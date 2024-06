werbung | Die Zeiten der handgeschriebenen Urlaubspostkarten sind zwar vorbei, aber individuelle und besondere Karten sind immer noch hoch im Kurs. Da haben gerade die Väter noch etwas Nachhilfe nötig, denn Dankeskarten, Einladungen oder Glückwunschkarten sind – so vermute ich – immer noch meist Sache der Mamas. Aber damit ist jetzt Schluss, denn Dank Send a Smile bringt das Gestalten von Karten für so ziemlich jeden Anlass richtig viel Spaß. Ob zusammen mit eurem Kind oder allein. Wir haben die Seite umfangreich getestet und gleich mal eine Auswahl individuell erstellter Karten geshoppt, die schon 48 Stunden später in unserem Briefkasten landeten.

Bestimmt habt ihr auch schon mal an einem Postkartenständer die meist lieblos gestalteten Karten durchgeguckt und nur wenig entdeckt, was euch so richtig überzeugt hat. Und da sind wir schon beim ersten riesengroßen Vorteil von Send a Smile. Hier scheinen Grafiker am Werk zu sein, die ihr Handwerk verstehen, denn alle Vorlagen – und das sind mehrere tausend – sind liebevoll bis ins Detail gestaltet, nicht kitschig, sondern wirklich toll in Farben, Schrift und Design. Und das zu wirklich jedem nur denkbaren Anlass.

© Screenshot Send a Smile

Natürlich könnt ihr jede Karte dann noch nach euren individuellen Wünschen designen, also nicht nur den Text anpassen, sondern auch Schriften, Farben, Icons und die Aufteilung. Außerdem könnt ihr zum Beispiel den Namen eures Kinder hinterlegen, dann wird er im Konfigurator bereits immer direkt angezeigt.

Jede gestaltete Karte könnt ihr als Einfachkarte mit Vorder- und Rückseite oder auch als Doppelkarte zum Aufklappen bestellen. Außerdem gibt es Karten in verschiedenen Größen:

Rechteckig 10 x 15 cm

15 x 21 cm

21 x 30 cm Quadratisch 10 x 10 cm

14 x 14 cm

21 x 21 cm Weitere Formate 10 x 21 cm (DIN lang)

10 x 15 (Querformat Falz links)

21 x 15 cm (Querformat Falz links)

Bei Send a Smile könnt ihr aus sechs Papiersorten das für euch passende Material auswählen, könnt weiße oder farbige Umschläge mitbestellen oder Verschlussaufkleber ordern, damit alles bis ins Detail euren Wünschen entspricht. Bestellungen sind in jeder Anzahl möglich. Um euch vom Ergebnis zu überzeugen, könnt ihr euch einen kostenlosen Probedruck zuschicken lassen. Und wenn alles passt, könnt ihr die Lieferung zu euch ordern oder sogar direkt an die einzelnen Empfänger schicken lassen. Mehr Service geht nicht.

Der Editor zum Gestalten der Karten © Screenshot Send a Smile

Preise

Der konkrete Preis der Karten bei Send a Smile hängt vom Kartentyp, der Kartengröße, dem Papier und den Extras ab. Für zehn Karten im kleinen Format 10 x 15 cm zahlt ihr als Einfachkarte aktuell 17,90 EUR. Und dazu noch 2,95 EUR für den Versand innerhalb Deutschlands.

Das mittlere Format 15 x 21 cm kostet bei zehn Karten 25,90 EUR und das große Format 21 x 30 cm liegt bei 45,90 EUR für diese Anzahl. Diese Preise beziehen sich auf registrierte Kunden mit Kundenkonto. Bei einer Bestellung als Gast sind die Preise ein paar Euro höher.

Als Klappkarte werden je nach einer der drei Größen 29,90 EUR, 30,90 EUR oder 57,90 EUR fällig. Plus mögliche Extras, besonderes Papier oder Umschläge. Je mehr Karten ihr bestellt, umso günstiger wird der Preis pro Stück. Hier könnt ihr die Preise direkt zu dem gewünschten Format kalkulieren. Es sind wirklich faire Preise für die hohe Qualität, die die Karten haben. Wir zeigen euch jetzt mal die Auswahl, die wir gestaltet und bestellt haben.

