Dart spielen mit Kindern – wie es verletzungsfrei gelingt

Dart spielen ist mit viel Spaß verbunden und ein zeitloses Vergnügen. Der Sport ist in allen Generationen beliebt und selbstverständlich auch für Kinder geeignet. Und natürlich können auch schon Vorschulkinder daran teilnehmen – Darts fördert die Koordination zwischen Hand und Auge, die Konzentration und das räumliche Denken.

Diese Fähigkeiten sind natürlich auch in der Schule von Vorteil. Aber wie können Kinder sicher Darts spielen? Immerhin ist der Umgang mit den Pfeilen nicht ganz ungefährlich und will geübt sein.

Wie die Großen, so die Kleinen

Kinder orientieren sich an ihren Eltern. Wenn der Papa gerne Dart spielt, werden Kinder

mitmachen wollen. Denn alles, was die Großen machen, ist erst einmal furchtbar interessant

und muss ausprobiert werden. Trotzdem solltest Du ein paar Dinge beachten, wenn Du

Deine Kinder beim Dart mitmachen lässt.

Dart für Kindergartenkinder

Du kennst das vielleicht vom Kindergeburtstag: Auf eine Scheibe aus weichem, fusseligen

Stoff werden kleine Bälle mit hartem Klettverschluss geworfen. Oder auf eine Metallscheibe

werfen die Kinder stumpfe Darts, die mit Magneten ausgestattet sind.

Kinder werfen hier mehr oder weniger blind auf die Scheibe und machen sich noch gar nicht

so viele Gedanken darüber, wohin sie treffen. Je näher an der Scheibe, desto besser ist es.

Und später heißt es: Je weiter in der Mitte der Scheibe, desto größer die Freude! Mit de

Regeln des Dartsports hat das eher wenig zu tun.

Aber darum geht es auch gar nicht. Kinder lernen Fußball ja auch nicht kennen und lieben,

indem sie regeltreu mit einem harten Ball für Erwachsene auf einem großen Spielfeld für

Erwachsene spielen. Sie fangen klein an: Weiche Softball werden erst einmal zwischen

Freunden einfach hin und her gekickt. Warum sollte es also beim Dart spielen anders sein?

Am Anfang stehen Spaß und Motivation im Mittelpunkt. Der Rest kommt später.

Dart für Vorschulkinder und Grundschulkinder



Natürlich reicht Kindern die „Baby-Version“ mit Klettverschluss oder Magneten bald nicht

mehr aus. Sie wollen mit richtigen Darts auf richtige Scheiben werfen.



Ab fünf bis sechs Jahren können Kinder auch schon mit einem elektronischen Dartboard

trainieren. Die Pfeile sind weniger gefährlich, als klassische Steeldarts. Die Spitzen

bestehen aus Kunststoff und die Darts sind insgesamt leichter. Trotzdem handelt es sich

immer noch um ein Wurfgeschoss, das auch schnell Mal im Auge landen kann.

Dementsprechend sollten die Eltern immer einen Blick auf die Kinder werfen.

Geübte, fixe Kinder kommen mit etwa neun bis zehn Jahren vielleicht sogar schon mit

Steeldarts zurecht. Wenn nicht, ist das auch kein Problem – viele Kinder brauchen ein paar

Jahre länger.

Bitte nicht drängen, die schweren Steeldarts brauchen nicht nur Übung, sondern auch das

passende Bewusstsein um die Gefahr und die Verantwortung, die mit dem Umgang

einhergehen. Die Verletzungsgefahr, die von den schweren Pfeilen mit den scharfen Spitzen

ausgeht, ist enorm.

Die Regeln müssen zu Größe und Alter der Kinder passen

Spiele und Sport folgen Regeln – zu Recht. Das Regelwerk soll sicherstellen, dass es fair

zugeht und alle Spaß haben. Passen die Regeln nicht zu den körperlichen und geistigen

Voraussetzungen, macht das Spiel keinen Spaß mehr. Deshalb solltest Du die Regeln beim

Dart spielen mit Deinen Kindern dem Alter der Kinder anpassen.

Installiere das Dartboard auf einer Höhe, die der Körpergröße Deines Kindes angepasst ist.

Dein Kind wächst – das Dartboard darf im Laufe der Zeit höher wandern. Irgendwann habt

Ihr dann die reguläre Höhe erreicht. Hier hilft ein flexibler Dartständer. So kann der Papa auf

regulärer Höhe trainieren und wenn die Tochter oder der Sohn auch Mal spielen möchten,

wird die Dartscheibe blitzschnell in der Höhe angepasst.

Auch die Wurfentfernung gilt es anzupassen. Auf glatten Böden, kannst Du mit Klebeband

wie beispielsweise Malerkrepp die Abwurflinie markieren. Mit Übung wird Dein Kind besser.

Die kleinen Muskeln werden kräftiger, und dann darf die Abwurflinie sich schrittweise immer

mehr der regulären Wurfentfernung anpassen.

© adamtepl (Pixabay)

Fazit

Mit viel Verständnis und den nötigen Anpassungen spielst Du mit Deinen Kindern Darts.

Genaues Zielen, akkurat ausgeführte Bewegungen und die Koordination des gesamten

Körpers sind nur einige wenige Fähigkeiten, die Du und Deine Kinder beim Darts spielen

entwickelt. Du brauchst noch mehr Gründe, warum Du Deine Kinder mitspielen lassen

solltest?

Lass sie doch einfach mal die erreichten Punkte selbst zusammenzählen. Von Zahlenlesen

über einfache Addition bis hin zu komplexem Kopfrechnen erwerben Deine Kinder die

mathematischen Fähigkeiten sprichwörtlich im Spiel. Und auch das trainiert die

Konzentration.

Übrigens gibt es auch Kurse in den offiziellen Verbänden, die der Nachwuchsförderung

dienen. Jugendclubs, jugendfreie Bistros und Kneipen haben oft Dartboards, an denen sich

die jungen Leute miteinander messen können. Und vielleicht hast Du ja auch Lust, mal einen

Dartsnachmittag für Deine Kinder und ihre Freunde zu organisieren … Die anderen Eltern

sind spätestens dann einverstanden, wenn Du das viele Kopfrechnen erwähnst!

Titelbild © Joe Korntheuer (Unsplash)