Wenn die Seele Alarm schlägt: Die wichtigsten Warnsignale bei Kindern und Tipps für Eltern

Jedes vierte Grundschulkind fühlt sich regelmäßig gestresst. Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu und viele Eltern erkennen die Warnsignale bei einer Erkrankung der Kinderseele zu spät. Was steckt dahinter, wie erkenne ich als Vater erste Zeichen, und was kann ich tun? Wir greifen aktuelle Meldungen und Zahlen auf. Denn Eltern sollten nicht dramatisieren, aber trotzdem sensibel bleiben und im Blick behalten, wenn sich die Kinder verändern oder erkranken. Meist gibt es dafür Signale.
Dein Kind isst kaum noch, schläft schlecht, mag nicht mehr zum Fußball und wenn du fragst, kommt nur ein Schulterzucken. Pubertät, sagst du dir. Schlechte Phase. Geht vorbei. Vielleicht. Oder vielleicht ist es mehr.
Aktuelle Zahlen legen nahe, dass psychischer Stress bei Kindern kein Randphänomen ist, sondern Alltag und dass er früher beginnt, als die meisten Eltern ahnen. Eine repräsentative forsa-Umfrage der KKH Kaufmännische Krankenkasse unter rund 1.000 Eltern von Sechs- bis Zehnjährigen zeigt: Ein Viertel der Grundschulkinder (24 Prozent) hat sich in den vergangenen vier Wochen häufig gestresst gefühlt. 42 Prozent der befragten Eltern berichten, dass der Druck auf ihre Kinder in den letzten ein bis zwei Jahren sogar noch zugenommen hat.
Das ist kein Einzelfall und kein Ausreißer, sondern ein Trend.
Stress im Grundschulalter: Die unterschätzten Ursachen
Aber was belastet Sechs- bis Zehnjährige so stark? Die Antwort überrascht: Nicht Hausaufgaben oder schlechte Noten stehen ganz oben auf der Liste – sondern die eigenen Ansprüche. 58 Prozent der Eltern nennen die Erwartungen des Kindes an sich selbst und daraus entstehende Versagensängste als größte Herausforderung. Dahinter folgen Probleme mit anderen Kindern – Mobbing, Streit, Gruppenzwang (50 Prozent) – sowie Leistungsdruck von außen, etwa durch Schule oder Sport (47 Prozent).
Hinzu kommen Faktoren, die im Alltag leicht übersehen werden: digitale Medien und Streaming-Dienste (32 Prozent) sowie familiäre Belastungen wie Streit, Trennung oder Geldsorgen (22 Prozent). Besonders gefährdet sind Kinder, deren Eltern selbst unter psychischem Druck stehen, psychisch erkrankt oder suchtgefährdet sind.
Das Tückische: Viele Kinder in diesem Alter wissen schlicht nicht, wie sie mit Stress umgehen sollen. 44 Prozent der befragten Eltern geben an, ihr Kind könne wenig oder gar nicht mit psychischer Belastung umgehen. Das ist keine Schwäche, es ist ein Entwicklungsstand. Und genau deshalb brauchen Kinder Erwachsene, die die Signale lesen können.
Die Zahlen dahinter: Bereits Grundschüler erkranken
Stress ist nicht dasselbe wie eine psychische Erkrankung. Aber er kann ihr Wegbereiter sein. KKH-Versicherungsdaten aus dem Jahr 2024 machen das deutlich: Bereits bei Sechs- bis Zehnjährigen wurden Diagnosen wie Störungen des Sozialverhaltens und akute Belastungsreaktionen gestellt, jeweils bei rund 25 von 1.000 Kindern. Angststörungen betrafen sieben von 1.000 Grundschülern.
Hochgerechnet auf Deutschland: rund 315.000 Grundschulkinder mit einer psychischen Diagnose im Jahr 2024.
Und die Zahlen steigen mit dem Alter. Angststörungen betreffen bei den 15- bis 18-Jährigen bereits 32 von 1.000 Jugendlichen, fast fünfmal so viele wie bei den Jüngeren. Anpassungsstörungen verdoppeln sich. Je nach Studie gelten ein Fünftel bis ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland als psychisch angeschlagen.
Jungen erkranken bis 14 Jahren häufiger, insbesondere an ADHS (viermal häufiger als Mädchen) und Suchterkrankungen. Mädchen ab 15 Jahren sind häufiger von Depressionen und Essstörungen betroffen.
Warnsignale: Was Väter beobachten sollten
KKH-Psychologin Franziska Klemm betont, dass erste Symptome oft lange vor einer Diagnose auftreten und meist schwer zu deuten sind. Aber wer als Vater aufmerksam ist, kann auf folgende Zeichen achten:
Körperliche Signale: Wiederkehrende Bauch- und Kopfschmerzen ohne klare körperliche Ursache sind häufig ein erstes Alarmsignal. Der Körper zeigt, was die Seele nicht in Worte fassen kann.
Verhaltensveränderungen: Sozialer Rückzug, Schlafstörungen oder Alpträume, nachlassende Schulleistungen, Desinteresse an Hobbies, die früher geliebt wurden. All das können Hinweise sein, die ernst genommen werden sollten.
Länger andauernde Phasen: Ein schwieriger Monat ist normal. Wenn sich ein Kind aber über mehrere Wochen verändert zeigt, passiv wirkt, kaum noch lacht oder Konzentrationsprobleme in allen Lebensbereichen hat, ist möglicherweise professionelle Hilfe angebracht.
