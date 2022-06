mytonies Audiothek und App – Hörspass für die Toniebox saugen

werbung | Immer, wenn ich über die Toniebox spreche, bin ich begeistert. Denn ich habe die Erfolgsstory intensiv verfolgt und begleitet. Im Juni 2016 saß ich mit Gründer Patric Fassbender und einer Agentur in einem Café in Hamburg. Das war seine erste Pressetour, noch vor dem offiziellen Verkaufsstart. Aus der Tasche zauberte er einen Prototypen der Toniebox. Damit hat er mich direkt begeistert. Denn mit dieser Erfindung und der Erweiterung über die mytonies Audiothek hat er Kindern den Zugang zu digitalen Inhalten wie Hörspielen und Hörbüchern extrem erleichtert. Heute, gerade mal sechs Jahre später, hat die Toniebox die Welt erobert und zurecht etliche Preise eingesammelt. Millionen der bunten Würfel samt Figuren wurden und werden verkauft.

Die Entwicklung geht aber längst über die Tonies zum Abspielen der Inhalte hinaus. Daher erzählen wir euch heute mal ein bisschen mehr über die Möglichkeiten der mytonies Audiothek und der mytonies App.

Wenn ihr euch für eine der sechs knalligen Farben entschieden und euer Kind die Toniebox mit leuchtenden Augen ausgepackt hat, dann braucht ihr Figuren, die Tonies, um Inhalte auf der Box abzuspielen. Entweder sucht ihr dafür die zu dem Hörspiel passenden, fertigen Figuren aus, die sich einzeln verpackt auch super verschenken lassen. Diese könnt ihr dann auch mit weiteren Folgen aus der mytonies Audiothek füllen. Oder ihr wählt einen Kreativ-Tonie, quasi die Leerkassette eurer Kinder. Diesen Tonie könnt ihr über die App dann selbst mit Inhalten bespielen und auch immer wieder überspielen.

Das technische Setup der Toniebox

Damit eure Toniebox überhaupt Musik und Hörbücher abspielen kann, müsst ihr sie mit eurem Wlan verbinden. Nur so gelangen die Inhalte der Tonies oder aus der mytonies Audiothek nämlich auf den im Inneren der Box enthaltenen Speicher und können anschließend von euren Kindern über die Tonies abgerufen werden. Mit der Installation schafft ihr eine sichere Umgebung, die nur über eure App in eurem Netzwerk zu finden ist. Natürlich kann die Toniebox im Auto und im Flieger sogar über einen Flugmodus auch offline genutzt werden. Für das Herunterladen neuer Inhalte oder Software-Updates des Herstellers ist aber eine Online-Verbindung nötig.

Die Tonie Audiothek

Wenn euer Kind die ersten Erfahrungen mit der Toniebox gesammelt hat, wird es immer mehr hören wollen. Und um diesen Wunsch zu erfüllen, müsst ihr nicht immer direkt einen neuen Tonie besorgen, sondern könnt die Inhalte auch ganz entspannt aus der mytonies Audiothek saugen und auf einen Kreativ-Tonie packen. Viele hundert einzelne Folgen sind verfügbar, die sich nach verschiedenen Kriterien durchsuchen lassen. Ihr benötigt zum Abspielen allerdings immer einen Original-Tonie dieser Serie. Wenn ihr also zum Beispiel einen Tonie der Serie „100 % Wolf“ besitzt, könnt ihr weitere Folgen über die mytonies Audiothek laden und abspielen. Ihr könnt dem offiziellen Lizenz-Tonie dann immer eine Folge aus der Audiothek zuordnen, allerdings beliebig wechseln.

Die mytonies Audiothek

Suchen und filtern könnt ihr das umfangreiche Angebot nach Genre, der Reihe oder über das Alter eures Kindes. In Jahresschritten lassen sich Einschränkungen zwischen 3 und ab 9 Jahren vornehmen. Für die älteren Kinder gibt es zum Beispiel einzeln alle Folgen der Drei Fragezeichen, von TKKG oder Petronella Apfelmus. Danach wird es langsam dünn. Aber das ist auch gewollt, denn ab der weiterführenden Schule werden die Kinder wahrscheinlich weniger mit der Toniebox hören oder sich eigene Musik und Hörspiele auf den Kreativ-Tonie laden. Die Angebote zum Download sind günstiger als komplette Tonies und kosten zwischen 3,49 und 9,99 Euro. Jede gekaufte Folge bleibt dauerhaft verfügbar und kann immer wieder geladen und wieder gelöscht werden.

Die mytonies App

Die Hörbonbons sind Gratis-Inhalte, die ihr kostenlos über die Audiothek auf euren Kreativ-Tonie laden könnt. Das sind zum Teil Inhalte von Unternehmen wie Elmex und HiPP, aber auch Musik, Einschlafgeräusche oder ganze Hörspiele.

Die mytonies App

Die App gibt es für Android und Apple. Sie hilft euch, die Inhalte für die Toniebox zu verwalten und die Folgen aus der Audiothek dem jeweiligen Tonie zuzuordnen. Außerdem unterstützt die App nach dem Kauf bei der einmaligen Einrichtung der Wlan-Verbindung. Mit wenigen Klicks seht ihr alle Tonies, die ihr besitzt. Und natürlich die Tonieboxen. So könnt ihr Inhalte schnell zuordnen und wechseln. Sehr cool ist der Rekorder. So könnt ihr selbst etwas aufsprechen, lesen oder aufsingen und einem Kreativ-Tonie zuordnen. Zum Beispiel, wenn ihr über Nacht nicht zuhause seid. So könnt ihr eine Kleine Gute-Nacht-Geschichte oder einen lieben Gruss senden.

Fazit

Die Toniebox ist das perfekte Gerät, mit dem eure Kinder Hörspiele und Hörbücher anhören können. Und mit der mytonies Audiothek und der mytonies App sitzt ihr an der Schaltzentrale, um neue Inhalte zu besorgen und alle Folgen den Tonies und Kreativ-Tonies zuzuordnen. So habt ihr zuhause und unterwegs immer genug Futter für die Ohren eurer Kinder. Ihr könnt Kopfhörer anschließen und dank Magnet halten die Figuren auch dann, wenn es ruckelig wird. Kindern jeden Alters bis etwa zur weiterführenden Schule bietet die Toniebox in Verbindung mit der mytonies Audiothek und der App grenzenlosen Hörspaß.

Hier findet ihr allgemeine Infos zur Toniebox und hier gibt es News zu dem Hörspass für ältere Kinder.

[In Kooperation mit Toniebox]