verwirrten Ritters geweckt.

Der Rostige Robert macht sich auf in ein wildes Abenteuer, bei dem er Riesen, Drachen, Zauberern und anderen schrägen Kreaturen begegnet und am Ende durch elf zufällige Zufälle und der Klugheit seines Knappen dem Entführer Sir Eisenhau auf die Schliche kommt.

Wenn ihr kleine Fußball-Fans oder Ritter-Freunde zuhause habt, dann macht ihr ihnen mit diesen beiden Büchern von THiLO auf jeden Fall eine große Freude.

Über THiLO

© Thilo Petry-Lassak

THiLO oder Thilo Petry-Lassak gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Kinderbuchautoren dieses Jahrtausends. Seine über 300 Bücher erreichen eine Gesamtauflage von über 7 Millionen Exemplare und wurden in 20 Sprachen übersetzt. Außerdem schreibt THiLO auch noch Drehbücher für Kinderserien wie Sesamstraße, Bibi & Tina, Siebenstein, 1,2 oder 3 und Schloss Einstein. Der Lesenachwuchs liegt ihm sehr am Herzen, daher ist er auch unterwegs in Schulen, Bibliotheken und Buchhandlungen und konnte so schon mit über 3.000 Lesungen begeistern.

THiLO findet ihr auch auf Instagram unter @thilo_guter_autor