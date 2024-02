Der Name Rosin steht nicht nur zusammen mit dem Vornamen Frank für eine sehr erlesene Küche, sondern zusammen mit dem Vornamen Volker auch für großartige Unterhaltung für Kinder. Die Lieder von Volker Rosin kennt ihr vielleicht schon aus den Zimmern eurer Kinder, wo sie auf der Toniebox, bei „KiKa-Tanzalarm“, in der Mini-Disco oder beim Kinderfest aus den Boxen schallen. Mit seinen 40 Jahren Bühnenerfahrung konnte er bereits mehrere Generationen musikalisch begeistern. Dafür gab’s jüngst den ehrwürdigen Musikautorenpreis der GEMA in der Kategorie „Textdichter Kinderlied“. Jetzt hat er einige seiner Hits im Spieluhrensound produziert, daher stellen wir euch die CD hier vor. Die bekommt ihr ab 23.2.24 im Stream oder auf CD.

Der Entertainer, Musiker, Texter und Komponist aus Düsseldorf hat Millionen von Tonträgern verkauft und gilt mit Songs wie „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“ und „Das Lied über mich“ als König der Kinderdisco. Und nun wiegt er mit seinem neuesten Werk auch schon die ganz Kleinen in den Schlaf. Denn auf der neuen Scheibe von Volker Rosin gibt es eine Auswahl seiner größten Hits im Spieluhrensound. So lernen bereits eure Babies die tollen Melodien kennen, die sie dann später auch mitsingen können. Arrangiert wurden die 16 Wiegenlieder zum entspannten Einschlafen von Babys Traumorchester.

Tolle Kinderlieder im Spieluhrensound

Aus einer Spieluhr erklingen zum besseren Einschlafen üblicherweise sehr ruhige Töne, aber tatsächlich gelingt die Umsetzung auch mit den teils temporeichen Songs und der Partymusik von Volker Rosin. Der angenehm weiche Klang macht gute Laune, unterstützt aber auch ein Wegdämmern und die Nachtruhe oder den Mittagsschlaf voller süßer Träume. Wir hatten schon mal eine Spieluhr mit großen Hits internationaler Musiker*innen und Bands vorgestellt, die supergut funktioniert hat. Und hier ist die Umsetzung ähnlich gut gelungen.

© Volker Rosin

Der Spieluhrensound erzeugt einen angenehm weichen Klang und lädt die Kleinen zum Schlafen und Träumen ein. Da ihr viele der Songs sicherlich auch schon aus eurer eigenen Kindheit kennt, dürft ihr gern mitsummen und natürlich auch direkt mit einpennen. Die 16 Lieder von „Ich wünsch dir schöne Träume“ sind für Kinder ab 0 Monaten, aber auch schon während der Schwangerschaft zum Hören geeignet und damit auch eine wunderbare Empfehlung zur Geburt oder Taufe eines Kindes.

Darum ist Spieluhrenmusik so wertvoll

Musik hat für Kinder direkt ab der Geburt großen Einfluss auf die Entwicklung. Daher empfehlen wir, mit altersgerechter Musik die Sinne anzusprechen und auch gern mal laut und falsch mitzusingen und mitzutanzen. Das macht Spaß und beflügelt die Phantasie. Daher sind bereits die vertrauten Töne von Spieluhrenmusik eine gute Möglichkeit, schon die ganz Kleinen mit entspannten Tönen zu unterhalten und zu beruhigen. Viele Mamas stehen drauf, sich auch schon in der Schwangerschaft mit Spieluhrensound einzustimmen. Außerdem hört das Kind auch schon mit Bauch mit, das Gehör des Babys ist bereits im vierten Monat ausgebildet

Nach der Geburt helfen vertraute Wiegenlieder beim Einschlafen und Trösten. Das Hören von Musik verbessert die angeborenen musikalischen Fähigkeiten, hat einen wesentlichen Einfluss auf die Sprachentwicklung und kann für Babys vor und nach der Geburt wie auch während des gesamten späteren Lebens positive Effekte haben. Die beruhigenden, sanft daher fließenden Melodien von Volker Rosins Liedern des Album „Ich wünsch dir schöne Träume“ können Babys helfen, allein in den Schlaf zu finden und so ihre Eltern als Schlafhelfer nach und nach ablösen. Studien haben gezeigt, dass Babys, die mit Musik aufwachsen, schneller lernen und sich insgesamt besser entwickeln. Daher können wir euch dieses Album wärmstens ans Herz legen.

Volker Rosin – Ich wünsch dir schöne Träume

Tracklist

Ich wünsch dir schöne Träume Das singende Känguru Der Gorilla mit der Sonnenbrille Das Lied über mich KiKA Tanzalarm Rolli, der Seeräuber Hoppelhase Hans Feuerwehr Gymnastik Jeder Tag geht mal zu Ende Die Maus auf Weltraumreise Jambo Mambo Tanzfieber So wie du bist Die Eule tanzt Ich habe einen kleinen Papagei Jedes Kind braucht Liebe

Mehr Infos zu Volker Rosin, seiner Liveauftritten und seiner musikalischen Reise findet ihr auf seiner Website, bei Instagram, Facebook und youTube. Und hier findet ihr noch mehr Tipps rund um Musik für Kinder.