WERBUNG Endlich wieder Bundesliga. Genau der richtige Anlass, den Auftritt von „Die Mannschaft“ bei der WM 2018 endgültig beiseite zu schieben. Wie viele von Euch saßen auch wir vor dem Fernseher und konnten kaum glauben, wie wenig vom weltmeisterlichen Auftritt von 2014 übrig geblieben ist. Aber sind wir mal ehrlich: theoretisch wissen es viele sicherlich besser. Aber wer von Euch hätte den Ball wie Toni Kroos im Spiel gegen Schweden nur in die Nähe des Tores gebracht, geschweige denn versenkt? Sowas braucht viel Übung. Und für das Training braucht man ein Tor. Da haben wir mit dem iGoal nun eine perfekte Lösung, denn es ist ein Fußballtor „to go“.

iGoal – Tore für Zuhause und unterwegs

Fest steht, dass wir ordentlich Talente und Fussballnachwuchs brauchen. Denn natürlich soll unsere Elf in den nächsten Jahren weitere Sterne auf dem Trikot sammeln. Dazu brauchen wir neue Ballzauberer. Und die brauchen Platz zum Kicken. Früher musste man auf den Bolzplatz fahren. Oder sich ein schweres, unflexibles Metalltor in den Garten stellen. Die Tore von iGoal bieten ganz neue Möglichkeiten, denn sie lassen sich in der mitgelieferten Tasche ganz einfach transportieren. Der Aufbau erfolgt in wenigen Sekunden mit der im Set enthaltenen Pumpe. Das tut der Stabilität aber gar keinen Abbruch. Die Torpfosten sind vergleichbar mit denen von einem Alu-Tor und nach dem Anbringen der Heringe ist ein fester Stand garantiert. Das Tor kann also nicht nur im Garten, sondern auch auf Parkplätzen, im Stadtpark, am Strand oder überall da aufgebaut werden, wo ein paar Leute Spaß daran finden, gegen den Ball zu treten.

Varianten

Für den Hobby-Kicker empfiehlt sich das iGoal Mini in 183x122cm für aktuell 179 EUR zzgl. Versand. Das Netz ist schon am Tor befestigt und die Pumpe sowie eine Tasche ist im Lieferumfang enthalten. Also könnt Ihr nach wenigen Sekunden direkt losspielen.

Ihr trefft Euch regelmäßig irgendwo auf der Wiese und spielt zum Beispiel Drei gegen Drei ohne Keeper? Dann gibt es zwei kleine Tore im Set für 269 EUR zzgl. Versand. Nach dem Sport sind die kleinen Dinger genauso schnell wieder in der Tasche verstaut wie sie vorher aufgebaut sind.

Darüber hinaus gibt es für echten Mannschaftssport auch noch Tore für Handballer und Fußballer. Checkt am Besten mal die Website von iGoal und schaut, ob ihr für Euch etwas Passendes findet. Betrieben wird der Shop übrigens vom ehemaligen Profi-Handballer Thomas Knorr. Und der muss schließlich wissen, was in diesem Segment gut ist. Neben den Toren gibt es auch noch anderes cooles Zeug auf der Seite.

Also, lasst Euch von der frisch gestarteten Bundesliga-Saison inspirieren, besorgt Euch und Euren Kindern ein Tor von iGoal und trainiert fleißig. Wir wünschen viel Erfolg. Forza!

Fotos: © Daddylicious // unten © iGoal

[In Kooperation mit iGoal und der Firma Air Structures Germany GmbH. Das Tor wurde uns für einen Test zur Verfügung gestellt. Eine weitere Bezahlung erfolgte nicht.]