Grillparty zur Fußball-EM

© Daddylicious

Bevor wir mit den Kinderthemen und Mottogeburtstagen einsteigen, hier gleich mal ein brandheißer Anlass: Am 14. Juni startet die Fußball-EM in unserem Land und die Erwartungen an die DFB-Elf unter Coach Nagelsmann sind hoch, insbesondere durch die wenig glorreichen Ergebnisse bei den letzten Turnieren. Und was macht noch mehr Spaß, als ein Fußballspiel allein zu gucken? Na klar, ein TV-Spektakel in großer Runde. Eingeleitet mit Grill-Action und Aufwärmen, gern in landestypischer Sportklamotte, bewaffnet mit lärmenden Geräten.

© Daddylicious

Daher haben wir mal eine Einladungskarte für unser ganz persönliches „Public Viewing“ mit Send a Smile gestaltet. Das ging ganz schnell. Ihr könnt aus den Vorlagen wählen und dann alles anpassen. Texte, Schriften, Farben, Bilder und Elemente. Mit dem Konfigurator geht es wirklich einfach und macht viel Spaß. Die Optik der VIP-Einladungskarte im Fußball-Design finden wir extrem cool. Da werden sich auch die Gäste freuen und direkt die Vuvuzela einpacken.

Dankeskarten zur Geburt

Schon in den ersten Tagen nach der Geburt habt ihr bestimmt hunderte von Fotos vom Baby geknipst. Freunde und Verwandte haben euch mit Geschenken überhäuft, das Babypinkeln mit euren Kumpels liegt hinter euch und nun ist es dran, mal eine Dankeskarte an alle Freunde und Bekannte zu schicken. Die Mama hat zu der Zeit noch ganz andere Sorgen, daher ist es doch ein passender Anlass, dass ihr Väter das Thema der Dankeskarte zur Geburt übernehmt und mit Fotos von eurem Neugeborenen eine besondere Nachricht an eure Crowd versendet.

© Daddylicious

Bei Send a Smile findet ihr mehrere hundert Vorlagen für besondere Dankeskarten zur Geburt. Es gibt Vorlagen für Töchter, Söhne, Zwillinge und neutrale Dankeskarten. Außerdem könnt ihr nach Themen (Blumen, Fahrzeuge, Tiere, Herzen, Mond & Sterne) oder dem Stil (Aquarell, Botanisch, Fotocollage, Hip & Trendy) eingrenzen, die bevorzugte Farbe auswählen und die Form aussuchen. Danach könnt ihr dann die Namen und Daten eurer Kinder eintragen und einen Text formulieren. Dabei könnt ihr euch an den Vorlagen orientieren, denn oft sehen die schon wirklich toll aus. Mit euren eigenen Worten bekommen die Karten dann einen individuellen Touch.

Einladungskarten zum Kindergeburtstag

Kinder im KiTa- und Grundschulalter lieben Mottogeburtstage. Die Themen gehen je nach Jahreszeit, Alter der Kinder und Leidenschaften von der Piraten- und Prinzessinnenparty über das Pferdefest, Badeaction und Kinoabend bis hin zu Dinofeier oder Rittersause, gern auch gepaart mit einer Schatzsuche, Bowling, Escaperoom oder der Trampolinhalle. Bei SEND A SMILE findet ihr über 500 Einladungskarten zum Kindergeburtstag, die ihr nach Alter, Geschlecht, Thema und Aktivität eingrenzen und dann bearbeiten könnt.

Background: © Chris Lawton (Unsplash)

Ihr findet Vorlagen vom 1. bis zum 15. Geburtstag. Außerdem könnt ihr euch bei den Motiven zwischen rechteckigen oder quadratischen Einladungskarten oder dem Format DIN lang entscheiden.

Send a Smile lässt euch eingrenzen nach Aktivitäten wie Übernachtungsparty, Kino, Lasertag, Schwimmen, Klettern, Gaming, Minigolf und noch viel mehr. Ihr könnt entscheiden, ob ihr nur Vorlagen sehen möchtet, in die ihr eigene Bilder einbauen könnt. Und dann bekommt ihr auch Auswahlmöglichkeiten zu verschiedenen Stilen der Einladungskarten, von cool über niedlich bis trendy.

Background: © Tim Mossholder (Unsplash)

Diese Karten könnt ihr auch zusammen mit euren Kindern am Editor bearbeiten und sie so umgestalten, bis sie euren Wünschen entsprechen und zur geplanten Party passen. So fängt der unvergessliche Kindergeburtstag schon mit einer besonderen Papa-Tochter-Aktion an, wenn ihr gemeinsam eine passende Einladungskarte bei Send a Smile aussucht und gemeinsam gestaltet. Und wenn ihr noch gar keine Idee für ein Motto habt, könnt ihr euch natürlich auch durch die Karten inspirieren lassen.

