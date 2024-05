Was ist eigentlich… Babypinkeln?

Die Norddeutschen gelten zwar als kühl und zurückhaltend, haben in diesem konkreten Fall vor hunderten von Jahren aber einen feucht-fröhlichen Brauch erfunden, der sich bis heute in ganz Deutschland ausgebreitet hat: das Babypinkeln. Allerdings hat sich diese Art der feierlichen Zusammenkunft in den verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich entwickelt. Daher klären wir Euch heute auf und erzählen, was es mit dem Babypinkeln auf sich hat.

Grundsätzlich feiert der frische Vater beim Babypinkeln die Geburt seines Kindes. Das tut er meist, während Mutter und Kind sich noch im Krankenhaus von den Strapazen der Geburt erholen. Nach der für die werdenden Väter enthaltsamen Schwangerschaft gibt es somit nach langer Zeit endlich mal wieder reichlich einen hinter die Binde. Und am nächsten Tag das wahrscheinlich für lange Zeit letzte Ausschlafen.

Was ist Babypinkeln?

Babypinkeln ist ein Brauch, der in einigen Regionen, insbesondere in Deutschland und der Schweiz, zur Feier der Geburt eines Kindes abgehalten wird. Dieser Brauch wird hauptsächlich unter den Freunden und Bekannten des frischgebackenen Vaters zelebriert. Hier sind einige Details dazu.

Anlass und Teilnehmer

Babypinkeln wird meist kurz nach der Geburt eines Kindes veranstaltet. Die Veranstaltung wird in der Regel von den Freunden und Kollegen des Vaters organisiert. Es ist eine Gelegenheit für den Vater, die Geburt seines Kindes zu feiern und seine Freunde zu einem geselligen Beisammensein einzuladen.

Ort und Ablauf

Das Babypinkeln kann in verschiedenen Locations stattfinden, wie zum Beispiel in der Wohnung des Vaters, in einem Garten, einer Kneipe oder einem Restaurant. Der Ablauf ist nicht streng reglementiert und kann von Region zu Region variieren, aber meist beinhaltet es das Zusammenkommen, Trinken (oft auch Alkohol), Essen und das Erzählen von Geschichten. Geschenke für das Neugeborene oder die Familie sind ebenfalls üblich.

Traditionen und Bräuche

Es gibt keine festen Regeln, was beim Babypinkeln gemacht wird, aber es kann einige regionale Unterschiede und spezifische Bräuche geben. Manchmal wird eine symbolische „Taufzeremonie“ für den Vater durchgeführt, bei der er mit Bier oder anderen Getränken übergossen wird. Auch humorvolle Rituale und Spiele können Teil der Feierlichkeiten sein.

Bedeutung und Zweck

Der Brauch des Babypinkelns dient vor allem dazu, die Freude über die Geburt zu teilen und den Vater in seiner neuen Rolle zu unterstützen und zu feiern. Es ist ein geselliges Event, das die Gemeinschaft stärkt und dem Vater die Möglichkeit gibt, die frohe Nachricht zu verbreiten und sich mit seinen Freunden und Kollegen auszutauschen.

Das Babypinkeln ist ein humorvoller und festlicher Brauch, der die Ankunft eines neuen Familienmitglieds auf lockere und gesellige Weise würdigt.

© Pexels (Pixabay)

Wer organisiert das Babypinkeln?

Das Babypinkeln wird in der Regel von den Freunden, Kollegen oder Verwandten des frischgebackenen Vaters organisiert. Es ist üblich, dass die Initiative von denjenigen ausgeht, die dem Vater nahe stehen und mit ihm die Freude über die Geburt seines Kindes teilen möchten. Hier sind einige Details zur Organisation:

Freunde: Oft sind es die besten Freunde des Vaters, die die Feier planen und durchführen. Sie kennen seine Vorlieben und sorgen dafür, dass die Feier in einem Rahmen stattfindet, der ihm gefällt. Kollegen: Wenn der Vater eine enge Beziehung zu seinen Arbeitskollegen hat, kann es auch vorkommen, dass diese das Babypinkeln organisieren. Dies ist besonders in Betrieben mit einer starken Gemeinschaftskultur üblich. Familie: In manchen Fällen können auch Verwandte, wie Brüder, Cousins oder enge Familienfreunde, die Organisation übernehmen. Sie tun dies oft in enger Absprache mit dem Vater und den engsten Freunden.

