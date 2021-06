Daddylicious als Synchonsprecher in „PAW Patrol – Der Kinofilm“ (2021)

Na endlich: PAW Patrol – Der Kinofilm. Wenn ihr Kinder im KiTa- und Grundschulalter habt, dann sind die höchstwahrscheinlich auch große Fans der TV-Serie Paw Patrol. Darin erleben sechs heldenhafte Hunde zusammen mit dem Jungen Ryder aufregende Abenteuer. Nach acht Staffeln erobern Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble und Skye nun ab August in „PAW Patrol – Der Kinofilm“ die große Leinwand. Merkt euch dieses Datum unbedingt vor. Denn der Knaller ist: Kai von Daddylicious leiht einem Hund in diesem Film als Synchronsprecher seine Stimme.

Zugegeben, es ist keine Hauptrolle, eigentlich sind es sogar nur ein paar Sätze. Mein Filmhund Barney ist aber auf jeden Fall der derbste Vierbeiner im ganzen Zwinger und daher war es ein großer Spaß, die Sätze im Studio in Berlin aufzunehmen. Paramount hatte die großartige Idee, neben den gesetzten Haupt-Sprechern aus der Serie und einigen Promis auch Vertreter aus dem Online-Family-Kosmos mit einzuladen.

Und so werdet ihr Sara, Mitgründerin von der Mütter-Community Echte Mamas, als Pudeldame Delores hören. Und Marco Krahl, Betreiber von Men’s Health DAD und „Echte Papas“-Podcaster, verkörpert Zwingerhund Harris. Ich bin als leicht treudoofer Zottel Barney am Start. Auf unserer Tour nach Berlin hatten wir auf jeden Fall mächtig Spaß. Das war ein spannender Blick hinter die Kulissen, lieben Dank an das Team von SDI Media.

Kai (Daddylicious) – Sara (Echte Mamas) – Marco ( Men’s Health Dad)

Darum geht’s im PAW Patrol – Der Kinofilm

In gut 90 Minuten gibt es reichlich Action, die sechs kleinen Welpen sind wieder in einer wichtigen Mission unterwegs. Die Fellfreunde verlassen ihre Heimat, die Abenteuerbucht, um gegen ihren größten Rivalen, den Bürgermeister Besserwisser und seine zwei Handlanger anzugtreten. Der hat mit seiner Katzengang die Abenteuerstadt übernommen und stiftet reichlich Chaos. Züge entgleisen, ein Feuerwerk wird zur Gefahr und die vierpfotigen Superhelden haben reichlich zu tun, um die Stadt wieder unter Kontrolle zu bringen.

Helfen tut ihnen dabei das Dackelmädchen Liberty. Und das ist gut so, denn der eigentliche Anführer wird in der Abenteuerstadt von Erinnerungen eingeholt und somit sind seine Freunde gefragt, ihn wieder in ihre Reihen zurückzuholen. Das tun sie aus ihrem modernen Hauptquartier mit neuen Gadget und einer megacoolen Ausrüstung. Spannung und Spaß ist somit garantiert in Paw Patrol – Der Kinofilm.

Das Familienabenteuer PAW Patrol: Der Kinofilm ist der erste Langspielfilm der PAW-Patrol-Serie und wurde von Paramount Pictures, Nickelodeon Movies und Spin Master Entertainment exklusiv für die große Leinwand produziert. Hier haben wir den Trailer für euch:

Die Synchronsprecher

Nachdem ihr die drei Sidekicks ja schon kennengelernt habt, verraten wir euch natürlich auch den Rest der Stimmen, die ihr in PAW Patrol – der Kinofilm hören werdet. Schauspielerin und Shootingstar Lea van Acken übernimmt die Stimme des süßen und schlauen Dackelmädchens Liberty, welches der PAW Patrol als Stadthund nicht nur einmal aus der Patsche hilft. Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali spricht die Wissenschaftlerin und Erfinderin Kendra Wilson. Und die beiden Handlanger des Bürgermeister Besserwissen wurden vertont von Daniel Boschmann und Christoph Scheermann.

Im englischen Original sind ebenfalls einige namhafte Promis in dem Film zu hören, unter anderen sind Kim Kardashian und Jimmy Kimmel in dem Animationsfilm zu hören.

Merch zu Paw Patrol

Wie ist sich für eine gute amerikanische TV -Serie gehört, gibt es auch zu PAW Patrol eine Reihe spannender Produkte, die Kinderaugen zum Leuchten bringen. Für die kleinen Fans wird es auch zu PAW Patrol – Der Kinofilm in Kürze von Spin Master viele Neuheiten geben, die wir euch noch vorstellen werden. Aber auch schon jetzt gibt es zu den Fellnasen etliche Figuren, Fahrzeuge und Sammelobjekte. Hier sind ein paar Highlights.

Wer werden die Tage bis zum Kinostart von PAW Patrol – Der Kinofilm nun runterzählen und euch mitnehmen hinter die Kulissen. Außerdem werden wir rechtzeitig zum Start auch noch eine Gewinnaktion starten, damit ihr auch wirklich alle genauso angezündet seid wie wir. Nach den Sommerferien solltet ihr eure Kinder dann schnappen und euch den tollen Film im Kino angucken. Wuff!