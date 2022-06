5 Dinge, die du als zukünftiger Vater wissen solltest

Ein Gastbeitrag von Papa-Coach Martin Stricker

Wir bekommen ein Baby. Ich werde Vater! Große Freude, aber auch große Fragezeichen: Kann ich das? Was muss ich bei der Erziehung beachten? Was bedeutet das für uns als Paar? Und was ist eigentlich mit mir? Bei meinem Coaching und Kursen merke ich immer wieder, dass viele werdende Väter die gleichen Bedenken haben und sich mitunter hilflos fühlen. Doch ihr seid nicht allein.

Mit fünf Tipps könnt ihr euch selbst den vorgeburtlichen Stress nehmen.

Du wirst Papa!

Das bedeutet, dass du jetzt noch nicht alles wissen musst. Ja nicht einmal wissen kannst. Du wirst dieses kleine Wesen mit all seiner Persönlichkeit erst kennenlernen. Gemeinsam werdet ihr euch den Herausforderungen des Lebens stellen und daran wachsen. Mit jeder gefundenen Lösung wirst du souveräner auf neue, vielleicht noch größere Probleme reagieren. Du wirst Papa! Durch Erfahrungen, durch Erlebnisse, durch Erinnerungen, aber vor allem durch die Liebe zu deinem Kind.

Bereite dich vor!

Vor dir liegt ein neuer Lebensabschnitt mit vielen Unbekannten. Lerne diese kennen. Besuche einen Geburtsvorbereitungskurs. Gemeinsam mit deiner Partnerin oder auch nur für dich. Von Mann zu Mann. Mache dich mit deinen Aufgaben während der Geburt vertraut. Wie kannst du deine Partnerin unterstützen, ihre Interessen vertreten, für sie in diesem besonderen Moment da sein? Besprecht bereits im Vorfeld, wie ihr die Entbindungs-Situation angehen wollt. So vermeidet ihr Stress im tatsächlichen Augenblick. Und mach dir bewusst, was dir guttut. Schaffe dir immer wieder Räume, um Kraft zu tanken und deine innere Ruhe zu finden. Fokussiere dich darauf, was dir wirklich einen Mehrwert verschafft: Ausreichend Schlaf, Bewegung und Quality-Time mit Freunden, aber auch und vor allem mit dir selbst.

Sei ein Vorbild!

Du möchtest, dass dein Kind Bitte und Danke sagt. Dass es keine Schimpfwörter benutzt. Dass es den Blickkontakt hält, wenn ihr miteinander sprecht. Nichts leichter als das. Natürlich kannst du alle Erziehungsratgeber der Welt lesen und schauen, welche Tipps funktionieren. Zielführender ist es jedoch, wenn du deinem Sprössling das gewünschte Verhalten vorlebst. Hast du selbst die Eigenschaften, die du dir von deinem Kind wünschst? Die Schwangerschaft bietet dir eine gute Gelegenheit und etwas Vorlaufzeit, um dir deine eigenen Macken bewusst zu machen und daran zu arbeiten. Um ein Vorbild in der Zukunft zu sein.

Ihr seid mehr als Eltern!

Bei der Vorbereitung auf die Geburt, dem Einrichten des Kinderzimmers und der Anmeldung für den Kita-Platz kann es schnell passieren, dass ihr euch als Paar vergesst. Vergesst, dass ihr nicht nur Mama und Papa seid. Vergesst, dass ihr eine Liebesbeziehung habt, die gepflegt werden muss. Werdet euch dieser Gefahr bewusst und schafft Momente der Zweisamkeit. Frei von Kinderthemen. Frei von Verpflichtungen. Nur ihr beide. Mit etwas Planung ist das ohne Probleme möglich. Und wer sagt, dass schöne Dates nicht im Wohnzimmer stattfinden können?

Frag nach Unterstützung!

Dir wird alles zu viel und du kannst vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen? Suche dir Hilfe, wenn du einmal nicht weiterweißt. Du bist nicht allein und musst es nicht allein schaffen. Besprich deine Bedenken mit anderen und erörtert gemeinsam mögliche Herangehensweisen. Ziehe Freunde ins Vertrauen oder nimm dir Zeit für dich, um wieder klarzusehen. Bitte um Unterstützung. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortungsbewusstsein – für dich und deine Familie.

Diese fünf Tipps geben dir Impulse für deine neue Rolle als Vater. Du wirst das schaffen. Und falls du dich unsicher fühlst oder weiteren Input benötigst, empfehle ich den Besuch eines professionellen Coachings, welches sich speziell an die Bedürfnisse (werdender) Väter richtet. Dort erhältst du Antworten auf genau deine Fragen, profitierst von langjähriger Erfahrung und triffst auf Männer, die genau den gleichen Schritt vor sich haben. Eine gute Investition in die Zukunft.

Coach Matrin Stricker

Expertenvita

Martin Stricker ist Experte für Papa SEIN. Mit 15 Jahren Erfahrung als weltweit tätiger Risikomanager und Trainer in einem Finanzkonzern gründete der zweifache Vater sein eigenes Herzensbusiness PapaCoach.rocks und Stricker-Coaching.de, um Papas dabei zu unterstützen, sich auf das wirklich Wichtige in ihrem Leben zu konzentrieren und gleichzeitig die Beziehung zu den eigenen Kindern und der Partnerin auf das nächste Level zu katapultieren, ohne dabei sich selbst noch die Karriere zu vernachlässigen!