Einladungskarten zu Einschulung

Die Einschulung findet, ähnlich wie eine Taufe oder eine Konfirmation, nur einmal im Leben eures Kindes statt. Im Alter zwischen 5 und 7 Jahren erleben eure Kinder den Start in den sogenannten „Ernst des Lebens“, der sie vom Sandkasten in der KiTa plötzlich an den Tisch in der ersten Klasse rüberbeamt. Das sorgt für enorme Aufregung beim Nachwuchs. Und Eltern haben nicht nur bei der Schulwahl eine wichtige Aufgabe, sondern auch beim Kauf eines Schulranzens, der Auswahl und dem Bestücken der Schultüte und der Organisation einer tollen Feier zur Einschulung.

Background: © Nils Schirmer (Unsplash)

Oft sind schon Großeltern, Tanten und Onkel bei der Einschulung dabei, um die ersten Stunden in der neuen Umgebung hautnah mitzuerleben. Viele Eltern geben dann mitten im schönsten Sommer aber noch eine fette Party zur Einschulung, bei der das besondere Ereignis in großer Runde gefeiert wird. Und zu dieser Feier könnt ihr euch bei Send a Smile auch eine ganz besondere Einladungskarte gestalten. Aktuell gibt es über 100 Vorlagen zur Einschulung, eine schöner als die andere. Da findet ihr auf jeden Fall genau das Design, welches zu eurem Kind passt. Grenzt auch hier nach Farben, Stil (Collage, Kreide, Wasserfarbe…) oder nach Thema (Schule, Schultüte, Tiere) ein und ergänzt eigene Bilder für eure ganz individuelle Einladungskarte zur Einschulungsparty.

Einladungskarten zur Teenie-Party

Ja, auch ältere Kinder feiern gern. Bevor es aber so weit ist, dass die Fete steigt, wenn die Eltern unterwegs sind und der Nachwuchs „sturm“ hat, kommt noch die Phase der Teenieparties. Die sind meist etwas actionreicher als Kindergeburtstage, bevorzugt mit Filmabend, Disco und anschließender Übernachtung. Oder es gibt erstmal ein schweißtreibendes Programm auf der Kartbahn, in der Kletterhalle oder beim Bowling. Vielleicht wollen eure Kinder in dem Alter ihre Karten auch schon allein gestalten. Da ihr den Account von Send a Smile verwaltet und die Rechnung zahlt, könnt ihr ja einen Kompromiss finden und gemeinsam gestalterisch aktiv werden.

Background: © Matthew LeJune (Unsplash)

Meine Tochter und ich haben einfach mal ihren 12. Geburtstag genommen und dann habe ich ihr freie Hand gelassen bei der Auswahl einer passenden Einladungskarte und der Gestaltung. Sie hat sich für das Design mit drei Fotos aus unterschiedlichen Lebensphasen entschieden und hat dazu einen passenden Text formuliert.

Die gemeinsame Gestaltung hat uns beiden verdammt viel Spaß gemacht. Daher darf ich hoffentlich auch dann am Editor ein paar Regler drehen und meinen Input liefern, wenn es später um die Einladungen für die ausschweifenden Teenager-Parties geht.

Unsere Erfahrung mit Send a Smile

Hey ihr Papas, dank Send a Smile gibt es nun keine Entschuldigung mehr, warum ihr die Gestaltung toller und individueller Einladungen der Mama überlassen solltet. Aufgrund von den hunderten wirklich besonderen und hochwertigen Designs, die ihr nach euren Wünschen anpassen könnt, bleibt kein Wunsch unerfüllt. Zu den wichtigsten Anlässen könnt ihr ganz persönliche Karten gestalten. Und wenn ihr dann – so wie wir – richtig heißgelaufen seid, dann ist auch ein EM-Fußballspiel oder die Einschulung ein passender Anlass, um auch dafür eine witzige oder stylishe Karte zu gestalten.

Ihr bekommt bei Send a Smile in nur ganz wenigen Tagen einen kostenlosen Probedruck oder auch eure ganze Bestellung geliefert. Es gibt alles an Zubehör, was später für den Versand der Karten benötigt wird. Und sogar kleine Geschenke könnt ihr mitshoppen und so bequem vom Sofa aus alles designen und organisieren, was ihr braucht. Die Preise sind absolut fair, die Optik und Haptik ist sehr hochwertig und die Benutzung der Website von Send a Smile ist kinderleicht. Probiert das am besten direkt selbst mal aus.

Wer noch Inspiration für das nächste Event sucht, der kann auch durch den Blog von Send a Smile stöbern, da gibt es viele Tipps rund um eure Karten, Einladungen und Partys.

