Als Vater und Unternehmer war ich lange auf der Suche nach Wegen, wie ich meine beiden Welten – die Familie und die Arbeit – miteinander verbinden kann. Die Antwort fand ich, überraschenderweise, im eigenen Garten: Calisthenics, das Workout mit dem eigenen Körpergewicht, wurde zu unserem gemeinsamen Familienprojekt.

Anfänge und spielerische Entdeckungen

Es begann alles mit dem Wunsch meiner Tochter nach einer Turnstange im Garten zu ihrem siebten Geburtstag. Dieser einfache Wunsch entfachte eine Idee: Warum nicht einen Teil des Gartens in einen Spiel- und Fitnessbereich verwandeln? Aus dem anfänglichen Turnreck wurde eine Calisthenics-Station mit Dip-Barren, Hangelleiter und Klimmzugstange. Die Umsetzung dieses Projekts bot nicht nur die Möglichkeit, körperlich aktiv zu sein, sondern auch wertvolle Zeit mit der Familie zu verbringen.

Calisthenics-Übungen für Groß und Klein

Für die Kleinen stellen unkomplizierte Übungen wie Hampelmänner, Liegestützen auf den Knien oder auch schon einfaches Hängen an der Turnstange eine tolle Möglichkeit dar, langsam in Bewegung zu kommen. Hier findest du einige Übungen, die das gemeinsame Outdoor-Workout zum großen Spaß werden lassen:

1. Tierischer Parcours

Lasst die Kinder wie verschiedene Tiere laufen und springen – vom Bärenkrabbeln bis zum Froschhüpfen. Diese Übungen fördern die Beweglichkeit und die Freude an der Bewegung.

2. Hampelmänner oder Jumping Jacks

Wer kennt diese Übung nicht aus der Kindheit? Gerade Kindern macht das Auf- und Abspringen sowie die regelmäßige Bewegung der Arme und Beine in Form eines Hampelmanns viel Spaß. Was auf den ersten Blick so einfach erscheint, bringt jedoch selbst die Stärksten schnell zum Schwitzen. Diese Übung eignet sich auch super als gemeinsame Aufwärmübung.

3. Statisches Hängen

Haltet euch an einer Klimmzugstange fest und lasst eure Körper hängen. Haltet diese Position so lange wie möglich. Dies ist eine großartige Übung, um die Griffkraft und die Schultermuskulatur zu stärken.

4. Liegestütze mit Kinderrucksack

Während der Vater normale Liegestütze macht, kann das Kleinkind auf seinem Rücken sitzen und sich festhalten. Dies fördert nicht nur die Stärkung der Brust-, Arm- und Schultermuskulatur des Vaters, sondern ebenso das Gleichgewicht und die Stabilität des Kleinkindes.

5. Hangelleiter-Klettern

Klettern an einer Hangelleiter erweist sich als besonders beliebt bei Kindern und wer den Schwierigkeitsgrad erhöhen möchte, kann entsprechend Pull-up-Balls befestigen.

6. Beine heben am Turnreck

Dabei hängt sich der Vater an die Stange und stärkt durch das regelmäßige Heben sowie Senken der Beine die eigenen Bauchmuskeln. Kinder können sich währenddessen an der einfachen Nachahmung probieren, indem sie sich selbst spielerisch an das Turnreck hängen und somit ihre Körperkontrolle fördern. So vertieft sich die Bindung zwischen dem Vater und dem Kind durch spielerische Betätigung.

7. Parallelbarren-Dips (Für ältere Kinder)

Stellt euch zwischen zwei parallele Barren und greift sie mit ausgestreckten Armen. Senkt euren Körper ab, indem ihr euren Ellbogen beugt, bis eure Oberarme parallel zum Boden sind, und drückt euch dann wieder nach oben. Diese Übung trainiert die Trizepsmuskulatur und die Brustmuskulatur.

Vorteile von Calisthenics mit deinen Kindern

Gemeinsame Zeit: Eine tolle Möglichkeit, Fitness mit Familienzeit zu kombinieren

Anpassbar: Übungen lassen sich leicht an jedes Alter und Fitnesslevel anpassen

Fördert die Entwicklung: Stärkt nicht nur die Muskeln, sondern auch motorische Fähigkeiten wie Balance und Koordination

Wo kann man mit den Kids trainieren?

Calisthenics lässt sich vielfältig umsetzen – auf dem Spielplatz, an Calisthenics-Stationen im öffentlichen Sportpark oder direkt im eigenen Garten mit einer TOLYMP-Station. Die eigene Calisthenics-Station bietet den Vorteil, dass Trainingseinheiten flexibel gestaltet und in den Alltag integriert werden können, ohne Anfahrtswege und mit der ganzen Familie zusammen.

Ein Calisthenics-Workout mit Kindern ist also mehr als nur Training. Es ist ein Abenteuer, das dich mit deinen Kindern weiter zusammenbringt und unglaublich viel Spaß macht. Nutzt einen sonnigen Nachmittag als perfekte Gelegenheit, diese spielerischen Übungen gemeinsam auszuprobieren. Viel Spaß beim Abhängen!

