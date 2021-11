Graco Kindersitze bieten Kindern jeden Alters mehr Sicherheit im Auto

[Werbung] Stabile und sichere Kindersitze gehören bei allen Eltern für viele Jahre zur Basisausstattung. Denn die meisten transportieren die frischgebackenen Babies schon wenige Tage nach der Geburt erstmals mit dem Familienauto nach Hause. Die Firma Graco vertreibt seit über 60 Jahren nicht nur Kinderwagen, sondern auch Autositze für Kinder. Los geht es mit Babyschalen, dann folgen Kleinkindsitze, Kindersitze und Sitzerhöhungen. So gewährleistet Graco einen lückenlosen und sicheren Transport eurer Kinder ab der Geburt bis zur Teeniezeit. Wir stellen euch zwei Graco Kindersitze vor.

Für den Transport von Babies schaffen die meisten Eltern eine Babyschale an, die sie mit einem Adapter auch auf das Gestell des Kinderwagens klicken können. Aber schon nach wenigen Monaten wechseln die meisten Mütter und Väter auf die Kombi aus Kinderwagen und Autositz. Und an der Stelle setzen wir mit dem ersten Graco-Modell an. Aber erst haben wir noch ein anderes wichtiges Thema.

Reboarder – ja oder nein?

Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein Reboarder für Kinder die sicherste Transportmöglichkeit darstellt. Denn so wirkt die Kraft bei einem möglichen Crash in Richtung der Rückenlehne. Euer Kind wird somit nicht in Richtung Gurt geschleudert, sondern in den Sitz gepresst. Vielen Eltern passt der Reboarder aber nicht in den Kram, weil sie ihr Kind dann nicht sehen und während der Fahrt bespaßen können. Es gibt zwar Spiegel, aber viele Eltern möchten ihr Kind sehen und dem Nachwuchs auch die Chance geben, auch nach Vorne aus dem Fenster zu gucken. Wir können an dieser Stelle nur nochmal wärmstens empfehlen, die ersten Jahre einen Reboarder zu nutzen, um maximalen Schutz zu gewährleisten. Und dabei helfen Graco Kindersitze.

Graco Turn2Me – Autositz für Babies und Kleinkinder

Das erste von uns gecheckte Modell ist der Graco Turn2Me. Und warum heißt der so? Na, ganz einfach: der robuste Kindersitz ist auf einer drehbaren Basisstation platziert, die entweder vorwärtsgerichtet oder als Reboarder eingerastet werden kann. Ihr könnt den Sitz jedoch um 360 Grad drehen und somit bei einem Auto mit vier Türen den Sitz so zu euch richten, dass ihr euer Kind problemlos reinsetzen und festschnallen könnt. Das ist bei Reboardern gar nicht so einfach und nicht immer im Sinn des Kindes. Daher ist es sehr clever, den Augenkontakt zu behalten, bis euer Kind sicher sitzt und ihr den Graco Turn2Me dann für die Fahrt einrasten lasst.

Der Graco Turn2Me wird mit dem Isofix-System befestigt. Zusätzlich sichert ein flexibles Stützbein den Sitz auf dem Boden ab und hält ihn so in der richtigen Position. Farbindikatoren zeigen an, ob ihr alles richtig installiert habt. Ihr könnt diesen Graco Kindersitz bereits ab der Geburt eures Kindes nutzen. Dafür gibt es eine Neugeboreneneinlage, der auch den ganz Kleinen optimalen Schutz bietet und gerade den wackeligen Kopf gut stützt.

Rückwärtsgerichtet könnt ihr den Sitz ab der Geburt bis zu einem Alter von vier Jahren nutzen. Geeignet ist der Reboarder für die Gewichtsklasse von 0 bis 18 Kilo. Ab dem Alter von einem Jahr und einem Gewicht von 9 bis 18 Kilo könnt ihr den Sitz auch in Fahrtrichtung verwenden. Der Platz auf eurer Rückbank sollte für beide Varianten auf jeden Fall ausreichen. Auch wenn der Reboarder in unserem Fall schon mit der Rückenlehne den Fahrersitz berührte.

Meist sind die kleinsten Mitfahrer ja eh hinter dem Beifahrersitz platziert und dann seid ihr noch etwas flexibler mit dem Platz. Ihr könnt an dem Sitz übrigens fünf Neigungswinkel einstellen. Und seitlich belüftet ist der Sitz auch, wie man hier super sehen kann.

Der Kopfstütze von dem Turn2Me lässt sich in der Höhe verstellen. Und das Fünfpunkt-Gurtsystem von diesem Graco Kindersitz wächst mit euren Kindern mit und bietet immer optimalen Halt.

Auf der Website des Herstellers findet ihr noch mehr Infos zum Graco Turn2Me. Die unverbindliche Preisempfehlung sind 199,95 Euro. Aber zum Teil findet ihr den Sitz auch etwas günstiger.

Und wenn euer Kind dann aus diesem Sitz herauswächst, könnt ihr mit dem nächsten Graco Kindersitz weitermachen.

Graco Kindersitz EverSure

Das coolste Feaure von diesem Graco Kindersitz verraten wir euch direkt zum Anfang: er hat einen Getränkehalter!!! Eigentlich sind es sogar zwei. Damit der Sitz sowohl rechts und links auf der Rückbank den gleichen Komfort bietet. Mir persönlich sind ja noch andere Aspekte bei einem Kindersitz wichtig. Aber meine Tochter trinkt immer viel und fand es total cool, ihre Flasche nun direkt neben sich ablegen zu können.

Der Graco EverSure i-Size ist ein vorwärtsgerichteter Kindersitz für eine Größe von 100 bis 150 Zentimetern. Die meisten Kinder knacken mit drei Jahren den einen Meter Körpergröße. Somit schließt dieser Sitz direkt an den Turn2Me an. Erhältlich ist er in den Farben Schwarz und Grau. Der gut fünf Kilo schwere Sitz lässt sich problemlos ein- und ausbauen und somit in mehreren Fahrzeugen nutzen.

Das Kind wird in dem Sitz mit dem Gurt des Fahrzeugs angeschnallt. Dafür gibt es auf beiden Seiten vom Graco Kindersitz EverSure eine Führung, damit der Gurt nicht scheuert und in der richtigen Position anliegt.

Für noch mehr Sicherheit sorgt ein seitlicher Aufprallschutz. Und die Rückenlehne mit Kopfstütze lässt sich in 10 Stufen verstellen und so immer an die Größe eures Kindes anpassen. Der Graco Kindersitz EverSure bietet dank gepolsterter Armlehnen und der Kopfstütze einen sicheren Halt und eine bequeme Position auch für längere Fahrten.

Hier geht es zur Herstellerseite da findet ihr mehr Infos zu dem Graco EverSure. Der Listenpreis beträgt 119,99 Euro. Ihr bekommt den Sitz unter anderem bei Amazon.

Wir wünschen euch viel Erfolg und allzeit gute und sichere Fahrt. Oder wie schon meine Oma sagte: „Fahrt nie schneller, als euer Schutzengel fliegen kann…“