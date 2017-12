Come on baby! Let’s do the twist! Wir sind in die Rolle des Chubby CHECKER geschlüpft und präsentieren Euch den „Tire Twister“ von der Marke little tikes. Die funkferngesteuerte Kombination aus Plastikreifen und motorisiertem Rennflitzer hat uns neugierig gemacht. Denn der Rennwagen kann sich im Reifen bewegen. Klingt kompliziert – ist es aber gar nicht. Und deswegen für Kinder ab drei Jahren geeignet.

Der „Tire Twister“ kommt mit einer ganz ausgefallenen Dynamik daher. Der Rennwagen treibt einen Plastikreifen an und kann mittels Fernbedienung durch die Wohnung manövriert werden. Die Lenkung über zwei starre Achsen funktioniert ähnlich des Überlagerungslenkgetriebes von Kettenfahrzeugen (Danke, Wikipedia). Es geht vorwärts, rückwärts, rechts und nach links. Bei längerem Lenkeinschlag fängt der Reifen an, sich echt schnell zu drehen. Für Kids mit drei Jahren ist das schon richtig schnell.

Die Höchstgeschwindigkeit ist mit ca. fünf km/h echt überschaubar aber auf jeden Fall ausreichend für Einsteiger. Anders als bei herkömmlichen RC-Cars können mit dem Tire Twister ein paar Tricks einstudiert werden. So kann der Rennwagen im Reifen einen Überschlag machen oder sich wie ein Silvester-Brummer mordsmäßig im Kreis drehen. So können Kinder ab drei Jahren schnell glücklich gemacht werden, denn bekanntermaßen dauert es in der Regel ein wenig, bis Kinder die Funk-Steuerung und das unfallfreie Manövrieren durch die Bude drauf haben.

Für den Vortrieb sind insgesamt fünf AAA-Batterien nötig, die im Lieferumfang nicht enthalten sind. Bei Amazon liegt der Tire Twister preislich bei ca. 32 Euro und ist damit weihnachtstechnisch auch patenonkeltauglich. Uns hat das Teil auf jeden Fall Freude bereitet und es ist davon auszugehen, dass der Tire Twister auch nach mehrmaligem Benutzen nicht direkt in der Ecke landet. Das ist doch eigentlich das Wichtigste.