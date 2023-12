Wenn mich jemand fragen würde, welches die wichtigsten Dinge sind, die wir unseren Kindern beibringen müssen, dann wäre das für mich die Toleranz. Ich halte es für ein ganz wesentliches Merkmal für eine bessere Zukunft, wenn andere Menschen nicht mehr nach ihrer Optik, ihrem Glauben, ihrer Herkunft, ihrer Liebe oder ihrer Leidenschaften bewertet würden. Daher stellen wir euch heute Kinderliedermacherin Suli Puschban und ihr Album „Unsere Stadt spricht alle Sprachen“ vor. Denn Musik kann auf diesem Weg ein starker Hebel sein. Suli komponiert nicht nur hörenswerte Songs, sondern verpackt darin auch noch wichtige Botschaften.

Wir wünschen uns, dass ihr besonders hinhört, wenn wir euch von der Feministin berichten, die sich mit ihrem Kampf für Diversität einen Namen gemacht hat. Denn egal, ob ihr Töchter oder Söhne habt, unsere Kinder sollten sich schon früh mit Vielfalt und Fairness befassen. Das dabei alte Denkmuster abgelegt werden und nicht mehr in Schubladen gedacht werden sollte, hat Suli Puschban schon mit ihrem Song „Ich hab die Schnauze voll von rosa“ bewiesen. Und damit adressiert sie nicht nur kleine Hörer:innen, sondern durchaus auch gleich die Eltern mit dazu.

Ähnlich stark ist die Botschaft ihres Songs „Supergirl“, mit dem sie Mädchen und Mütter anspricht und supportet. Suli setzt sich massiv für Kinder und gegen Mobbing in den Schulen ein. Dazu besucht sie regelmäßig Schulklassen, um gemeinsam mit den Kindern Songs zu schreiben.

Stillsitzen ist aber nicht das Ding von Suli Puschban, die 2019 den Musikautorenpreis der GEMA eingesammelt hat. Und daher ist sie seit dem Ende der Pandemie wieder verstärkt auf Tour und erobert kleine und große Bühnen und die Herzen vieler neuer und treuer Fans. Unterstützung auf ihren neuen Album „Unsere Stadt spricht alle Sprachen“ erhält sie unter anderem von herausragenden Künstler:innen wie Dota Kehr, Konstantin Wecker und Wallis Bird.

Die 14 Lieder, die in Zusammenarbeit mit den vielen anderen tollen Musiker:innen entstanden sind, zeigen die extreme musikalische Bandbreite von Suli Puschban, die eure Kinder begeistern wird. Und auch gemeinsam auf langen Autofahrten könnt ihr die Scheibe gut durchlaufen lassen und nach Herzenslust mitgröhlen. Gute und kindgerechte Musik ist ein wichtiger Baustein und auch eine Chance auf besondere gemeinsame Momente.

Insbesondere die Berliner Mädels und Jungs werden „Unsere Stadt spricht alle Sprachen“ abfeiern, denn darin wird von vielen Gästen und in unterschiedlichen Sprachen abgefeiert, wie bunt und unterschiedlich es gerade in der Hauptstadt zugeht. Das hat aber auch Ohrwurmpotenzial für alle anderen Stadt- und Landkinder in unserer Republik. Etwas poppiger geht es bei „Bumtscheggawawa“ zusammen mit 3Berlin zur Sache, die auch schon bei Sashas „Toto und der Mann im Mond“ mitgewirkt haben. Herausgekommen ist iene tanzbare Hymne für mehr Kreativität und Freiheit.

Und auch ihr Herkunftsland Österreich hat Suli Puschban musikalisch verpackt in dem Song „Rodelbahn“, den sie zusammen mit Astrid Hauke in Après-Ski-Stimmung zum Besten gibt. Und von den Bergen slidet sie rüber zu einem spanisch angehauchten Flamenco-Rap mit dem Titel „Verkackt“ übers eigene Versagen, gesungen im Duett mit Sukini.

Locker und lustig geht es in dem Song „Eine gute Frage“ zu, in dem Suli Puschban zusammen mit Dota Kehr einigen typische Kinderfragen auf den Grund geht und beantwortet, warum den Erwachsenen die Beantwortung dieser vermeintlich leichten Fragen gar nicht immer so leicht fällt. Etwas tiefgründiger und philosophischer ist hingegen ihre Zusammenarbeit mit Konstantin Wecker. Der Text zu „Eule und Rabe“ stammt von Suli, die Musik packte Konstantin Wecker mit dazu und gesungen haben es am Ende beide zusammen. Die Ballade handelt von einer weisen Eule und einem klugen Raben, die beide an das Gute im Menschen glauben und somit auch ein friedliches Miteinander favorisieren. Welch schöne Botschaft.

Rund um Diversität gehört auch die Liebe auf so ein Album. Daher setzt Suli Puschban zusammen mit der preisgekrönten irischen Singer/Songwriterin Wallis Bird ein Statement für Gay Pride und den respektvollen Umgang aller Menschen. Und auch die vielen weiteren Songs sind eine großartige Mischung bekannter Musikstile gemischt mit Texten, die im Kopf bleiben und etwas zu sagen haben. Die Ausrichtung ist poetisch, witzig, melancholisch und rotzfrech und somit perfekt für eine Disco im Kinderzimmer oder gemeinsame Hörmomente.

Infos zum neuen Album von Suli Puschban

Künstlerin: Suli Puschban

Albumtitel: Unsere Stadt spricht alle Sprachen

Erscheinungsdatum: 17. November 2023

14 Songs

Dauer: 48:51 min

