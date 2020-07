[WERBUNG] Insbesondere nach der Geburt eines Kindes findet ein nicht unbeträchtlicher Zeitraum des Lebens durch die Kameralinse statt. Denn während man früher mit teurem 36er-Film in der Kamera eher sparsam und überlegt draufgehalten hat, sorgt die ziemlich gute Qualität eines Handyfotos dafür, dass sich tausende von Bildern auf dem Rechner stapeln, ohne wahrscheinlich jemals wieder angeguckt zu werden. Manchmal geht eben doch Qualität vor Quantität. Dank MEINFOTO.de könnt Ihr ganz easy aus Euren schönsten Bildern dauerhafte Erinnerungen machen und Euch täglich daran erfreuen. Oder anderen Menschen ein persönliches Geschenk machen. Daher haben wir den Service mal getestet.

Material hatten wir genug zur Auswahl, denn während der sogenannten Hamburger Skiferien im März diesen Jahres waren wir zum Familienurlaub in Thailand und haben die große Tochter besucht, die dort lebt. Gerade noch rechtzeitig vor dem Corona-Shutdown. Allzuviele Bilder haben wir gar nicht geschossen. Uns ist es wichtiger, die Erlebnisse ohne Ablenkung zu genießen und im Kopf abzuspeichern. Aber ein paar wilde Tiere, beeindruckende Sonnenuntergänge und Bilder von uns selbst waren nach den 12 Tagen trotzdem im Gepäck. Nicht zuletzt durch die in diesem Sommer ausbleibende Reise sowie durch den anhaltend kühlen Sommer vermissen wir das entspannte Beach-Life in Koh Lanta. Und aus dem Grund haben wir uns ein paar Erinnerungsstücke verewigt. Bei MEINFOTO.de geht es ganz easy, schnell und günstig. Besonders schön fanden wir auch die handschriftliche Karte, die im Paket beigelegt war.

Bedruckte Bilder, Kissen und Handtücher

Das man Fotos aus Leinwand drucken kann, ist nicht neu. Die Vielfalt bei MEINFOTO.de ist aber deutlich größer und sehr vielseitig. Eure Bilder könnt Ihr auf Leinwand, hinter Glas, auf Alu-Dibond, auf Holz, im Rahmen oder auf leichtem Fotoboard drucken lassen. Außerdem gibt es eine umfangreiche Palette an Heimtextilien wie Decken, Kissen, Handtücher, Fußmatten oder ganz aktuell auch auf einem Mundschutz. Und zum Verschenken eignen sich Tassen, Mousepads, Puzzle und Holzblöcke. Und rund um Weihnachten rücken Kalender und Fotobücher in den Fokus.

MEINFOTO.de ist easy & schnell

Wir haben drei MixPix-Bilder in 20×20 cm für 10 Euro pro Bild bestellt und dazu ein Handtuch in 140×70 cm für 59 Euro mit unserem Lieblingsbild von unserem Bootsausflug in Thailand. Zu den 89 Euro kommen dann noch 6,90 Euro Versandkosten hinzu. Die Handhabung des Shops von MEINFOTO.de ist total einfach und intuitiv. Der Bild-Upload ist schnell und direkt im Anschluss bekommt man die Voransicht angezeigt. Dann kann man Bildausschnitte wählen und Motive verschieben.

Die Lieferung erfolgte einige Tage später. Alle Bilder waren extrem aufwendig verpackt. Hier hätten wir uns etwas weniger Plastik gewünscht. Aber wahrscheinlich geht der Schutz hier vor. Zu den drei kleinen MixPix gibt es noch praktische Kleber, um die recht leichten Bilder gleich auf so ziemlich jedem Untergrund zu befestigen.

Der Druck der Bilder und des Handtuchs ist megagut geworden, dadurch ist es eine wirklich tolle Erinnerung. Und ebenso perfekt war die Kommunikation, denn wir wurden quasi täglich über den Bestellstatus informiert. Das passiert ganz smart auch in Verbindung mit weiteren Angeboten, denn in den Mails gibt es sowohl Preisaktionen als auch aufwendig personalisierte Angebote weiterer Produkte mit unseren Lieblingsbildern. Da hat jemand verstanden, wie Upselling funktioniert. Natürlich hat es uns angefixt, unser Foto auch auf einem Becher oder Kissen zu sehen.

Rabatt nur für Euch

Ihr seid nun scharf drauf, auch ein paar Euer schönsten Fotos auf Leinwand oder zum Verschenken zu drucken? Dann nutzt jetzt gleich den Gutscheincode DADDYLICIOUS10 und erhaltet damit 10% auf alle Produkte aus dem MEINFOTO.de-Shop. Und ganz ehrlich: zuerst fanden wir ein Foto auf dem Becher auch etwas kitschig, aber nun wollen wir das unbedingt haben und auch gleich noch verschenken. Und wenn Euch ein Sonnenuntergang nicht zusagt, dann entscheidet Euch einfach für Euer schönstes Familienfoto oder einen Schnappschuß von den Kindern…

[In Kooperation mit MEINFOTO.de – für unsere Bestellung haben wir einen Gutschein erhalten. Außerdem wurden wir für den Beitrag bezahlt. Unseren kritischen Blick hat das jedoch nicht getrübt.]