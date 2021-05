Wir verlosen einen Sonos One Smart Speaker zum Muttertag 2021

[Werbung] Bei uns kannst du bei einer Gewinnaktion mit dem Sonos One etwas für die Mama gewinnen. Eigentlich sollt ihr die bessere Hälfte ja jeden Tag auf Händen tragen. Die Mamas können sich nicht nur die Ehrenurkunde aus dem Kreißsaal einrahmen, sondern stemmen jeden Tag ein heftiges Programm. Natürlich trommeln wir für moderne Väter, die sich intensiv einbringen und viele Aufgaben rund um die Kinder übernehmen. Aber rein biologisch hat die Frau nun mal gerade zu Anfang deutlich mehr zu wuppen. Am 9.4.21 ist Muttertag. Das nehmen wir zum Anlass für die Verlosung eines Sonos One Smart Speaker. Und wir verraten auch gleich, welches Programm ihr mama-mäßig einschalten solltet. Ein Hoch auf die Mütter!

Sonos Radio „Music for Moms“

Damit ihr gleich auch die richtigen Beats für eure Sonos Smart Speaker findet, hat der Hersteller einen eigenen Radio Streaming Service am Start. Auf Sonos Radio bekommt ihr Musik für jede Stimmung und jede Gelegenheit. Über 60.000 lokale und globale Radiosender warten nur darauf, euch durch die edlen Speaker mit derben Bässen zu unterhalten. Es gibt aber auch kuratierte Sender von diversen Musik-Ikonen oder hauseigene Sender mit Neuheiten oder Klassikern.

Und Sonos hat sich nicht lumpen lassen und zum Muttertag direkt mal einen eigenen Sender in den Äther geschickt. Seit dem 5. Mai 2021 bekommt ihr unter Music for Moms tolle Songs auf die Ohren, die sich um die Mütter drehen und ihnen helfen, nicht nur am Muttertag für akustische Entspannung zu sorgen.

Ihr wollt das auch? Dann geben wir euch nun erstmal Tipps für eine persönliche Playlist und danach verraten wir euch, wie ihr an der großen Verlosung teilnehmen könnt, um einen schwarzen Sonos One Smart Speaker zu gewinnen. Denn wir verlosen so ein cooles Ding.

Mama-Songs für die Playlist

Natürlich könnt ihr zusätzlich zu dem Sonos One auch noch reichlich Punkte sammeln, wenn ihr eine eigene Playlist für die Mutter anlegt. Grabt doch mal in euren Erinnerungen und erstellt eine Compilation mit euren Liedern, die ihr gemeinsam oder sie allein anhören könnt. Oder ihr erstellt anläßlich des Muttertages ein Mixtape mit Liedern, die einen Mama-Bezug haben. Da gibt es eine riesige Bandbreite, von zart bis hart. Daher haben wir euch mal zehn Vorschläge zusammengestellt:

Spice Girls – „Mama“ Metallica – „Mama said“ Ozzy Osbourne – „Mama I’m Coming Home“ ABBA – „Mamma Mia“ Genesis – „Mama“ Rammstein – „Mutter“ Rasta – „Mama“ Elvis Presley – „That’s All Right Mama“ LL Cool J – „Mama Said Knock You Out“ Christina Aguilera – „Oh Mother“

Unser Gewinn: Der Sonos One

Der Sonos One sorgt in jedem Raum für tollen Sound. Er ist klein, hat es aber faustdick hinter der feuchtigkeitsbeständigen Hülle. Daher könnt ihr einen Sonos One auch für das morgendliche Duschkonzert im Badezimmer aufstellen. Über die Sprachsteuerung von Amazon Alexa oder Google Assistant könnt ihr eure liebsten Songs, Radiosender, Podcasts und Hörbücher abrufen. Die Einrichtung des Systems ist schnell und einfach und kann jederzeit um weitere Geräte erweitert werden.

So könnt ihr mitmachen

Wenn ihr der Dame eures Herzens schon bald einen tollen Sonos One mit Schleife drumrum überreichen und den Radiosender Music for Moms anhören wollt, dann klickt auf unser Facebook-Posting für das Gewinnspiel. Dort könnt ihr ab sofort und noch bis zum 12. Mai 2021 um 23.59 Uhr teilnehmen. Dazu müsst ihr nur Daddylicious auf Facebook folgen und einen Kommentar unter dem Sonos One Posting hinterlassen. Sagt uns, welcher Song unbedingt auf eure Playlist zum Muttertag gehört. Das muss keiner aus unserer Top 10 sein, sondern kann auch eine persönliche Geschichte beinhalten.

Wir sind gespannt, welches die Lieder eurer Partnerschaft sind oder welche musikalischen Perlen ihr der besseren Hälfte widmet. Nach Ablauf der Frist ziehen wir den Gewinner per Zufall und veröffentlichen den Namen in den Kommentaren. Wir melden uns aber auch mit einer Nachricht. Also macht schnell mit, vielleicht klappt es ja.

Und wenn ihr dann eh gerade das Tanzbein schwingt und den Blues für euch entdeckt habt, dann findet ihr bei uns auch noch ein paar sehr hörenswerte Empfehlungen für rockige Kindermusik. Außerdem spricht auch nichts dagegen, mal der Website von Sonos einen Besuch abzustatten. Da findet ihr nicht nur mobile Speaker, sondern auch komplexe Lösungen für ein maximales Sounderlebnis in den eigenen vier Wänden. Und auch für Cineasten gibt es tolle Lösungen. Wenn wir schon alle nicht rausgehen dürfen, sollten wir wenigsten die eigene Bude mal etwas upgraden.

Aber wer weiß, vielleicht ziehen wir ja schon bald deinen Namen aus dem Hut…

[In Kooperation mit Sonos.]