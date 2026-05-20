Wohnmobil-Roadtrip durch Italien mit der Familie – 9 Tage, 4 Städte, ein Abenteuer

Pressereise | Venedig, Toskana, Rom – das klingt nach drei verschiedenen Urlauben. Wir haben das alles in neun Tagen mit dem Wohnmobil abgefahren, gemietet über PaulCamper. Wer denkt, das sei mit Kindern Stress pur, liegt falsch. Warum ein Campingurlaub in Italien für Familien so gut funktioniert und was ihr unbedingt wissen solltet, erzählen wir hier. Und klar, für uns aus Hamburg war das ein ziemlicher Ritt, gut 3.500 Kilometer. Da brauchen die Kleinen etwas Geduld, Sitzfleisch, Proviant und Entertainment. Aber es lohnt sich.
Das Wohnmobil: Euer Zuhause auf Rädern
Das Nervige an klassischen Familienreisen kennt ihr alle: Reisestreß, Koffer raus, Koffer rein, im Hotel einchecken, Kind quengelt, weil das Bett sich fremd anfühlt und das Essen am Buffet nicht so lecker schmeckt. Das entfällt im Wohnmobil komplett. Das Bett ist jeden Abend dasselbe, der Kühlschrank kennt euch, das Lieblingsshirt hängt genau da, wo es gestern auch hing. Für Familien mit Kindern ist das ein echter Game-Changer.
Unser Camper, gemietet über PaulCamper südlich von Hamburg bei Gunnar und Heiko aus ihrem Fuhrpark von Share2Camp, hatte gut sieben Meter Länge: ein festes 1,40-Meter-Bett im Heck, daneben ein Bad mit Dusche und WC, davor die Küchenzeile mit Drei-Flammen-Gasherd und großem Kühlschrank mit Eisfach. Über der Sitzecke ein Hubbett, das abends in wenigen Minuten heruntergelassen war. Drehbare Vordersitze, erweiterbarer Tisch, viele Schränke. Für gut sieben Meter Länge wirklich erstaunlich viel Platz. Da ist sogar Platz für Kinderfahrräder, Kinderwagen, Spielzeug und die Armada der Kuscheltiere.
Beim Wohnmobil mieten lohnt es sich, Zeit in die Auswahl zu investieren. Die Anzahl der Personen ist dabei der entscheidende Faktor: Zu zweit habt ihr andere Anforderungen als mit Kindern, und jeder zusätzliche Meter Länge steigert den Verbrauch und macht das Fahrzeug schwerer zu manövrieren. Optimal funktioniert ein Camper dieser Klasse zu zweit oder zu dritt – ab vier Personen, außer mit kleineren Kindern, wird es langsam eng. Bei PaulCamper lässt sich direkt nach Personenzahl und gewünschten Features filtern, was die Suche deutlich vereinfacht. Eine ausfahrbare Markise ist meist ebenso dabei wie ein Tisch und Campingstühle für die Zeit vor dem Wohnmobil.
Wir haben uns bewusst für einen professionellen Anbieter mit mehreren Fahrzeugen im Fuhrpark entschieden, weil wir schon erlebt haben, dass es bei privaten Einzelvermietungen bei Problemen auch mal schwierig werden kann. Klar, man ist mit Schätzchen unterwegs, die viel Technik unter dem Dach haben. Daher muss es immer für beide Seiten passen. Bei Gunnar und Henning war das perfekt: Eine Frage zu den Steckdosen konnten wir noch am Wochenende schnell klären. Das klingt banal, ist aber Gold wert, wenn man 1.200 Kilometer von zuhause entfernt ist.
Technik ohne Angst: Was ihr über Camper wissen müsst
Eine gründliche Einweisung beim Abholen ist Pflicht, nehmt euch die Zeit dafür. Nach einem Tag ist eigentlich alles klar, aber es gibt ein paar Dinge, die man von Anfang an wissen sollte. Vieles ist auch intuitiv, aber eben nicht alles. Ihr solltet wissen, welche Werte ihr im Blick behalten müsst und wann es Zeit ist, zur Entsorgungsstation zu düsen. Wenn das Klo erstmal auf ROT steht, dann geht da nix mehr. Das erklär mal dem Nachwuchs ;-)
Auf diese Dinge kommt es an:
Wasser
Frischwasser auffüllen, Grauwasser ablassen, Toilettenkassette entleeren – das klingt aufwendiger als es ist. In Italien gibt es an sehr vielen Autobahnraststätten sogenannte Dumping-Stationen, die genau dafür gedacht sind. Wer das regelmäßig einplant, hat nie ein Problem. Wasser, Abwasser und das Klo reichen für drei bis vier Tage, auch mit Duschen und Abwaschen. Aber meist steht man ja eh nicht so lange autark an einem Fleck.