Die Organisatoren kümmern sich um den Veranstaltungsort, die Einladungen, das Essen und Trinken sowie eventuell um kleine Spiele oder Rituale, die Teil der Feier sein könnten. Sie sorgen dafür, dass der Vater und alle Gäste eine angenehme und unvergessliche Zeit haben, um die Geburt des neuen Familienmitglieds zu feiern.

Wie läuft die Pinkelparty ab?

Die Pinkelparty, auch bekannt als Babypinkeln, läuft in der Regel recht ungezwungen und gesellig ab. Hier sind die typischen Schritte und Elemente, die eine solche Feier ausmachen:

Einladung

Die Freunde, Kollegen oder Familienmitglieder des Vaters organisieren die Feier und laden die Gäste ein. Dies kann per Telefon, E-Mail, über soziale Medien oder sogar persönlich geschehen.

Ort

Die Pinkelparty kann an verschiedenen Orten stattfinden, wie in der Wohnung des Vaters, im Garten, in einer Kneipe, einem Restaurant oder sogar in einem Vereinsheim. Der Ort wird oft so gewählt, dass genügend Platz für alle Gäste vorhanden ist und eine entspannte Atmosphäre herrscht.

Dekoration und Vorbereitung

Je nach Ort und Umfang der Feier wird die Location eventuell etwas dekoriert, oft mit symbolischen Baby-Accessoires wie Luftballons, Girlanden oder Babykleidung.

Essen und Trinken

Bei einer Pinkelparty gibt es in der Regel reichlich zu essen und zu trinken. Oft wird eine lockere Mischung aus Snacks, Fingerfood und Getränken angeboten. In vielen Fällen spielt Alkohol eine Rolle, da die Pinkelparty traditionell ein fröhliches und ausgelassenes Event ist.

© Ahileos (Fotolia)

Empfang und Begrüßung

Die Gäste kommen nach und nach an, begrüßen den frischgebackenen Vater und überbringen Glückwünsche zur Geburt des Kindes. Es ist üblich, kleine Geschenke für das Baby oder die Familie mitzubringen.

Geselligkeit und Unterhaltung

Die Pinkelparty ist eine Gelegenheit für lockere Gespräche, gemeinsames Lachen und das Teilen von Geschichten. Oft gibt es humorvolle Rituale oder kleine Spiele, die die Feier auflockern. Manchmal wird der Vater symbolisch „getauft“ oder mit Getränken übergossen, um ihn in seiner neuen Rolle als Vater zu feiern.

Reden und Anstoßen

Es ist üblich, dass jemand – oft einer der besten Freunde oder ein enger Verwandter – eine kurze Rede hält, in der er dem Vater und seiner Familie gratuliert. Anschließend wird gemeinsam angestoßen.

Ende der Feier

Die Feier dauert in der Regel einige Stunden, wobei das Ende flexibel gehandhabt wird. Die Gäste verabschieden sich nach und nach, und die Feier endet oft mit dem Gefühl einer gelungenen und herzlichen Zusammenkunft.

Die Pinkelparty ist eine lockere, fröhliche und informelle Feier, die vor allem darauf abzielt, die Freude über die Geburt des Kindes zu teilen und den frischgebackenen Vater in seiner neuen Rolle zu unterstützen.

Wann geht man Babypinkeln?

Das Babypinkeln findet typischerweise kurz nach der Geburt eines Kindes statt. Hier sind einige Details dazu, wann dieser Brauch normalerweise gefeiert wird.

Unmittelbar nach der Geburt

Das Babypinkeln wird oft in den ersten Wochen nach der Geburt des Kindes organisiert. Es ist eine Gelegenheit für den frischgebackenen Vater, die Geburt zu feiern und die Neuigkeiten mit seinen Freunden und Kollegen zu teilen.

Flexibilität im Timing

Der genaue Zeitpunkt kann variieren und hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Verfügbarkeit der Gäste, der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Mutter und des Kindes sowie den persönlichen Vorlieben des Vaters. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass der Zeitpunkt für alle Beteiligten passt und keine unnötige Belastung darstellt.

