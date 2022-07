Pyramido – das nachhaltige 3-in-1-Mitbringsel für Kinder

werbung | Als Eltern kennt ihr den Fall, dass ihr eurem Kind eine Kleinigkeit mitbringen oder einem anderen Kind ein Geschenk machen möchtet. Hier setzt Pyramido an. Denn bisher waren Eltern gezwungen, selbst ein paar kleine, günstige Geschenke zusammenzustellen. Außerdem wirbt ein großer Hersteller mit drei Dingen auf einmal, nämlich Spannung, Spielspaß und einer Süßigkeit. Dabei besteht das insbesondere aus Plastikschrott, Abfall und zu viel Zucker. Die Gründer von Pyramido versprechen ein Kindergeschenk für Kopf, Herz und Hand für das Alter von vier bis zehn Jahren. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Anlässe für kleine Geschenke und Mitbringsel gibt es reichlich. Als Geschwistergeschenk beim Kindergeburtstag, als kleine Aufmerksamkeit für ein gutes Zeugnis, als Beschäftigung für einen verregneten Sonntag oder als Überbrückung für die Fahrt in den Urlaub. Wenn ihr nun mal kurz drüber nachdenkt, was euch zum Thema „Kinderüberraschung“ einfällt, dann ist dieser Begriff in eurem Kopf sicherlich besetzt. Aber vielleicht können wir dazu beitrage, das zu ändern.

Denn auch Pyramido erfüllt drei Wünsche auf einmal, enthält aber je ein:

Holzgeschenk aus Sperrholz zum Bearbeiten und Gestalten

Büchlein aus der Reihe „Die Zeit der Honigwaffeln“

Bio-Leckerei

Ein Pyramido kostet im Onlineshop derzeit 4,99 Euro. Ab 20 Euro ist die Lieferung versandkostenfrei, bis dahin fallen 4,50 Euro für den Versand an.

Die Idee hinter Pyramido

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Kinder mehrere Anforderungen an kleine Mitbringsel haben. Die Spannung und der Überraschungseffekt spielt vor dem Auspacken eine wichtige Rolle. Im Inneren sollte eine leckere Kleinigkeiten zu finden sein. Aktuell gibt es in jeder Box einen bio-zertifizierten Bärenstark-Lutscher.

Und dann soll so ein kleines Präsent auch noch längeren Spielspaß bieten und die Chance, sich intensiv mit dem Inhalt zu beschäftigen. Die kleinen Geschichten rund um „Die Zeit der Honigwaffeln“ sind nette und lehrreiche kleine Geschichten, die sich zum Selbstlesen oder Vorlesen eignen.

Herzstück einer jeden Geschenkbox ist das kleine Kindergeschenk aus Holz. Das sind Lesezeichen, Holzmagneten, Kreisel, Rotierscheiben, Glasmarkierer oder Figuren zum Aufstellen. Die Kinder können das Holz mit dem beigelegten Schleifpapier bearbeiten und ihr Präsent danach mit Stiften oder Tusche anmalen.

Geburtstagspakete

Wer nicht nur ein kleines Mitbringsel sucht, sondern eine ganze Kinderhorde an einer Geburtstagsfeier versorgen will, der wird auch bei Pyramido fündig. In den Geburtstagspaketen gibt es Einladungskarten, Mitgebsel, eine große Bastelaktion mit kindgerechter Anleitung und Spielideen. So bekommt ihr Eltern ein All-Inclusive-Paket für eine spannende DIY-Aktion der Geburtstagsgesellschaft.

In dem Pyramido Geburtstagspaket bekommt jedes Kind ein Holzgeschenk mit Schleifpapier und individueller Anleitung. In einer großen Bastelstunde können die Kinder schleifen und mit Buntstiften oder Wachsmalern verschönern. All das gelingt dank der kindgerechten Anleitung fast komplett ohne die Eltern und fördert die Selbstständigkeit.

Die Verpackung eines Pyramido kann übrigens nachdem Auspacken umgedreht werden. Dann ist es eine weiße Bastelvorlage, die lustig und bunt angemalt werden kann. Kreative Kinder finden außerdem Bastelvorlagen, um kleine Tiere aus den ausgedienten Boxen herzustellen. Da geht der Spielspaß dann direkt weiter.

Spendenaktion für die Ukraine

Hervorheben möchten wir ein Projekt von Pyramido zugunsten den vielen Kindern aus der Ukraine. Auch als noch junges Unternehmen in der Wachstumsphase haben die Gründer eine ins Ukrainische übersetzte Version an den Start gebracht. Diese wird an Initiativen und Organisationen kostenfrei gespendet, wenn diese sich um die Flüchtlingsfamilien kümmern. Updates zu den Aktionen gibt es unter anderem auf der Website von Pyramido und bei Instagram. Wer privat Familien aus der Ukraine mit Kindern zwischen etwa vier und neun Jahren kennt, darf sich gern melden.

Nachhaltigkeit

Anders als bei den gängigen kleinen Mitbringseln besteht Pyramido zu über 90 Prozent aus zertifizierten und nachwachsenden Rohstoffen. Das Holz von dem kleinen Holzgeschenk ist zertifiziert und stammt aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Alle Papierprodukte wie Verpackung, Büchlein und Beschreibung enthalten den maximal möglichen Recyclinganteil. Und die Produktion setzt auf 100 Prozent Ökostrom und sitzt in Köln. So liefern die Hersteller ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Produkt.

Vorstellung der Gründer

Ihr möchtet wissen, wer sich hinter der genialen Idee von Pyramido verbirgt? Dann lernt ihr hier den Gründer Marius Würzner kennen, der das kleine Mitbringsel zusammen mit seiner Frau entwickelt hat:

Wenn ihr also bald einen Kindergeburtstag plant und kleine Mitgebsel für die eingeladenen Gäste sucht, oder wenn ihr eurem Kind demnächst eine kleine Aufmerksamkeit schenken wollt, dann legt euch am besten ein paar der kleinen Pyramidos ins Regal. Dann seid ihr immer vorbereitet und sorgt bei euren Kindern für ein paar kreative Momente. Und neben den Kindern wird es euch auch die Umwelt danken.