Strom
Auf Campingplätzen gibt es Landstrom – einfach das mitgelieferte Kabel einstecken, fertig. Auf Agriturismi oder privaten Stellplätzen steht ihr oft autark, also ohne Stromanschluss. Dann funktionieren keine normalen Steckdosen, aber Herd, Heißwasser und Heizung laufen weiter, weil beide über Gas betrieben werden. Autark hält man je nach Ausstattung drei bis vier Tage durch. Und wenn ihr so einen Adapter für den Zigarettenanzünder mitnehmt, könnt ihr auch euer Handy laden. Wenn nicht, dann nicht.
Gas
Heizung und Herd laufen über Gasflaschen. Einfach den Füllstand im Blick behalten, mehr braucht es nicht. Die Flaschen sind sicher verstaut und müssen auch zur Fahrt nicht verschlossen werden.
Navigation und Unterhaltung
Über Android Auto oder Apple CarPlay lässt sich das Smartphone ans Autoradio koppeln – für Navigation, Musik und Anrufe. Einen Fernseher wollten wir bewusst nicht, es gibt ihn aber in vielen Camper-Modellen. Wer zum Beispiel während der Fußball-WM unterwegs ist, kann das bei der Auswahl entsprechend berücksichtigen. Für schlechte Wettertage mit Kindern gilt ohnehin: ausreichend Bücher, Spiele und Entertainment einpacken. Regen kommt auch in Italien vor, und ein Campingplatz mit Angeboten für Kinder ist dann mehr wert als jede Sehenswürdigkeit.
Fahren
Bis 3,5 Tonnen reicht der normale Führerschein. Mit Tempomat auf gut 120 km/h fährt sich so ein Wohnmobil auf der Autobahn erstaunlich entspannt. In Kurven und Serpentinen unbedingt vorausschauend fahren – selbst bei gut gesichertem Gepäck können Schränke scheppern. Und Google Maps schlägt manchmal Wege vor, die für einen 7-Meter-Boliden definitiv zu eng sind. Wir sind einmal mehrere hundert Meter rückwärts durch ein kleines Bergdorf gefahren, mit einer Schlange geduldiger Italiener vor uns. Nehmt es als Bonusabenteuer.
Wohin soll die Reise gehen?
Von Deutschland aus lassen sich in alle vier Himmelsrichtungen tolle Campertouren unternehmen – und auch Deutschland selbst bietet reichlich Vielfalt. Wir haben uns für Italien entschieden, und es war die richtige Wahl. Aber je nach Jahreszeit und Region kann das Wetter auch auf dem Weg dorthin eine Rolle spielen. Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte immer einen Plan B in der Hinterhand haben.
Was kostet ein Wohnmobil-Urlaub in Italien?
Ein ehrliches Bild ist wichtig, also hier die wichtigsten Kostenblöcke:
Campermiete pro Tag (inkl. Versicherung & Kilometerpauschale) – 80–150 €
Sprit – ca. 10-12 Liter Diesel / 100 km, ~20 € pro 100 km
Maut & Vignetten – 60–100 € je nach Streckenlänge und -führung
Campingplatz mit Strom und Duschen – 20–60 € pro Nacht
Agriturismo-Stellplatz – kostenlos (Strom, Dusche, Essen optional gegen Aufpreis)
Und dazu natürlich viel Eis, Pizza und mit älteren Kindern in Rom auch viele Sehenswürdigkeiten und Klamottenläden.
Unterm Strich ist ein Wohnmobil-Urlaub nicht automatisch günstiger als ein Familienurlaub im Hotel. Aber was man dafür bekommt – Freiheit, Flexibilität, echte Erlebnisse – lässt sich so nicht buchen. Als Inspiration erzählen wir euch jetzt, was wir auf dem Trip besucht haben.
Stop 1: Venedig – ein Tag reicht
Venedig ist für Kinder ein ganz besonderes Erlebnis. Keine Autos, überall Wasser, enge Gassen, Gondeln, Wassertaxen und somit pures Abenteuer. Ein langer Tag reicht aus unserer Sicht völlig aus, sechs bis acht Stunden und man hat das Wesentliche gesehen und noch Zeit für das Unerwartete. Und klar, alle von uns besuchten Plätze sind im Sommer nochmal deutlich überlaufener und dann brennt die Sonne auch noch mehr. In Venedig gibt es aber auch reichlich schattige Plätze und leckere Snacks. Da müsst ihr nach oben gucken, die Möwen sind gierig und angriffslustig. Die ziehen auch mal im Sturzflug einen Croissant vom Teller. Das gilt auch für Rom.
