THiLO: Lesungsfilm – Der Feuertiger von Batavia

Der Kinderbuchautor THiLO ist über die Jahre fast schon sowas wie ein Freund unserer Daddylicious-Familie geworden. Denn der sympathische Mainzer mit der attraktiven Kurzhaarfrisur lässt sich auch von der Pandemie nicht bremsen und entwickelt weiterhin spannende Inhalte für Kinder und deren Eltern. Unter anderem gibt es von ihm mit den Lockdown-Agents mittlerweile drei tolle Exit-Games zum Ausdrucken, mit der ihr eure Wohnung zum Einsatzort macht. Wir haben alle drei gespielt und waren begeistert. Und nun hat er einen weiteren Knaller im Angebot, den wir euch sehr ans Herz legen möchten: Den Lesungsfilm „Der Feuertiger von Batavia“.

Klären wir das Wichtigste gleich vorab: ein Lesungsfilm ist eine Mischung aus Lesung und Film, klar. THiLO weiß durch seine vielen Lesereisen, wie man den Zuhörer fesselt. Und nun hat er sich mit dem Roman „Die fliegende Schule der Abenteuer – Der Feuertiger von Batavia“ aus dem Coppenrath Verlag in den Europa-Park eingeschlossen. Dort liest er in gut 45 Minuten das spannende Piratenabenteuer in spektakulären Kulissen und mit Unterstützung einiger toller Schauspieler. Ob´s gefährlich wird? Aber natürlich…

THiLO liest im Saal der Abenteurer im Voletarium, er schnappt sich Käpt´n van Robbemonds Arbeitstisch in Batavia und platziert sich vor dem Tempel des Feuertigers. Und die Schauspieler kloppen sich in der Piraten-Spelunke „Emmer bloed“, dem „Eimer voll Blut“, die ACE-Präsidentin erklärt, was der Adventure Club of Europe genau ist und der legendäre Feuertiger wird im Tresorraum präsentiert. So wird dem Buch in der Online-Lesung Leben eingehaucht und macht es zu einem 45-minütigem Abenteuer für Selbstlese-Kinder ab acht Jahren. Hier erklärt euch THiLO persönlich, was euch in seinem Lesungsfilm erwartet.



Der Film hatte gestern, am 11. April 2021, Premiere und ist ab nun dauerhaft erreichbar. Hier könnt ihr online für 5 Euro ein Ticket kaufen und dieses dann 48 Stunden lang einlösen. Also macht das am besten gleich. Eure Kinder werden begeistert sein. Und vielleicht lässt sich THiLO so überzeugen, weitere spannende Abenteuer zu entwickeln.