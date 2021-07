Der Monchhichi ist zurück – oder war er nie weg?

Kennt ihr noch den Monchhichi? Wenn ich an meine eigene Kindheit in den 70ern zurückdenke, dann durften zwei Spielsachen im Kinderzimmer auf gar keinen Fall fehlen. Zum einen musste es der Zauberwürfel sein, von dem der „normale“ Nutzer maximal drei Seiten geschafft hat. Den Erfinder Ernő Rubik habe ich übrigens für mein zweites Magazin NOT TOO OLD mal für ein Interview erwischt. Und dann beginnt 1974 in Japan auch die Erfolgsgeschichte des Monchhichi – ein Affe, der am Daumen nuckeln kann. Aber wo steckt er heute? Wir begeben uns im Spielzeug-Dschungel auf die Suche…

Ich erinnere noch, dass so ziemlich jeder meiner Freunde einen Monchhichi besaß. Der Spielwert war nicht höher als der von Puppen oder anderen Stofftieren und Teddys. Und der Preis war schon damals verhältnismäßig hoch. Trotzdem wurden die Eltern und Großeltern intensiv gebrieft, auf GAR KEINEN FALL mit einem Fake um die Ecke zu kommen, sondern das Original zu schenken. Imitationen gab es nämlich auch schon recht schnell, aber in der Gunst der Kinder fielen sie durch. Der echte Monchhichi hatte flauschiges Haar, ein Lätzchen, das Mädchen hatte eine Schleife um die Haarsträhne – und der Daumen passte perfekt in den Mund. Natürlich gab es auch reichlich Zubehör und Bekleidung für die Kleinen.

Wie steht es heute um den Monchhichi?

Kürzlich landete eine Pressemeldung zu einer Halloween-Version des Monchhichi in meinem Posteingang. Das warf bei mir die Frage auf, wie es denn um die knuddeligen Puppen bestellt ist. Ich hatte mich daran erinnert, bei den Besuchen auf der Spielwarenmesse in Nürnberg immer auch einen kleinen Stand voller Monchhichi-Figuren gesehen zu haben. Aber durch unsere Kinder sind mir die kleinen Affen lange Zeit nicht mehr begegnet. Das deute ich mal als Zeichen, dass der Monchhichi nicht gänzlich von der Bildfläche verschwunden ist, der Kult um die Puppen aber stark nachgelassen hat.

Steht ein Revival an?

Ob es der Monchhichi in der Gunst der Kinder nochmal bis ganz nach oben schafft, ist fraglich. Dabei bringt er eigentlich alle Voraussetzungen mit: er ist einzigartig, er ist kuschelweich, hat große Augen und lässt sich in seiner Spielwelt mit Klamotten und Möbeln erweitern. Und der Preis von 20 bis 25 Euro sollte auch nicht mehr abschrecken. Warten wir also mal ab, ob das daumenlutschende Plüschtier nochmal wieder auf den Wunschzetteln der Republik landet. Die Followerzahlen auf Facebook und Instagram lassen noch reichlich Luft nach oben.

Auch auf Amazon lassen die Bewertungen darauf schließen, dass der Monchhichi kein Bestseller mehr ist. Die Firma Sekiguchi, von Beginn an Hersteller der Puppen, lässt sich davon aber nicht aufhalten. Jedes Jahr erscheinen neue Kollektionen, unter anderem gibt es den Monchhichi als Astronaut, Chefkoch, Prinzessin oder Regenbogenmädchen. Da bin ich gerade nicht ganz sicher, ob ich mir wünschen soll, dass meine Tochter diesen Beitrag liest. Dann käme sie bestimmt schon bald mit dem Wunsch nach einem Nuckeläffchen um die Ecke.

Auf der anderen Seite ist es immer spannend zu sehen, dass gerade bei Spielzeug die guten Sachen aus unserer eigenen Kindheit immer noch Bestand haben. So ist der Kuschelhase, der mir als Kind das Einschlafen erleichtert hat, nun gut 50 Jahre später auch ein wichtiger Begleiter meiner Tochter. Auch wenn sie ihm einen neuen Namen verpasst hat. Ich werde mal in der Kiste gucken, ob mein Monchhichi vielleicht tatsächlich auch noch darauf wartet, wieder täglich bespielt zu werden.

Happy Halloween! Monchhichi als Gespenst

Kommen wir zum Ende nochmal auf die Eingangs erwähnte Pressemeldung zurück. Bis Halloween sind es noch ein paar Wochen. Aber schon heute erreicht uns die Meldung, dass der Monchhichi zur „Süßes sonst gibt’s Saures“-Sause mit einem passenden Geister-Outfit ausgestattet wird. Dabei hat sich das Affenmädchen ein weißes Laken übergezogen. Allerdings stecken die Zöpfe durch zwei Löcher und auf dem Überwurf ist ein niedliches Gesicht aufgemalt. So wirklich gruselig ist das nicht und somit perfekt geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Ab September sind diese neuen Versionen zu bekommen. Wir werden es verfolgen. Hier geht’s direkt zur Website des Herstellers.

Titelbild © Alexas_Fotos (Pixabay)