Norbert Klotz ist Ernährungscoach und kümmert sich dabei ganz leidenschaftlich um die Kinder, denn der Grundstein für mehr gesundes Zeug auf dem Kinderteller wird schon in jungen Jahren gelegt. Daher darf auch der Nachwuchs sensibilisiert werden. Nachdem er schon diverse Hefte und Bücher zu diesem Thema verfasst hat, hat er sich nun ein Mikro geschnappt und die Single „Startbahn“ eingesungen. Damit labert er den Mädchen und Jungen also keine Frikadelle ans Ohr, sondern bringt im Kids-Pop-Schlager-Style das Gemüse in die Gehörgänge. Wir finden das super, daher erzählen wir euch heute etwas mehr darüber.

Hauptdarsteller in den Geschichten und Rezepten von Family Food Coach und Fitness Trainer Norbert Klotz sind „Luis + Lea“. Mit den beiden spricht er Kinder an und vermittelt ihnen wichtige Infos zur Ernährung und Bewegung. Er sagt dazu:

„Gesunde Kinder sind absolut keine Selbstverständlichkeit, sondern ein großer Segen. Der aktuelle gesellschaftliche Lifestyle tut sehr wenig für gesunde Kinder – daran möchte ich mit Luis + Lea etwas ändern.” Norbert Klotz

© Norbert Klotz

Ein Favorit der Kinder ist übrigens sein Rezept für Dino-Steine, runde Teigkugeln gefüllt mit Spitzkohl und inklusive Lava-Dipp. Wir trommeln ja auch intensiv dafür, dass die Papas sich in Sachen Familienessen einbringen. Dazu gehören unter anderem unsere Rezepte des Monats. Und somit ist auch die Aufklärung der Kinder und der Spaß an gesundem Essen ein Thema, welches ihr euch gern vornehmen könnt. Mit dem richtigen Song fällt das sicherlich noch ein bisschen leichter.

Der Ernährungscoach macht jetzt Musik

Mit „Startbahn“ gibt es nun seine erste Single, mit der er Kinder megafit auf die Startbahn eines gesunden Lebens bringt. Gesundes Essen soll Spaß machen und die passenden Bewegungen dazu können auch gleich nachgemacht werden. Der Song ist außerdem ein heißer Kandidat für die nächste Mini-Disco in Kindergarten und Grundschule.

Den Song hat Norbert Klotz pünktlich zum Start in das neue Jahr am 5.1.2024 als Single veröffentlicht. Denn ganz bestimmt ist ein mitreißender Beat recht gut dafür geeignet, sich bei Kindern Gehör zu verschaffen.

“Ich bin voll aufgeladen – von Kopf bis zu den Waden!“ sind die ersten Zeilen von “Startbahn”. Und damit gibt Norbert Klotz direkt den Takt vor, denn der fröhliche Popsong hat jede Menge tanzbarer Energie im Gepäck, die auch im Musikvideo rüberkommt.

Geschrieben und produziert wurde der Song übrigens von echten Profis: Harald Schabbach und Yasmina Hunzinger haben bereits für The Voice of Germany, DJ Bobo und Beatrice Egli gearbeitet und sind somit die passenden Expert*innen, um den Song professionell umzusetzen. So bringt Norbert Klotz ein wichtiges Thema für Kinder mit einer echten Ohrwurm-Melodie, treibenden Beats und einem witzigem Video-Clip mit wertvollen Inhalten in die Gehörgänge.

© Norbert Klotz

Weitere Angebote von Norbert Klotz

In seinen Workshops und in Kindergärten und Schulen teilt er aber nicht mit der groben Kelle und dem erhobenen Zeigefinger aus. Vielmehr zeigt er den Kindern auf spielerische Art und Weise, wie ein gesunder Lebensstil aussieht und wie man ihn schon mit ganz einfachen Maßnahmen erreichen kann. Der Fitness- und Ernährungscoach aus der Nähe von Köln tourt mit seinen Kinderbuchhelden Luis + Lea durch Kitas und Grundschulen. Bei allem, was er treibt, verfolgt er das Ziel, die Kleinsten auf coole und witzige Art von Gemüse, gesundem Essen und viel Bewegung zu begeistern.

Norbert Klotz ist immer gut gelaunt und selbst auch ziemlich gut in shape. Er zeigt unter anderem auf seinem youTube-Kanal für Kinder, wieviel Spaß eine gesunde Ernährung und Bewegung machen können. Da gibt es zum Beispiel thematische Fitness-Tipps für die Kleinen mit Protagonisten wie Seeräuber, Eisbären, Fussballern oder Superhelden. Dazu gibt es kinderfreundliche Rezeptvorschläge für zum Beispiel Apfeltaler, Möhrenwaffeln, Superheldenpizza oder Reispuffer.

Wenn ihr mehr von Norbert Klotz hören und lesen wollt, dann findet ihr hier seine Website und seine Kanäle auf Instagram und Facebook.