Absprache mit der Familie

Es ist sinnvoll, den Zeitpunkt des Babypinkelns mit der Familie abzustimmen, um sicherzustellen, dass die Feier nicht mit anderen wichtigen Ereignissen oder Verpflichtungen kollidiert. Dies kann auch dazu beitragen, dass die Feier in einem entspannten und angenehmen Rahmen stattfindet.

Besondere Anlässe oder Feiertage

Manchmal wird das Babypinkeln mit einem besonderen Anlass oder einem Feiertag verbunden, um die Feierlichkeiten zu kombinieren und das Zusammenkommen der Gäste zu erleichtern.

Insgesamt ist das Babypinkeln eine flexible und informelle Feier, die nach der Geburt eines Kindes stattfindet und darauf abzielt, die Freude über das neue Familienmitglied zu teilen und den Vater in seiner neuen Rolle zu feiern.

© JOSHUA COLEMAN (Unsplash)

Geschenke zur Pinkelparty: Was schenkt man?

Bei einer Pinkelparty, auch Babypinkeln genannt, sind Geschenke für das Baby und die frischgebackenen Eltern üblich. Hier sind einige Geschenkideen:

Für das Baby

Babykleidung:

Strampler, Bodys, Mützen, Söckchen und andere Kleidung in verschiedenen Größen sind immer nützlich. Achte darauf, praktische und bequeme Kleidung und Kindermode auszuwählen.

Spielzeug:

Altersgerechtes Spielzeug wie Rasseln, Beißringe oder Kuscheltiere kann dem Baby Freude bereiten und gleichzeitig die Entwicklung fördern.

Babydecken und Schlafsäcke:

Weiche Decken und Schlafsäcke halten das Baby warm und geborgen. Sie sind praktische Geschenke, die oft gebraucht werden.

Windeln und Pflegeprodukte:

Windeln, Feuchttücher, Babycremes und andere Pflegeprodukte sind immer willkommen, da sie im Alltag ständig benötigt werden.

Babybücher:

Stoffbücher oder Pappbilderbücher sind ideal für die ersten Monate und fördern die sensorische Entwicklung des Babys.

Für die Eltern

Gutscheine:

Gutscheine für Drogeriemärkte, Babygeschäfte oder Online-Shops sind praktisch und ermöglichen den Eltern, genau das zu kaufen, was sie benötigen.

Wellness und Entspannung:

Gutscheine für eine Massage, einen Wellness-Tag oder ein gutes Restaurant können den Eltern helfen, sich zu entspannen und etwas Zeit für sich selbst zu nehmen.

Erinnerungsstücke:

Ein Fotoalbum, ein Hand- und Fußabdruck-Set oder ein personalisiertes Babybuch, in dem wichtige Meilensteine festgehalten werden können, sind schöne Erinnerungen an die ersten Monate.

Praktische Helfer:

Dinge wie Flaschenwärmer, Sterilisatoren, Babyphone oder Wickeltaschen können den Alltag der Eltern erleichtern.

Personalisierte Geschenke

Personalisierte Kleidung:

Kleidungsstücke mit dem Namen des Babys oder einem besonderen Datum bedruckt sind persönliche und besondere Geschenke.

Namensschild oder Türschild:

Ein hübsches Schild mit dem Namen des Babys für das Kinderzimmer ist ein dekoratives und individuelles Geschenk.

Decken und Kissen:

Personalisierte Decken oder Kissen mit dem Namen oder Geburtsdatum des Babys sind schöne Erinnerungsstücke.

Geschenke zur Pinkelparty sollten vor allem praktisch und nützlich sein, um den neuen Eltern und dem Baby das Leben zu erleichtern und Freude zu bereiten. Es ist auch immer eine gute Idee, vorher zu fragen, ob es spezielle Wünsche oder Bedürfnisse gibt, um sicherzustellen, dass das Geschenk gut ankommt.

Je nach Region heißt die Feierlichkeit übrigens auch Kinderpinkeln, Babybier, Pullerbier, Pullerparty, Pullerschnaps oder Pinkelparty.