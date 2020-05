Seit dem Start unseres Vätermagazins im Sommer 2013 haben wir schon sehr viele besondere Dinge erleben dürfen: wir waren mit einem Porsche beim Weihnachtsmann, haben einen Werbeclip gedreht, wir haben für bekannte Nachrichtenmagazine und Zeitschriften geschrieben und einige Events moderiert oder als Speaker begleitet. Nun können wir einen weiteren Punkt von der Bucketlist streichen, denn nun haben wir auch einen Podcast moderiert. Hier gibt’s die Infos dazu und alle Folgen zum Reinhören.

Für den Blog der Ergo Versicherung bin ich schon seit einiger Zeit als Autor aktiv. Nicht immer mit Papa-Bezug, aber immer mitten aus dem Leben. Ausgelöst durch die aktuelle Corona-Krise hat die Ergo entschieden, erstmal vier Folgen für einen Podcast aufzunehmen, die Ergo Wohnzimmergespräche. Und tatsächlich haben sie bei mir angeklopft, ob ich diesen Podcast moderieren möchte. Der Plan war, aktuelle Themen mit spannenden Gästen zu diskutieren. Und weil ich selbst viele Podcasts höre und ich schon drüber nachgedacht hatte, auch mal selbst einen zu starten, kam diese Anfrage zum perfekten Zeitpunkt. Inzwischen sind alle vier Folgen aufgenommen und online bei Apple, Deezer und Spotify zu hören. Oder hier bei uns, wenn ich will Euch kurz erzählen, worum es in den einzelnen Folgen geht:

Folge 1 – Kontakt halten zu den (Groß-)Eltern

Mit Claudia Schaumann – Family-Bloggerin auf Was für mich

Thema: Wie können wir während des „social distancing“ und in der Isolation gerade zu den Menschen Kontakt halten, deren Gesundheit besonders gefährdet ist? Für Großeltern sind die Enkel oft die positiven Lichtblicke des Alltags, daher brauchen wir kreative Ideen für einen intensiven Austausch. Claudia hat als Mama von vier Jungs und als eine der erfolgreichsten Mama-Bloggerinnen einiges dazu zu erzählen.

Folge 2 – Selfcare für Körper und Geist

Mit Paula Thomsen – Personal Coach & Fitness-Bloggerin auf Laufvernarrt

Thema: Die Krise sorgt dafür, dass viele Leute zuhause arbeiten. Somit ist das Sofa und der Kühlschrank immer in der Nähe. Warum es aber Sinn macht, besser heute als morgen mit mehr Bewegung und einen bewussteren Leben zu starten, dass erzählt uns auf eindrucksvolle Art und Weise die Fitness-Bloggerin Paula, die sich als Ernährungsberaterin, Physiotherapeutin und Personal Coach diesem Thema von sehr vielen Seiten nähert.

Folge 3 – Die neue Mobilität

Mit Don Dahlmann – Experte für „Future of Mobility“

Thema: In der Corona-Krise hat sich der Bewegungsradius der Menschen extrem verringert. Viele arbeiten zu Hause und auf Reisen ist auch niemand. Das tut der Natur gut und führt zu neuen Mobilitätskonzepten, bei dem das Fahrrad als Gewinner hervorgeht. Aber was ist mit den Menschen auf dem Land und was können wir aus der Krise mitnehmen? Darüber spreche ich mit Don Dahlmann, ein Journalist, Blogger und Vordenker zu „Smart Cities“ und der Zukunft der Mobilität.

Folge 4 – Work-Virus-Balance

Mit Céline Flores Willers – Gründerin, Geek & Business Influencerin

Thema: Durch die Corona-Krise wurde die Digitalisierung in den meisten Unternehmen massiv beschleunigt. Viele Mitarbeiter wechseln ins Home-Office und dabei läuft das Business überraschend gut weiter. Was wünscht sich die „Generation Z“ von Arbeitgebern, brauchen wir auch in Zukunft Events zum Netzwerken und wie sieht die perfekte Arbeitswelt aus? Das weiß kaum jemand besser als Céline, eine Business-Influencerin und Expertin für Technik und New Work.

Bei diesen vier sehr unterschiedlichen Themen sollte für jeden von Euch etwas dabei sein. Hört gern mal rein, denn wenn viele reinklicken, gibt es ja vielleicht bald schon weitere Folgen mit Daddylicious am Mikrofon.

[Eigentlich ist das hier keine Werbung, denn es geht weder um Versicherungsthemen noch um Leistungen der ERGO. Da sie aber der Initiator des Podcast sind, möchte ich hier auf die Kooperation hinweisen.]