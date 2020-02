Podcasts sind seit einiger Zeit ziemlich angesagt, Woche für Woche gibt es neue Angebote auf den gängigen Plattformen. Während sich die einen wahrscheinlich noch fragen, warum sie anderen beim „labern“ zuhören sollen, ziehen andere schon wertvolle Infos aus den Audio-Sendungen. Oder sie lassen sich einfach nur unterhalten. Nur logisch, dass es auch bereits Podcasts gibt, die sich an Väter richten. Einen davon möchten wir Euch unbedingt vorstellen, denn wir finden nicht nur Marco und Florian, sondern auch die Seite von Echte Mamas ganz großartig.

Echte Mamas

Den grandiosen Aufstieg dieser Mama-Community habe ich von Beginn an seit einem Treffen mit den Gründerinnen Sara und Marion mit Begeisterung verfolgt. So ein Wachstum, welches sehr auf Interaktion ausgelegt ist, wäre unter Vätern wahrscheinlich nicht möglich. Über 1 Mio. Mamas tauschen sich insbesondere in Facebook-Gruppen über alle Themen rund um Schwangerschaft, Kinder und das Mama-sein aus. Logisch also, dass schnell auch ein Echte Mamas Podcast gestartet wurde.

Echte Papas

Aber zum Glück haben die Hamburger den Fokus nicht nur auf den Müttern. Und somit gibt es seit Herbst 2019 auch endlich einen Podcast für die werdenden und bereits gewordenen Vätern. Dazu hat man zwei echte Kracher ans Mikrofon geholt, die smart und redegewandt durch die Sendungen führen:

Marco Krahl von der Men’s Health ist zweifacher Papa und verantwortlich für das Heft der Men’s Health Dad. Dazu hat er sich in den letzten Jahren intensiv mit der Vaterrolle befasst. Der zweite Gastgeber ist Florian Schleinig, ebenfalls ein Papa aus Hamburg und ein Experte der Kommunikationsbranche, der zu sehr vielen Themen wertvollen Input liefern kann. Somit sind Marco und Flo ein echtes Dream-Team für alle Themen rund um Echte Papas.

Der Podcast

Und worum geht es? Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge und es geht um den bunten Blumenstrauß an Themen, der so vielfältig ist wie das Lebens als Vater selbst. Dazu werden auch ausgewählte Experten zu Wort kommen zu Dingen wie Elternzeit, Reisen mit Kindern, Vereinbarkeitsprobleme, Familienmodelle, Beziehungsstress und ganz handfeste Tipps zum Umgang mit dem Nachwuchs sowie das Umgehen der Stolperfallen im Familienalltag. Und natürlich dürfen auch die Mamas einschalten und zuhören.

In den ersten Folgen ging es um den Vaterhelden, ein Väter-ABC, das Kinderzimmer, ein entspanntes Familienessen, Kindergeburtstage und Kerle zwischen Kind und Karriere.

Weitere Infos

Mehr zum Echte Papas Podcast findet Ihr auf Instagram und Facebook sowie auf der dazugehörigen Website. Streamen könnt ihr den Podcast unter anderem auf Spotify, iTunes, Deezer und Podigree.

Viel Spaß beim Zuhören. Und über Feedback freuen sich Marco und Flo natürlich auch!