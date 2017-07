Thomas ist seit dem Launch von ichbindeinvater.de ein mittlerweile „alter“ Weggefährte. Die drei Väter, die den blog sehr erfolgreich betreiben, waren so ziemlich die ersten Nachzügler, die sich mit ebenfalls frecher Schnauze dem Leben als Papa widmeten. Erst kritisch aus der Distanz beäugt, haben die Jungs sich als echte und vor allen Dingen nette „Kollegen“ erwiesen. Ich freue mich immer sehr, wenn mir Thomas, Thomas oder Janni über den Weg laufen. Um so mehr freue ich mich, dass sich Thomas Guntermann die Zeit genommen hat, uns folgende Frage zu beantworten:

DADDYlicious: Was bedeutet es für Dich, Vater zu sein?

Im Rahmen unserer Kampagne „Vater ist, was du draus machst“ für das Familienministerium in NRW, waren wir mit vielen unterschiedlichen Vätern in Kontakt. Bemerkenswert an all ihren Geschichten sind die Erkenntnisse, die uns (bewussten) Väter eint: die Lebensfreude, die Lebensbereicherung, die Gedanken, Sorgen und Gespräche, die Kinder ins eigene Leben bringen. Dass sich alles ändert wissen wir, das eint uns. Das ist der Club. Ich merke es immer wieder, wenn ich mit Jungs ohne Familie spreche und denen sage dann immer: It´s a kid´s thing, you won´t understand. Im Club bist du, wenn du nicht mehr in Clubs gehst. Du bist im Club, wenn du dein Arbeitsleben, deine Wochenenden, deine Freizeit, deine Reisen rund um die Typen planst, die für dich ganz selbstverständlich im Mittelpunkt von allem stehen. Und wenn ich sagen sollte, was Vatersein für bedeutet, dann eben die kleine Nebensächlichkeit, dass ich mir nichts Anderes mehr vorstellen kann und will. Mein Freund Hannes sagte nach der Geburt seines ersten Sohns Max, dass alles total Sinn ergeben würde. Damals habe ich noch gestaunt. Aha, dachte ich, es macht also Sinn. Noch nicht im Club konnte ich seine Worte zwar hören, ihre Bedeutung verstehen konnte ich erst später. Es soll aber niemand behaupten, dass das alles einfach ist. Ist es nämlich nicht (immer).