Rezept des Monats 05.2026: Blumenkohlsteaks und Rucola-Pesto auf Kartoffelpüree

Blumenkohl hat ein Imageproblem. Viele Kinder kennen ihn nur als weiches, fades Gemüse aus dem Topf und winken ab, bevor sie auch nur einen Bissen probiert haben. Dabei steckt in diesem unscheinbaren Kohlkopf so viel mehr Potenzial. Wenn Blumenkohl nämlich als dicker Steak-Schnitt bei 200 Grad im Ofen goldbraun röstet, landet etwas auf dem Teller, das optisch und geschmacklich eine ganz andere Geschichte erzählt. Dazu ein samtiges Kartoffelpüree und ein frisch-nussiges Rucola-Pesto – fertig ist ein Gericht, das selbst „picky eater“ neugierig macht. Daher gibt es bei uns diesen Monat Blumenkohlsteaks mit Rucola-Pesto auf Kartoffelpüree.
Das Rezept haben wir bei unserem Kooperationspartner Choosy entdeckt. Es stammt ursprünglich von Patricia und ihrem Account tasty.seasons, die ihr auf Instagram findet und die mit ihren Rezepten zeigt, wie aus saisonalen Zutaten unkompliziert etwas Besonderes wird.
Blumenkohl ist eigentlich ein Nährstoff-Wunder: reich an Vitamin C, Folsäure und Ballaststoffen, dabei kalorienarm und vielseitig einsetzbar. Durch das Rösten im Ofen karamellisiert die Oberfläche leicht und entwickelt ein nussig-würziges Aroma, das mit dem gekochten Pendant kaum zu vergleichen ist. Der Rucola im Pesto bringt dazu eine würzige, leicht bittere Note mit und landet zusammen mit den Cashewkernen in der Püriermaschine zu einer Sauce, die auch auf Pasta oder Brot eine gute Figur machen würde. Kurz gesagt: Einfache Zutaten, die zusammen mehr sind als die Summe ihrer Teile.
Rezept für Blumenkohlsteaks und Rucola-Pesto auf Kartoffelpüree
Dieses Rezept ist in 45 Minuten auf dem Tisch, kommt mit überschaubaren Zutaten aus und macht trotzdem ordentlich was her. Die Blumenkohl-Steaks rösten fast von alleine im Ofen, während ihr nebenher das Püree kocht und das Pesto mixt. Ideal also für alle Papas, die nicht noch üpiig einkaufen wollen und trotzdem ein feines Gericht in besonderer Optik auf den Kinderteller bringen möchten. Und das schmeckt auch den Eltern, versprochen.
Typ: Familienessen
Schlüsselwörter: Blumenkohl
Rezeptausbeute: 4
Kalorien: 987
Gesamtzeit: 00:45:00
Rezept-Zutaten:
- 1 kg Kartoffeln
- 1 kg Blumenkohl
- 150 g Butter
- 2 bis 4 Knoblauchzehen
- 100 g Rucola
- 8 EL Olivenöl
- 100 g Cashewkerne
- 100 g ganze Mandeln
- n.B. Salz
- n.B. Pfeffer
Rezeptanweisungen:
Ofen auf 200°C vorheizen. Blumenkohl vorsichtig in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Achte darauf, dass die Scheiben so dick sind, dass der Blumenkohl nicht zerfällt. Auf ein Backblech geben, mit Öl beträufeln und salzen. Blumenkohlsteaks ca. 30 min im Backofen goldbraun rösten.
Kartoffeln schälen, grob würfeln und in Salzwasser 20 Minuten gar kochen.
Rucola mit Cashewkernen und Olivenöl pürieren. (Nicht zu lange pürieren, da das Pesto sonst bitter wird) Salzen und pfeffern.
Butter in einem Topf zerlassen, Knoblauchzehen pressen hinzugeben und kurz anschwitzen. Kartoffeln abseihen und mit einem Kartoffelstampfer zu einem Püree verarbeiten.
Mandeln grob hacken. Püree auf Tellern verteilen, Steaks darauflegen, zerlassene Butter darüberträufeln und Pesto dazugeben. Mit Rauchmandeln garnieren.
Mit Klick auf den Button landet ihr direkt in der Choosy-App. Dort könnt ihr das Rezept in euren Wochenplan aufnehmen und die Zutaten liefern lassen.
Unsere Zusammenarbeit mit Choosy
„Das Rezept ist von dem Essensplaner Choosy. Die App lernt, was euch schmeckt und schlägt unter Berücksichtigung persönlicher Faktoren wie eurer verfügbaren Zeit oder eurem Geldbudget euren perfekten Wochenplan zusammen. Auch Zutaten, die Euch oder den Kleinen nicht schmecken, können ganz einfach ausgeschlossen werden. Ihr bekommt die passende Einkaufslisten dazu oder könnt euch die Zutaten sogar vom benachbarten Supermarkt liefern lassen. So nimmt euch Choosy die große Frage um’s Essen im Alltag ab und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr euch wirklich gut ernährt.“
Guten Appetit! Und wie immer gilt: wer kocht, muss nicht abwaschen. Hier findet ihr alle Rezepte des Monats.
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