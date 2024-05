Wenn du an dir herunterschaust, ähnelst du den Fitnessmodels auf Instagram so gar nicht? Dein Bauch steht leicht hervor und deine Schultern sind auch nicht gerade die breitesten? Dann brich nicht direkt in Panik oder Selbstzweifel aus. Niemand ist perfekt und kaum jemand hat Zeit, jeden Tag stundenlang im Fitnessstudio zu trainieren. Als Vater bist du einfach mit anderen Dingen beschäftigt, als dich darum zu kümmern, zum Abbild von Adonis zu werden – und das musst du auch gar nicht! Der Dad Bod liegt nämlich gerade voll im Trend. Was es damit auf sich hat, erfährst du bei uns.

Dad Bod – was ist das eigentlich?

Dad Bod ist die umgangssprachliche Abkürzung für „Dad Body“, was auf Deutsch so viel wie „Papa-Körper“ bedeutet. Hinter dieser liebevollen Bezeichnung steckt ein Gegenentwurf zum vermeintlichen Idealbild des modernen Mannes. Anstatt durch durchtrainierte Bauchmuskeln zeichnet sich der Dad Bod durch einen kleinen Waschbärbauch aus, der geradezu zum Kuscheln einlädt. Gemeint sind hier keineswegs Bierbäuche, sondern einfach eine etwas rundere Körpermitte. Der Rest des Körpers ist oft schlank, sodass Männer mit Dad Bod gesund und im Allgemeinen fit wirken.

Der Trend zum Dad Bod ist auch eine Reaktion auf den Druck, den die sozialen Medien und die Fitnessindustrie auf Männer ausüben, immer perfekt aussehen zu müssen. Ein Dad Bod signalisiert, dass du entspannt bist und dein Leben genießt, ohne dich ständig um Kalorien und Trainingspläne zu sorgen. Es zeigt, dass du die Balance zwischen Familienleben, Arbeit und persönlicher Pflege gefunden hast. So bist du nicht nur körperlich präsent, sondern auch emotional und mental für deine Liebsten da.

Wenn du also das nächste Mal an dir herunterschaust und einen kleinen Bauchansatz siehst, dann denk daran: Du bist im Trend und zeigst damit, dass du ein cooler, entspannter und liebender Vater bist. Der Dad Bod ist kein Zeichen von Nachlässigkeit, sondern von einem erfüllten Leben, in dem du deine Prioritäten richtig gesetzt hast. Also, sei stolz auf deinen Dad Bod und genieße die Zeit mit deiner Familie!

Diese Schauspieler setzen auf einen Dad Bod

Wenn du dich fragst, welche Schauspieler auf einen Dad Bod setzen und dabei richtig gut aussehen, dann habe ich hier ein paar bekannte Namen für dich. Diese Männer zeigen, dass man nicht durchtrainiert sein muss, um attraktiv zu wirken:

Chris Pratt – Bevor er sich für seine Rolle in „Guardians of the Galaxy“ in Form brachte, war Chris Pratt für seine Rolle in der Serie „Parks and Recreation“ bekannt, in der er einen eher gemütlichen Körperbau hatte. Selbst nach seinem Fitness-Transformation hat er offen darüber gesprochen, dass er den Druck spürt, ständig fit zu bleiben, und dass er seinen „Dad Bod“ schätzt. Seth Rogen – Der beliebte Komiker und Schauspieler hat nie versucht, in die Schablone des typischen Hollywood-Actionhelden zu passen. Sein gemütlicher Körperbau passt perfekt zu seinen humorvollen Rollen und hat ihm eine treue Fangemeinde eingebracht. Jason Segel – Bekannt aus der Serie „How I Met Your Mother“ und Filmen wie „Forgetting Sarah Marshall“, hat Jason Segel immer einen entspannten Körperbau gehabt. Sein charmantes Auftreten und sein humorvoller Charakter machen ihn trotz – oder gerade wegen – seines Dad Bods attraktiv. Leonardo DiCaprio – Auch wenn er in jungen Jahren als Herzschmerz-Junge bekannt wurde, hat Leonardo DiCaprio in den letzten Jahren einen entspannteren Umgang mit seinem Körperbild gezeigt. Er wird oft mit einem kleinen Bauchansatz gesehen und wirkt dabei immer noch selbstbewusst und charismatisch. Jonah Hill – Jonah Hill hat im Laufe seiner Karriere stark an Gewicht verloren und wieder zugenommen. Er hat offen über seine Kämpfe mit dem Körperbild gesprochen und zeigt, dass man auch mit einem wechselnden Gewicht erfolgreich und beliebt sein kann.

Schauspieler Chris Pratt // © imagepressagency (depositphotos.com)

Diese Schauspieler beweisen, dass der Dad Bod in Hollywood angekommen ist und dass man auch ohne perfekte Bauchmuskeln erfolgreich und attraktiv sein kann. Sie setzen ein Zeichen dafür, dass es wichtiger ist, sich in seiner Haut wohlzufühlen, als den unrealistischen Schönheitsstandards der Filmindustrie nachzueifern.

Warum Frauen dich attraktiv finden

Du suggerierst, dass du als Vater für die Familie da bist und dein Leben nicht nur dem Hustle widmest. Zu guter Letzt wird es die eine oder andere Dame geben, die deinen Dad Bod einfach kuschelig und gemütlich findet und sich nichts Besseres vorstellen kann, als mit dir ein paar entspannte Stunden auf dem Sofa zu verbringen, anstatt immer nur Joggen zu gehen oder Gewichte zu stemmen.