Wichtig für Väter: Nicht jedes schwierige Verhalten ist eine Erkrankung. Kinder und Teenager brauchen Raum für schlechte Phasen, für Rückzug, für Wut. Aber wenn diese Phasen nicht vergehen, ist Handeln angesagt.
Die Rolle des Vaters
Väter sind in der psychischen Gesundheit ihrer Kinder eine oft unterschätzte Größe. Präsenz, echtes Interesse und das Zulassen von Schwäche sind keine Kleinigkeit. Kinder brauchen einen Vater, dem sie Verletzlichkeit zeigen können. Ganz ohne Bewertung, ohne immer gleich Lösungen zu suchen oder Ratschläge zu geben.
Ein sicheres Zuhause bedeutet dabei nicht ständige Aktivität. Im Gegenteil: Gerade in Zeiten von Ganztagsschule und Hortbetreuung brauchen Kinder zuhause oft vor allem Ruhe, Wenig-Programm und leistungslose Zuneigung. Nicht der nächste Ausflug macht den Unterschied. Manchmal ist es das gemeinsame Abhängen auf dem Sofa.
Der Fachbegriff dafür lautet „Ko-Regulation“: Kinder beruhigen sich durch die ruhige Präsenz eines emotional stabilen Erwachsenen. Wer als Vater selbst gestresst und overloaded ist, überträgt das, unbewusst, aber wirksam.
Was tun, wenn der Verdacht besteht?
Der erste Schritt ist immer das Gespräch, ganz ohne Druck, ohne Erwartung. Nicht: „Was ist los mit dir?“ sondern: „Ich merke, dass du gerade nicht so drauf bist. Ich bin da, wenn du reden willst.“
Der zweite Schritt ist professionelle Unterstützung. Und der sollte keine Hürde sein. Erste Anlaufstelle ist der Kinder- und Jugendarzt oder der Hausarzt. Von dort wird der Weg zu Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie oder approbierten Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen gebahnt.
Ein konkretes Beispiel dafür, wie wichtig soziales Umfeld bei der Früherkennung ist: Francy, heute 17 Jahre alt, litt seit dem elften Lebensjahr an Bulimie – ausgelöst durch Mobbing wegen ihres Gewichts. Sie erkannte ihre Erkrankung erst mit 15 Jahren, als ihre körperliche Kraft im Kampfsport deutlich nachließ. Es war ihre beste Freundin, die ihr eine Beratungsstelle heraussuchte und sie zum ersten Termin begleitete. Manchmal ist es nicht die Familie, die den entscheidenden Schritt auslöst, aber die Familie kann die Basis sein, auf der Vertrauen überhaupt erst wächst.
Ab dem 15. Lebensjahr dürfen gesetzlich versicherte Jugendliche ohne Wissen der Eltern eine Psychotherapie beginnen. Die Schweigepflicht gilt dann auch gegenüber den Erziehungsberechtigten. Das ist wichtig zu wissen: Nicht jeder Teenager öffnet sich zuerst den Eltern.
Prävention: Früh ansetzen, bevor es eng wird
Das KKH-Programm 1000 Schätze zeigt, wie Prävention im Grundschulalter aussehen kann: Kinder der ersten und zweiten Klasse lernen, mit Gefühlen umzugehen, Konflikte zu lösen und soziale Kompetenzen zu stärken. Bundesdrogenbeauftragter Hendrik Streeck, der die Schirmherrschaft des Programms übernommen hat, bringt es auf den Punkt:
Wenn wir Kinder früh mental stärken, investieren wir nicht nur in ihre Gesundheit, sondern in die Zukunft der Gesellschaft.
Das gilt auch für zu Hause. Es braucht kein Programm, um als Vater präventiv zu handeln: Echtes Zuhören, Emotion zeigen dürfen, gemeinsame ruhige Zeit, klare und liebevolle Grenzen, das sind die Bausteine psychischer Widerstandsfähigkeit, die Fachleute als Resilienz bezeichnen.
Wo gibt es Hilfe?
Wer Unterstützung sucht, findet sie auf mehreren Wegen:
- Einen umfassenden Überblick zu psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen und Therapiemöglichkeiten bietet therapie.de mit Dossier, Therapeutensuche und Erstinformationen für Eltern.
- Die KKH informiert unter kkh.de/1000schaetze über ihr Präventionsprogramm und gibt weiterführende Hinweise.
- Akute Hilfe rund um die Uhr:
Die Telefonseelsorge ist unter 0800 111 0 111, 0800 111 0 222 sowie 116 123 kostenlos und anonym erreichbar. Für Kinder und Jugendliche gibt es die Nummer gegen Kummer: 116 111. Für junge Menschen bis 24 Jahre bietet krisenchat.de niederschwelligen Chat-Support an.
Fazit für Väter
Psychischer Stress bei Kindern ist kein Luxusproblem und kein Zeichen schlechter Erziehung. Es ist eine gesellschaftliche Realität. Und zwar eine, auf die Väter vorbereitet sein können. Die wichtigste Ressource ist nicht das perfekte Gespräch oder der richtige Therapeut. Es ist die Haltung: Ich sehe dich. Ich bin da. Du bist nicht allein.
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Quellen: KKH Kaufmännische Krankenkasse, forsa-Umfrage 2026; pro psychotherapie e.V. / therapie.de. Fallbeispiel: ANAD Versorgungszentrum Essstörungen des AWO Bezirks Oberbayern e.V.*