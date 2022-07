Tipps für die Urlaubs-Playlist – Hörspiele & Podcasts für Kinder

Endlich Ferien! Viele von euch werden in Kürze die Koffer packen und mit den Kindern in den wohlverdienten Urlaub düsen. Allerdings ist die Anreise zum Urlaubsort nicht selten mit sehr langen Reisen verbunden. Damit die Kinder nicht auf der Rückbank im Auto schon eskalieren oder im Flieger dafür sorgen, dass die anderen Fluggäste mit dem Kopf schütteln, bestücken viele Eltern ihre Smartphones, Tablets oder Computer mit Hörspielen, Hörbüchern und Podcasts. Wir liefern heute etwas Inspiration für eure Playlist. Denn der Audio-Streamingdienst Deezer hat durch eine Umfrage unter 1.816 Nutzer*innen herausgefunden, welche Formate am liebsten gehört werden. Und weil da ein paar echte Perlen dabei sind, die ihr eventuell noch gar nicht kennt, haben wir euch die Ergebnisse mal aufbereitet.

Wir haben schon einige Male über Deezer berichtet, denn durch deren Family-Abonnement findet ihr eine große Auswahl an Musik, Hörbüchern und Podcasts für jedes Alter. Und damit ihr nun die Chance bekommt, euren Sommerurlaub direkt schon vor der eigenen Haustür beginnen zu lassen, stellen wir euch die Favoriten vor und verlinken euch auch gleich alle Titel. So landen sie mit nur wenigen Klicks direkt auf eurer Playlist. Außerdem gibt’s von den Deezer-Expert*innen auch noch ein paar nützliche Anregungen für die Erstellung der idealen Urlaubs-Playlist für die ganze Familie.

Kinder lieben Hörbücher und Hörspiele

Zum Glück hat irgendjemand das Streaming erfunden, denn heute muss niemand mehr den Walkman oder die Boombox mit Kassetten und CDs bestücken. Die Auswahl an Audio-Unterhaltung für zuhause und unterwegs ist grenzenlos und schon mit wenigen Klicks auf dem eigenen Device gespeichert. Es gibt jede Art von Musik, Geschichten für Groß und Klein als Hörspiel- oder Hörbuch oder interessante, lustige oder spannende Podcasts.

Was hilft aber auf den Ohren ganz konkret für die stressige Anreise zum Urlaubsort? Die Ergebnisse der Befragung zeigen es recht deutlich und heben zwei Top-Favoriten hervor: 42 Prozent der befragten Deezer-Nutzer*innen entscheiden sich für Hörspiele oder Hörbücher für die ganze Familie und mit 35 Prozent etwa ein Drittel setzt auf Musik für Erwachsene, um bei allen Beteiligten für gute und ausgelassene Stimmung zu sorgen. Wichtig für die passenden Titel auf der Playlist ist natürlich das Alter der Kinder.

Gerade Mamas und Papas von kleinen Kindern ab Geburt bis 3 Jahre setzen neben einfach zu verstehenden Hörspielen und Hörbüchern (37 Prozent) auch auf Musik für Kinder (31 Prozent). Bei Kita- und Grundschulkindern zwischen 4 und 11 Jahren nimmt die Nutzung von Hörspielen und Hörbüchern mit 55 Prozent immer weiter zu. Teenager suchen sich ihre Inhalte ja meist selbst aus. Da ist mit 45 Prozent auch die Musik von Erwachsenen ein wichtiges Futter für die Playlist.

Damit alle zu ihrem Recht kommen und es nicht schon bei der Anreise zu internen Turbulenzen kommen, gibt es aus der Streaming-Community ein paar Hinweise: Mit 31 Prozent gut ein Drittel rät dazu, abwechselnd Musik für Kinder und Erwachsene zu hören, die allen Familienmitgliedern gefällt. Vielleicht müssen sich Eltern dann manchmal etwas durchbeißen, bekommen aber auch immer wieder ihre Favoriten. Wir selbst haben unsere Tochter früh an Johnny Cash und Frank Sinatra herangeführt. Perfekt für die Urlaubsstimmung.

