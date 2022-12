HoHoHo – Last Minute Geschenketipps: Spielzeug von Mattel

werbung | Insbesondere für Männer und Väter kommt Weihnachten ja jedes Jahr irgendwie so überraschend, oder? „Uups, schon wieder Nikolaus.“ oder auch „Nanu, morgen ist schon Heilig Abend? Das ist ja verrückt.“ Zum Glück hat die bessere Hälfte schon vor Wochen den Wunschzettel mit dem Spielzeug für die Kinder an den Weihnachtsmann gefaxt und wahrscheinlich sogar die vielen Geschenke schon verpackt. Dabei wäre es doch ein Leichtes, sich ein Fleißpünktchen als SuperDad zu verdienen. Besorgt einfach das Knallergeschenk des Weihnachtsabends und freut euch auf den staunenden Blick der Mama und die leuchtenden Augen der Kinder. Wir sind uns ganz sicher: Ihr schafft das! Für Kurzentschlossene sind hier noch ein paar Geschenketipps, die wir mit Mattel zusammengestellt haben.

Und bevor wir konkret werden: diesen Überraschungseffekt könnt ihr übrigens ebenso erzielen, wenn ihr Geschenke zum Kindergeburtstag oder Nikolaus heranschafft, den Adventskalender organisiert oder die Ausrichtung eines Kindergeburtstages übernehmt. Und den Joker zieht ihr, wenn ihr dann auch noch gelegentlich den Kochlöffel schwingt. Dazu findet ihr bei uns einfach und leckere Rezepte. Aber das war es nun wirklich mit den mahnenden Worten, hier sind jetzt die Spielzeug-Highlights von Mattel für eure Kinder.

2-Seiten Auto Lauflernwagen von Fisher-Price

Wenn ihr fleißig Filme und Fotos von eurem Nachwuchs auf dem Smartphone sammelt, dann ist kaum etwas so lustig wie die ersten Gehversuche von euren Kindern mit einem Lauflernwagen. Mit unsicheren Schritten düsen die Kleinen voller Stolz und mit einem Gang wie Charlie Chaplin durch die Wohnung, donnern gegen alle Möbel und sammeln mit ihrem Pinzettengriff alle möglichen Dinge ein, um sie in ihrem Transportfahrzeug mitzunehmen. Fisher-Price hat das Prinzip weiterentwickelt und einen 2-Seiten Lauflernwagen in der Optik eines Autos entwickelt, der mit dem Baby wächst und beim Sitzen, Stehen und Laufen unterstützt.

Der lässige Lauflernwagen im Design eines Autos hilft den Babys, aufrecht zu stehen. Und für die ersten Schritt kann er von beiden Seiten geschoben werden. Die Räder sind extra für diese Laufhilfe konzipiert und behalten ein langsames Tempo bei, damit es nicht zu Stürzen und einem Wegrollen kommt. Außerdem ist für Action gesorgt, wie es sich für ein cooles Auto gehört: es gibt ein interaktives Armaturenbrett und ein Lenkrad, um beim Spielen herumzufahren. Außerdem hilft smarte Technik dabei, auf der Ausfahrt gleich noch Buchstaben, Gegensätze und Zahlen zu lernen. Dafür gibt es 3 Spielstufen mit Liedern, Geräuschen und Sätzen, die das Lernen an die Entwicklung des Kindes anpassen.

Angebot Fisher-Price HJP50 - 2-Seiten Auto-Lauflernwagen Mitwachsendes interaktives Spiel-Center mit über 50 Liedern, Geräuschen und Sätzen, Babyspielzeug für Kinder ab 6 Monaten

Details

Alter: Ab 6 Monaten

Artikelnummer: HJP50

Maße: 50.2 x 40.6 x 43.2 cm

UVP: 39,99 EUR

ABC Lernzug von MEGA BLOKS

Vorsicht an der Bahnsteigkante, der ABC Lernzug fährt ein und nimmt eure Kinder mit zum Alphabet-Abenteuer! Dieser lustige bunte Zug zum Zusammenbauen aus Bausteinen hilft euren Kindern, die Buchstaben von A bis Z zu Lernen. Zuerst werden die drei Basisteile verbunden. Und danach können die Buchstabensteine aufgesteckt werden, um das Alphabet oder erste Wörter zu bauen.

So können die Lütten das ABC und die ersten Worte ganz spielerisch lernen. Aus den Bausteinen und Sonderformen lässt sich auch eine Bahnstation als Halt auf der Alphabet-Reise bauen! Daher passt der Spielzug für Kinder im Alter von 1 bis 5 Jahren.

Angebot MEGA Bloks DXH35 ABC Lernzug, zum Spielen und Lernen, Spielzeug ab 1 Jahr

Details

Alter: Ab 12 Monaten

Artikelnummer: DXH35

Maße: 38.1 x 29.2 x 11.4 cm

UVP: 20,99 EUR

Monster Trucks R/C Tiger Shark von Hot Wheels

Wir sind große Fans der Hot Wheels, die es inzwischen auch zu einer Carrerabahn und einem DLC im Videospiel von Forza Horizon 5 geschafft haben. Die lässigen Karren gibt es aber auch ferngesteuert, zum Beispiel in Form eines Monster Trucks. Der robuste Tiger Shark fühlt sich auf jedem Untergrund wohl, steht aber insbesondere auf unbefestigten Boden.