Das Outfit ist die halbe Miete

Als Dad Bod kannst du dich genauso stylish kleiden wie vollkommen durchtrainierte Männer. Bequeme Jeans, Shirts in großen Größen, weiße Tennissocken und weiße Sneaker sind das Go-to-Outfit zahlreicher Dads. Du kannst aber auch einen Holzfäller-Look mit Cargohose, T-Shirt und Flanellhemd realisieren oder dich im eleganten Anzug zeigen. Schließlich definiert dein Körper nicht, welche Looks du tragen kannst!

Dad Bod vs. Fit Bod: Wie gesund ist die Trendfigur?

Wenn du dich fragst, wie gesund die Trendfigur des Dad Bod im Vergleich zum Fit Bod ist, gibt es verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Beide Körpertypen haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, und letztendlich hängt die Gesundheit weniger vom äußeren Erscheinungsbild ab, als vielmehr von den zugrunde liegenden Lebensgewohnheiten. Hier sind einige Überlegungen dazu:

Dad Bod

Vorteile:

Geringerer Stress: Männer mit einem Dad Bod erleben oft weniger Druck, einen bestimmten körperlichen Idealzustand zu erreichen, was zu einem geringeren Stressniveau beitragen kann. Stressabbau ist ein wichtiger Faktor für die allgemeine Gesundheit. Ausgewogenheit: Ein Dad Bod kann darauf hinweisen, dass jemand eine ausgewogene Lebensweise pflegt, in der Familie, Arbeit und Freizeit im Vordergrund stehen, anstatt stundenlang im Fitnessstudio zu verbringen. Weniger Extreme: Menschen mit einem Dad Bod neigen dazu, eine gemäßigte Diät und Bewegung zu haben, was gesünder sein kann als extreme Diäten oder übermäßige körperliche Anstrengung.

Nachteile:

Kardiovaskuläre Gesundheit: Ein höherer Körperfettanteil, insbesondere um die Mitte herum, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Es ist wichtig, regelmäßig Bewegung zu machen und eine ausgewogene Ernährung zu pflegen, um dieses Risiko zu minimieren. Langfristige Auswirkungen: Ein ständiges Tragen von Übergewicht kann zu Problemen wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und Gelenkproblemen führen.

© Anja Bauermann (Unsplash)

Fit Bod

Vorteile:

Kardiovaskuläre Gesundheit: Regelmäßiges Training und ein niedriger Körperfettanteil können das Risiko von Herzkrankheiten, Schlaganfällen und anderen kardiovaskulären Problemen senken. Starke Muskulatur und Knochen: Ein gut trainierter Körper unterstützt die Muskulatur und die Knochendichte, was im Alter hilft, Verletzungen vorzubeugen und Mobilität zu erhalten. Mental Health: Regelmäßige Bewegung fördert die Freisetzung von Endorphinen, was zu einer besseren Stimmung und einem geringeren Risiko für Depressionen und Angstzustände führen kann.

Nachteile:

Übertraining: Zu intensives Training kann zu Überlastung, Verletzungen und langfristigen gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, auf den Körper zu hören und ihm ausreichend Ruhepausen zu gönnen. Essstörungen: Der Druck, einen Fit Bod zu erhalten, kann zu ungesunden Essgewohnheiten und Essstörungen führen, wenn die Balance zwischen Ernährung und Training verloren geht.

Die Gesundheit hängt weniger vom spezifischen Körpertyp ab und mehr von einem ausgewogenen Lebensstil. Ein Dad Bod kann genauso gesund sein wie ein Fit Bod, solange die Person regelmäßig Sport treibt, sich ausgewogen ernährt und auf ihr körperliches und emotionales Wohlbefinden achtet. Es geht darum, eine Lebensweise zu finden, die nachhaltig ist und zu einem positiven Selbstbild beiträgt, anstatt einem idealisierten Körperbild nachzueifern. Falls du Zweifel hast oder dir Gedanken um deine Gesundheit machst, kannst du dich bei deinem Hausarzt durchchecken lassen. Ab 18 wird das einmalig von der Krankenkasse übernommen. Ab 35 hast du sogar alle drei Jahre Anspruch auf einen kostenlosen Check-up.

© StockSnap (Pixabay)

Warum Männer mit Dad Bod jetzt sexy sind

Männer mit einem Dad Bod gelten als sexy, weil dieser Körperbau ein realistisches und erreichbares Ideal darstellt. Frauen finden es attraktiv, wenn ein Mann sich nicht ständig um sein Aussehen sorgt und eine entspannte Einstellung zum Leben hat.

Ein Dad Bod signalisiert Selbstbewusstsein und Sicherheit, weil der Mann seinen Körper so akzeptiert, wie er ist, und keine Angst hat, seine kleinen Makel zu zeigen. Dieser Körpertyp wirkt oft gemütlicher und zugänglicher, was viele Frauen als angenehm empfinden, da ein weicherer Körper zum Kuscheln einlädt. Zudem zeigt ein Dad Bod, dass ein Mann seine Prioritäten im Griff hat und wahrscheinlich damit beschäftigt ist, ein guter Vater, Partner und Arbeitnehmer zu sein, anstatt stundenlang im Fitnessstudio zu verbringen.

Diese Ausgewogenheit zwischen Familienleben, Arbeit und persönlicher Pflege macht ihn attraktiv. Ein Dad Bod kann auch signalisieren, dass der Mann entspannt und lebensfroh ist, was ihn in den Augen vieler Frauen besonders anziehend macht.

Titelbild © lucas Favre (Unsplash)