Für 28 Prozent sind Kopfhörer für alle das wichtigsten Utensil gegen Reisefrust. Denn so kann jeder genau das hören, was er gern mag. Allerdings braucht es dafür natürlich auch für jeden Mitreisenden ein eigenes Gerät. Das macht gerade mit Teenager viel Sinn, sagen 37 Prozent. Denn mit deren Musikgeschmack können die Eltern wahrscheinlich noch weniger anfangen als mit den ganz Kleinen. Und mit 27 Prozent über ein Viertel aller Befragten setzt auf Hörspiele oder Hörbücher, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen interessant sind. Bei Eltern mit Kindern im Alter zwischen 7 und 11 Jahren war das sogar die Top-Antwort mit 36 Prozent.

Lieblingshörspiel: Die Abenteuer von „Die drei ???”

Insbesondere die Wahl der richtigen Hörspiele und Hörbücher kann für stundenlange Unterhaltung für Kinder und Erwachsene sorgen. Und es kann auch viel Spaß machen, diese Audio-Formate von der Playlist zum Beispiel im Auto gemeinsam anzuhören. Der unangefochtene Favorit aller befragten Deezer-Nutzer*innen ist wie fast schon zu erwarten „Die drei ???”. Wir selbst sind ja schon mit den Abenteuern der drei Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews aufgewachsen und kennen deren Stimmen. Und über 40 Jahre später ist das Trio auch bei unserem Nachwuchs der Favorit. Bei 40 Prozent der Umfrage-Teilnehmer*innen landen „Die drei ???“ als ihr Lieblingshörspiel auf der Playlist.

Auf den Plätzen zwei folgen einige Disney-Hörspiele wie “Frozen”, „Dragons” und „Vaiana” (18 Prozent), bevor es mit den verhexten Reiterhofgeschichten von „Bibi und Tina” (14 Prozent) weitergeht. Seit dem Siegeszug der Podcasts haben diese auch die Herzen der Kinder erobert und einen festen Platz auf den Playlists. Die Top 3 sind: „Die Maus zum Hören” (11 Prozent), „Anna und die wilden Tiere” (9 Prozent) und „Geolino Spezial” (8 Prozent).

5 Tipps für die Familienreise-Playlist

Für alle von euch Eltern, die nun schon vorfreudig im Reisefieber sind, aber noch nicht so richtig wissen, wie und wann sie ihre Familien-Playlist dafür anlegen sollen, haben die Deezer-Expert*innen folgende hilfreiche Tipps zusammengestellt:

Am besten plant und erstellt ihr die Playlist schon vor der langen Reise in Ruhe und mit einer sicheren Internetverbindung. Unterwegs kann es je nach Verbindung ziemlich lange dauern. Ihr solltet deutlich mehr Material in der Playlist sammeln als ihr für die Reisedauer tatsächlich braucht. So habt ihr genug Futter, könnt auch mal spontan switchen oder habt noch ein paar Extras im Köcher. Denkt an die Abwechslung, damit die Fahrt schneller vergeht. Auch wenn Kinder Wiederholungen lieben, solltet ihr nicht nur auf ein Hörspiel setzen. Erstellt eine gute Mischung von Musik, Podcasts und Hörbüchern. Schafft eine Verbindung zu eurem Urlaubsziel. Das erhöht die Vorfreude auf das Ziel. Sucht zum Urlaubsort passende Musik oder Geschichten, die in der Region spielen. Ihr habt keine Zeit, keine Lust oder liebt Überraschungen? Dann wählt einfach den Deezer Family Mix für eure Playlist: Anhand der Profile des Family-Accounts erstellt der Algorithmus einen Mix, der für die ganze Familie geeignet ist.

Das gehört auf die Reise-Playlist für den Familienurlaub

Zur Frage, was am besten auf die Reise-Unterhaltungsplaylist für die Familie gehört, haben hier die Deezer-Expert*innen ihre jeweiligen Top-Hörspiele/Hörbücher und -Podcasts nach Alter der Kinder zusammengestellt:

Hörbücher und Hörspiele

Baby oder Kleinkind (0-3 Jahre)

Kitakind (4-6 Jahre)

Grundschulkind (7-10 Jahre)

Schulkind (11-13 Jahre)

Teenager (14-18 Jahre)

Podcasts

Kitakind (4-6 Jahre)

Grundschulkind (7-10 Jahre)

Schulkind (11-13 Jahre)

Teenager (14-18 Jahre)

Wir wünschen euch einen tollen und entspannten Familienurlaub, vielleicht kann die Playlist für eure Kinder ja zum Gelingen beitragen.

