[Werbung] Es gibt ziemlich viele personalisierte Kinderbücher auf dem Markt. Oft wird dazu der Name Eures Kindes an ein paar Stellen des Buches abgedruckt – und fertig. Beim Anbieter Wonderbly ist das anders. Da wirkt es tatsächlich so, als sei das Buch extra für Euer Kind geschrieben worden. Mit Lost my Name haben wir Euch den Bestseller schon früher vorgestellt. „Wo bist Du“ ist nun das erste phantasievolle Wimmelbuch für ältere Kinder. Und das möchten wir Euch rechtzeitig vor Weihnachten gern noch näherbringen.

Während die meisten anderen Bücher von Wonderbly für Kita- und Vorschulkinder geeignet sind, passt das neue Angebot „Wo bist Du“ ganz prima für Grundschulkinder, denn es gibt viel zu lesen, zu verstehen und zu entdecken. Bei der Zusammenstellung des Buches wird der Vor- und Nachname abgefragt. Außerdem kann beim Kauf eine zum Kind passende Figur aus einer Auswahl von je sechs Mädchen oder Jungs wählen. Und ein persönliches Vorwort kann auch eingegeben werden. Da habe ich mich für ein zum Buch passendes Intro und ein paar liebe Worte an Mika entschieden. Denn in „Wo bist Du“ geht es um die Vielfalt an beruflichen Möglichkeiten, die Euer Kind in der Zukunft hat. Ganz ohne den üblichen Gender-Quatsch.

Inhalt

Auf 38 sehr liebevoll gestalteten Seiten schlüpft das Kind in verschiedene Rollen wie die einer Köchin, einer Doktorin, einer Schatzjägerin, eines Superstars, einer Detektivin oder einer Professorin. Die absolut unterstützenswerte Botschaft ist also, das jedes Kind das Zeug dazu hat, alles zu sein, was es sein möchte. Zuerst wird auf einer Doppelseite die Rolle vorgestellt. Der Name des Kindes ist in Text und Bilder an vielen Stellen sehr kreativ integriert. Und dahinter gibt es abwechslungsreiche Aufgaben in einem bunten Wimmelbild zu lösen. Das hat meiner Tochter schon viele unterhaltsame Lesestunden gebracht.

Personalisiert

Und wenn Ihr dann denkt, am Ende angekommen zu sein, findet Ihr dort zu jeder der Parallelwelten nochmal zehn Suchaufgaben, die für weiteren Such- und Lesespaß sorgen. Gerade die persönliche Ansprache in Verbindung mit den detailreichen Bildern und herausfordernden Aufgaben sorgen dafür, dass die Kinder das Buch immer wieder zur Hand nehmen und jedes Mal neue Details entdecken. Es ist aber auch zum Vorlesen und gemeinsamen Raten sehr gut geeignet. Hier mal ein Beispiel für die Integration des Namens in Überschriften und Fließtexte.

Preise

Die 34,99 Euro sind ganz prima investiert. So teuer ist das Wimmelbuch „Wo bist Du“ von Wonderbly in der „Softcover Jumbo“-Variante. Fünf Euro weniger zahlt Ihr für die normale Größe, etwas kleiner als DIN A4. Für die Widmung zahlt Ihr nichts obendrauf, für den Standardversand fallen 3,99 Euro an. Außerdem gibt es noch weitere zusätzliche Optionen wie eine Geschenkverpackung oder Sticker. Bei uns erfolgte der Versand übrigens schon nach zwei Werktagen.

Fazit

Grundsätzlich sind Bücher immer ein tolles Geschenk, denn Kinder sollten viel lesen. Da hilft Wonderbly mit seinen personalisierten Büchern auf sehr kreative Art und Weise. Denn durch die direkte Ansprache des Lesers wird das Buch zu seiner ganz persönlichen Geschichte. Und das steigert, gerade in Verbindung mit den Rätselaufgaben der Wimmelbilder, den Unterhaltungsfaktor. Somit ist „Wo bist Du“ sowie auch die anderen Bücher ein besonderer Geschenketipp – nicht nur, aber auch jetzt zu Weihnachten. Mehr Infos zu den Büchern findet Ihr hier auf der Website von Wonderbly. Und da könnt Ihr natürlich auch direkt bestellen. Außerdem gibt es viele Infos und Unterhaltung auf Instagram und Facebook…

Fotos: © Daddylicious

[In Kooperation mit Wonderbly – wir haben eine Aufwandsentschädigung erhalten, um das Buch zu testen und unseren Eindruck hier zu veröffentlichen. Unsere kritische Meinung hat das jedoch nicht beeinflusst.]