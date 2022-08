Filmtipp: „Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel“ – mit Gewinnaktion

werbung | Wie, ihr kennt Tad Stones noch nicht? Dann wird es Zeit. Kinder lieben Filme und Serien. Spätestens, seitdem ich eine Rolle als Synchronsprecher im Paw Patrol Kinofilm übernehmen durfte, steht auch meine zehnjährige Tochter sehr auf abendfüllende Unterhaltung auf der großen Leinwand. Trotzdem achten wir auf altersgerechte Serien und Filme, die nicht zu gruselig, nicht zu traurig und auch nicht zu schnell sind. Diese Woche am 25.08.22 erscheint Tad Stones mit seinem neuen Abenteuer in den Lichtspielhäusern. Ein passender Anlass, euch den Film des tollpatschigen Bauarbeiters und Hobby-Archäologen vorzustellen, denn mit seinen Freunden schliddert er in wilde Situationen und erlebt spannende Abenteuer. Dazu haben wir auch gleich noch eine tolle Verlosung am Start. Hier gibt’s alle Infos.

Jeden Tag ackert Tad Stones auf einer Baustelle in Chicago. Und während er in den Sandgruben der Stadt meist nur Schrott und Abfall ans Tageslicht befördert, träumt er von einer Karriere als Archäologe. Wie es der Zufall will, startet Tad auch dieses Mal auf eine aufregende Abenteuerjagd. Ein großer Spaß für die ganze Familie.

© Paramount Pictures

Inhalt von Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel

Tad Stones möchte wahnsinnig gern als Forscher, Schatzjäger und Archäologe die Welt erkunden. Aber das Glück ist nicht auf seiner Seite, meist vermasselt er seine Chancen auf Ruhm und Anerkennung in kurzer Zeit. So auch im neuesten Kinoabenteuer „Tad Stones und die Suche nach der Smaragdtafel“. Dieses Mal geht auf einer Reise nach Mexiko in einer Pyramide ein alter, seltener Sarkophag zu Bruch. Und wie es das Schicksal will, hat Tad Stones damit einen uralten Zauber aktiviert, der nicht nur ihn, sondern auch seine Buddys, die spaßig-tollpatschige Inka-Mumie Mummy, seinen Hund Jeff sowie den launenhaften Papagei Belzoni, in große Gefahr bringt.

© Paramount Pictures

Lediglich die renommierte Archäologin und Tad Stones heimlicher Schwarm Sarah hat den Glauben an die Chaostruppe noch nicht verloren und hilft mit vereinten Kräften bei diesem haarsträubenden Wettlauf gegen die Zeit. Die actionreiche Verfolgungsjagd nach der magischen Smaragdtafel führt die Freunde von Mexiko nach Chicago und weiter über Paris nach Ägypten. Wird es dem Dream-Team gelingen, den Zauber zu brechen? Hier bekommt ihr im Trailer einen ersten Eindruck.

Eure Kinder müssen weder Jumanji, noch Indiana Jones oder Tomb Raider gesehen haben, um die vielen Anspielungen auf die Klassiker des Abenteuerfilm-Genres zu verstehen. Auch die Verarbeitung der Tour de France ist sicherlich ein Highlight sowohl für die kleinen als auch für die großen Zuschauer. Tad Stones neues Abenteuer ist ein lustiger, nie langweiliger Kinofilm mit schrägen Charakteren und vielen tollen Schauplätzen. Somit können wir diesen Kinospaß für einen Besuch mit der ganzen Familie dringend empfehlen.

Unser Gewinnspiel

Details zum Film

GENRE: Animation, Familie, Komödie

ALTERSBESCHRÄNKUNG: keine

LAUFZEIT: ca. 90 Minuten

ERSCHEINUNGSJAHR: 2022

REGISSEUR: Enrique Gato