Dank Fernsteuerung und „Terrain Stomp“-Technologie pflügt er in hohem Tempo über Gras, Felsen und harten Boden. Und wer sich in den Weg stellt, wird plattgemacht. Per USB-Kabel lässt er sich Aufladen und bietet jeweils 25 Minuten Spielzeit mit einer Reichweite von etwa 30 Metern. Der Biestmodus zeichnet sich durch wilde Wheelies, robuste Stabilität und unaufhaltsame Kraft aus.

Hot Wheels HGV87 - Monster Trucks Tiger Shark Ferngesteuertes 4x4 Spielzeug-Auto für maximalen Outdoor-Renn-Spaß, inklusive USB-Kabel, Spielzeug für Kinder ab 4 Jahren

Details

Alter: Ab 4 Jahren

Artikelnummer: HGV87

Maße: ‎27.9 x 23.5 x 38.1 cm

UVP: 68,99 EUR

Mandalorian – The Child Baby Yoda Plüschfigur von Star Wars

Kaufen, Du musst! Star Wars begeistert nicht nur die Mamas und Papas, die mit den Kultfilmen groß geworden sind. Die Abenteuer rund um Luke Skywalker tragen sich weiter in die nachfolgenden Generationen. Und Meister Yoda ist nicht nur als weiser alter Mann ein Highlight.

Denn diese etwa 28 cm große Plüschfigur ist Baby Yoda, also der kleine Ableger von dem berühmten Meister. Aufgrund ihrer niedlichen Optik wird diese Figur einfach nur „The Child“ genannt. Inspiriert von der Disney+ Serie The Mandalorian ist diese süße Star Wars Plüschfigur eine wahre Ergänzung für jede Star Wars Sammlung.

Angebot Yoda Baby-Plüschfigur von Star Wars Ca. 28 cm große Yoda Baby-Figur aus „The Mandalorian“, Plüschfigur zum Sammeln, ab 3 Jahren

Details

Alter: Ab 3 Jahren

Artikelnummer: GWD85

Batterien: eine A-Batterie nötig

Maße: ‎20.3 x 15.2 x 28 cm

UVP: 42,99 EUR

Mega Construx Castle Grayskull von Masters of the Universe

Und noch mehr Retro gibt es von Matell zu den Actionfiguren von Masters of the Universe. Das Erfolgsformat meiner Kindheit war eine Ansammlung von Superhelden und finsteren Gestalten. Schausplatz war unter anderem Castle Grayskull. Und das bekommt ihr jetzt für das Kinderzimmer.

Mit diesem Spielset mit der mächtigen Festung lassen sich all die Schlachten auf Eternia zwischen Gut und Böse neu erleben. Das Design dieses Spielsets ist der Zeichentrickserie auf Netflix im Detail nachempfunden. Mit dramatischen Lichtern und Geräuschen, einem ausklappbarem Burgtor, herunterklappbaren Gefechtsstationen, abnehmbaren Raketengeschützen und Zubehörteilen für das Schlachtengeschehen erwacht der Kampf zu neuem Leben.

Castle Grayskull Spielset von Masters of the Universe He-Man and the Masters of the Universe Castle Grayskull Spielset mit Zugbrücke, Lichtern, Geräuschen, Abschussvorrichtungen und Zubehör, Spielzeug ab 4 Jahren

Details

Alter: Ab 4 Jahren

Artikelnummer: HGW39

Maße: 37.7 x 51.5 x 38.1 cm

UVP: 159,99 EUR

Fressender Kampfaction T-Rex von Jurassic World

Die Dinos sind los, auch im Garten oder Kinderzimmer. Denn Dinos sind seit Jahren eins der liebsten Spielzeuge kleiner Forscher und Paläontologen. Und da ist das spannende Actionabenteuer von „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“ natürlich genau die richtige Kulisse. Dieser Tyrannosaurus Rex ist über 53 cm lang und beeindruckt mit Fress- und Kampfbewegungen. Die Dino-Figur kann brüllen und furchteinflößende Geräusche von sich geben. Besonders cool ist auch ihr marmorierter Look!

Ein Knopfdruck am Schwanz, und schon ertönt ein furchteinflößendes Brüllen. Und wenn der Schwanz angehoben wird, dann beugt sich der T-Rex nach unten, um sich eine 9,5 cm große Menschen- oder Dinofigur zu schnappen. Wird der Schwanz nach unten bewegt, verschlingt sie die Figuren im Ganzen! Mit dem Schwanz lassen sich zudem dramatische Kampfbewegungen aktivieren – untermalt mit passenden Geräuschen. Und dank Augmented Reality kann der T-Rex sogar in die digitale Spielwelt erweitert werden. Einfach mit einem beliebigen Smart- Gerät den versteckten DNA-Code scannen, um die AR-Funktionen in der kostenlosen Jurassic World Facts App freizuschalten.

T-Rex von Jurassic World Tyrannosaurus Rex mit Schlag-und Rückwärtsbeweger mit Sound

Details

Alter: Ab 4 Jahren

Artikelnummer: HDY55

Maße: 53.3 x 17.2 x 21.3 cm

UVP: 56,99 EUR

Wir wünschen euch tollen Weihnachtstage mit der Familie!

