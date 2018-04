[WERBUNG] Manchmal, nach einer anstrengenden Arbeitswoche, da habt Ihr sicherlich auch mal Lust auf gepflegte Fernsehunterhaltung. Das Bier ist gekühlt und die Chips warten in der Schüssel. Nur was guckt ihr? Fußball scheidet aus, denn die bessere Hälfte sitzt neben Euch. Das Fernsehprogramm ist unterirdisch und alle guten Serien habt ihr durch? Dann besorgt Euch am besten den kultigen Film „Daddy’s Home 2“, der jetzt >>hier<< digital zu bekommen ist. Das sind 100 Minuten herrlich derber Fernsehspaß mit ziemlich vielen schrägen Daddys. Versprochen!

Die Geschichte ist schnell erzählt und die Fortsetzung von „Daddy’s Home“, den ihr aber nicht zwingend vorher gesehen haben müsst: zwei Patchwork-Familien mit den Oberhäuptern Will Ferrell und Mark Wahlberg wollen zum ersten Mal zusammen Weihnachten feiern. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich haben sich auch noch deren Väter, gespielt von Mel Gibson und John Lithgow, angekündigt. Und so düsen alle zusammen in eine Blockhütte im verschneiten Nirgendwo und erleben ziemlich schräge Feiertage. Wenn Euch nun noch interessiert, was der Wrestler John Cena und Supermodel Alessandra Ambrosio mit der Story zu tun haben, dann guckt einfach den Film. Als kleinen Appetitanreger haben wir hier schon mal den Trailer von „Daddy’s Home 2“:



Viel Tiefgang ist bei so einer Komödie eher nicht zu erwarten. Und trotzdem gibt es unterschiedliche Aspekte, die unterhaltsam sind. Wer es gern weihnachtlich mag, der wird mit Schnee, Tannenbäumen und diversen Versionen von „Do They Know It’s Christmas?“ auf die besinnlichen Feiertage eingestimmt. Das erinnert recht stark an „Hilfe, es weihnachtet sehr“, bisher meinem liebsten Weihnachtsfilm. Und nicht nur der Humor ist ähnlich drüber, auch der Eierpunsch spielt in beiden Filmen eine Rolle.

Wenn auch in dem Film der trashige Slapstick überwiegt, so ist doch ein Stück weit auch das nicht immer ganz einfache Leben in einer Patchwork-Familie ein roter Faden durch „Daddy’s Home 2“. Mark Wahlberg ist der coole Dad, der getrennt von seinen Kindern lebt und unter seinem selbstbewussten Distanzpapa leidet, großartig gespielt von Mel Gibson. Und Will Ferrell ist das Sensibelchen, der mit Stiefkindern zusammenlebt, sich ziemlich oft wehtut und mit seinem mitfühlenden Papa eine ganz besondere Beziehung pflegt. Küßchen inklusive.

Und dann werden natürlich auch die Cineasten bedient, die zuhause einen wirklich derbe lustigen Film sehen wollen. Das Duo Wahlberg/Ferrell konnte schon in „Die etwas anderen Cops“ für Schenkelklopf-Humor sorgen. Und nach „Daddy’s Home“ legen sie nun – unterstützt von namhaften Co-Darstellern – nochmal satt nach. Checkt einfach die von Euch favorisierten Plattformen nach „Daddy’s Home 2“. Und damit Ihr Euch schon mal einstimmen könnt, verlosen wir auf Facebook bis zum 18. April 2018 ein bißchen cooles Zeug rund um den Film.

Wenn Euch also gerade gelüstet nach seichter Fernsehunterhaltung mit Spaßgarantie, dann checkt unbedingt mal Daddy’s Home 2.

[In Kooperation mit Paramount zum DVD-Start von „Daddy’s Home 2“]