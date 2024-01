Die Tierrechtsorganisation PETA hat eine tolle Seite für alle Mädchen und Jungen zwischen acht und dreizehn Jahren am Start, die wir euch hier vorstellen. Der Erhalt unseres Planeten, Nachhaltigkeit und Tierschutz steht an oberster Stelle, um unseren Nachfahren ein Leben auf der Erde zu ermöglichen. Daher sollten sich unsere Kinder schon frühzeitig mit Themen wie Artenschutz oder tierfreier Ernährung auseinandersetzen. Sicherlich muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ob er sich vegetarisch oder vegan ernährt. Über Walfang, Mülltrennung oder Pelze als Kleidung hingegen sollte es keine zwei Meinungen mehr geben. Mit Hilfe dieser Website könnt ihr eure Kinder für diese Themen sensibilisieren.

So ziemlich alle Kinder lieben Tiere. Im Zoo, zuhause im Käfig und oft auch auf dem Teller. Um sich mit dem Thema „Tierschutz“ kritisch auseinanderzusetzen, gibt es eine informative und nützliche Seite extra für Kinder. PETA Deutschland e.V. wurde bereits 1993 als Schwesterorganisation von PETA USA gegründet. Erklärtes Ziel von PETA ist es, jedem Tier zu einem besseren Leben zu verhelfen. Das soll erreicht werden durch Aufdecken von Tierquälerei, durch Aufklärung der Öffentlichkeit und durch Impulse und Inspiration für eine Veränderung der Lebensweise. Viele Stars unterstützen mittlerweile die Kampagnen von PETA und sorgen für mehr Aufmerksamkeit.

© petakids

Inhalt der Website für Kinder von PETA

Auf der WebSite PETAkids.de finden sich zum Beispiel Informationen in der Kategorie „Essen„. Natürlich wird dort mit „Go Veggie“ empfohlen, auf den Verzehr von Tieren zu verzichten. Trotzdem drängt sich PETAkids nicht auf, sondern erklärt die Umstände. Eine Entscheidung kann danach jedes Kind und jeder Jugendliche zusammen mit seinen Eltern selbst treffen. Eine weitere Kategorie ist „Bekleidung“ mit Fakten zu Pelzen, Leder, Daunen und Wolle. Weiter geht es mit Tieren, die in einem Zoo oder im Zirkus zur „Unterhaltung“ dienen. Denn auch damit sollte man sich als Tierfreund irgendwann auseinandersetzen. Abgerundet wird das Angebot durch die Kategorien „Tierversuche“, „Tierische Freunde“ und „Tieren helfen“.

Kinder lieben Tiere und sind somit sicherlich offen, mit euch zusammen ein bißchen mehr zu erfahren. Dabei hilft PETAkids, sie Seite ist bunt, kindgerecht und unterhaltsam gestaltet, hat aber trotzdem einen hohen Informationsgehalt für die angesprochene Zielgruppe der Jugendlichen. Zusätzlich gibt es umfangreiches Info-Material für Eltern, Betreuer*innen und Pädagog*innen. Es kann Unterrichtsmaterial für alle Altersklassen bestellt oder heruntergeladen werden, zum Beispiel Tipps zur veganen Ernährung für Kinder und leckere Rezepte. Aber auch für Referate und Arbeiten zu Tierthemen hält PETAkids.de viele Informationen bereit. Darüber hinaus erfahren Kinder, wie Kühe, Schafe oder Nerze in der Nahrungs- und Bekleidungsindustrie eingesetzt werden und welche Stars sich für Tiere engagieren.

© petakids

Wie man auch schon als Kind den Tieren helfen kann, erfahren die kleinen Leser*innen in der entsprechenden Kategorie. Da gibt es Artikel wie:

10 tolle Tipps, wie du Tieren helfen kannst

So rettest du ein Insekt oder eine Spinne

Diese Berufe sind für wahre Tierhelden

Was du tun kannst, wenn du Tierquälerei beobachtest

Am besten schaut Ihr Euch die Seite selbst an und entscheidet dann, ob und wann Ihr Eure Kinder mit dem Thema in Verbindung bringt. Irgendwann solltet Ihr das auf jeden Fall tun. Hier sind noch ein paar Antworten auf Fragen, die bei Eltern in Bezug auf Aufklärung über Tierschutz auftreten können.

FAQ zur Aufklärung rund um Tierschutz für Kinder