Scary English Lesson 🎃 Halloween Filmtipps in Originalsprache

Blippi’s Spooky Spell Halloween

Der Zeichentrickfilm „Blippi’s Spooky Spell Halloween“, der auf Netflix verfĂŒgbar ist, garantiert „lehrreiche“ Unterhaltung fĂŒr die Kleinen. In dieser Halloween-Episode begibt sich der Protagonist Blippi auf die Suche nach den gruseligsten ZaubersprĂŒchen auf mehrere Reisen, die den Kindern den Atem rauben.

Die einfache und unkomplizierte Sprache von Blippi ist perfekt fĂŒr jĂŒngere Kinder und solche, die noch kein Englisch können.

Mikey’s Tale of Two Witches

Mikey’s Tale of Two Witches auf Disney+ ist ein Zeichentrickfilm, der die Abenteuer von Minnie und Daisy erzĂ€hlt, zwei Hexenlehrlingen, die eine Reihe von PrĂŒfungen bestehen mĂŒssen, um die Happy Haunt Hills Witch Academy zu beenden. Gemeinsam schaffen sie es, einen bösen Geist zu besiegen, ihren Abschluss zu machen und zu beweisen, dass Einigkeit StĂ€rke bedeutet!

Dank Mickeys UnterstĂŒtzung als ErzĂ€hler und einem sehr fließenden Ablauf der Geschichte ist dieser Zeichentrickfilm genau das Richtige fĂŒr Kinder, die Englisch lernen wollen.

Hotel Transsilvanien

Hotel Transsilvanien auf Prime Video ist der perfekte Film fĂŒr ein urkomisches Erlebnis im dunkelsten Hotel Europas mit der ganzen Familie. In dem Zeichentrickfilm, der in nur wenigen Jahren zum absoluten Klassiker geworden ist, organisiert Dracula eine Party fĂŒr alle lebenden Monster, ohne eine Einladung an die Menschen auszusprechen. Ein unvorhergesehenes Ereignis zwingt ihn jedoch dazu, sich mit einem freundlichen Menschen einzulassen.

Um vollstĂ€ndig in die dĂŒsteren Geschichten einzutauchen, empfiehlt sich ein Marathon durch alle Kapitel der Saga, der fĂŒr pure Unterhaltung sorgt und Kindern hilft, neue „Vampir“-Begriffe zu lernen.

Addams Family

Die Addams Family (2019) auf Netflix ist ein perfekter Comedy-Cartoon, um Kinder zu begeistern. In dieser neuen Version bekommt es die weltberĂŒhmte Addams Family mit einer gerissenen Reality-TV-Moderatorin zu tun, die einen Plan hat, um den Familienfrieden zu stören; die Familienmitglieder werden jedoch alles daransetzen, sich zu wehren und ihre IdentitĂ€ten zu behaupten.

Dank dieser noch nie zuvor gezeigten Geschichte, die auch andere Seiten der Protagonisten zeigt, werden die Kinder voll und ganz in die Dynamik der „gruseligsten“ Familie des Kinos einbezogen und lernen neue AusdrĂŒcke und Redewendungen der englischen Sprache kennen.

Hocus Pocus 2

Hocus Pocus 2, die Fortsetzung des Halloween-Kulthits aus dem Jahr 1993, ist jetzt auf Disney+ zu sehen und ist der perfekte Film, um ihn an Allerheiligen gemeinsam auf der Couch zu schauen.

Kinder werden von den Abenteuern der teuflischen Sanderson-Hexen gefesselt sein, die wieder zum Leben erwachen, um sich zu rĂ€chen und in Salem Chaos anzurichten. Die Neuauflage der Amarcord-Quote in einem modernen Tonfall wird Jung und Alt gleichermaßen begeistern.

Zwei Tim Burton Klassiker

Zwei weitere große Klassiker werden fĂŒr das große Halloween-Datum entstaubt, und beide tragen die Handschrift des Gruselmeisters Tim Burton: The Nightmare before Christmas auf Disney+ und The Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche auf Netflix.

Auch wenn es sich um Filme handelt, deren Witze man auswendig kennt, kann es helfen, sie in der Originalsprache zu sehen, um sich besser mit dem Kontext und den Dialogen der Figuren zu beschÀftigen.

Halloween-Stunde bei Novakid

Wenn eure Kinder außerdem noch ein paar lustige und wissenswerte Infos rund um Halloween erfahren wollen, dann findet ihr hier den Stream eine Live-Show zu Halloween von Novakid:

Happy Halloween!

Titelbild © Frank Okay (Unsplash) // Rest © Novakid