Unser Stellplatz-Tipp ist Camping Fusina auf der anderen Kanalseite: Wasserblick, saubere Sanitäranlagen, Minimarkt, eine Pizzeria und Strom zu fairem Preis. Stündlich fährt eine Fähre nach Venedig für 15 Euro pro Person. Wer lärmempfindlich ist: Vorbeifahrende Schiffe und landende Flugzeuge sind tagsüber präsent, aber nachts ist es ruhig.
Markusplatz, Rialtobrücke und Seufzerbrücke sind Pflicht, aber dann könnt ihr einfach abbiegen. Die kleinen Gassen abseits der Touristenströme, ein verstecktes Café, ein Platz ohne Reisegruppe – das ist das echte Venedig. Kinder lieben genau diese Entdecker-Qualität der Stadt.
San Gimignano: Immer zuerst den Parkplatz checken
Das lernt man spätestens hier: Viele Parkplätze haben Höhenbegrenzungen, die für Wohnmobile nicht passen. Eine kurze Recherche vor jedem Ausflugsziel – die App Park4Night hilft dabei – spart viel Stress. Wir haben in San Gimignano etwas außerhalb kostenlos geparkt und sind zu Fuß in die wunderschöne mittelalterliche Altstadt auf dem Hügel gelaufen. Der Spaziergang durch die Umgebung war ein unerwarteter Bonus.
Campingplatz oder Agriturismo?
Das ist keine Entweder-oder-Frage, sondern eine Frage des richtigen Moments. Hier der direkte Vergleich:
Campingplatz
- Strom, Duschen, oft Markt und Restaurant
- Praktisch, manchmal dicht gedrängt
- 20–60 € pro Nacht
- Oft Spielplätze und Angebote
- Richtig für Städte und Infrastruktur
Agriturismo
- Variabel, oft autark
- Persönlich, ruhig, authentisch
- Kostenlos (Services gegen Aufpreis)
- Tiere, Natur, echte Begegnungen
- Richtig für Toskana, Landleben, Erlebnisse
Unsere Empfehlung: kombiniert beides. Campingplatz in der Stadt für Lage und Komfort, Agriturismo auf dem Land für Seele und Charakter.
Ein Highlight: Agriturismo Cannano nahe Siena
Wenn ihr nur eine Empfehlung aus diesem Artikel mitnehmt, dann diese: Bucht mindestens eine Nacht auf einem Agriturismo. Die kostenpflichtige App AgriCamper (39,90 EUR / Jahr) vermittelt Stellplätze auf landwirtschaftlichen Betrieben – frühestens 48 Stunden vor Ankunft anfragbar, kostenlos, mit optionalen Zubuchungen.
Nahe Siena verbrachten wir zwei Nächte auf dem Agriturismo Cannano. Die Anfahrt über eine steile Schotterpiste war abenteuerlich. Der Stellplatz lag direkt neben Ziegen, Schafen und einem Esel – und einem Froschchor, der uns abends in den Schlaf quakte. Das Abendessen vor Ort war das kulinarische Highlight der gesamten Reise: hausgemachte Ravioli mit Spinat-Ricotta, Frittata mit Zucchini, regionaler Wein. Von der Nonna gekocht, zum Mitnehmen für den Camper verpackt. Für Kinder ist so ein Erlebnis oft wertvoller als jede Sehenswürdigkeit.
Was man auf drei Gasflammen kochen kann – fünf Rezepte für die ganze Familie
Kein Backofen, dafür drei Gasflammen und ein großer Kühlschrank – das reicht für richtig gutes Essen. Diese fünf Gerichte sind kinderfreundlich, schnell gemacht und funktionieren auf jeder Etappe:
Pfannen-Gnocchi mit Tomatensauce
Gnocchi aus der Packung direkt in der Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten, bis sie goldbraun sind. Passierte Tomaten, eine Prise Zucker und frisches Basilikum dazu – fertig in zehn Minuten. Kinder lieben es, Eltern auch.
Pasta mit Gemüsesauce
Zwiebeln und Paprika in Olivenöl weich dünsten, Dosentomaten dazu, zehn Minuten köcheln lassen, mit Salz, Pfeffer und Oregano abschmecken. Dazu Penne oder Rigatoni – alles aus dem Supermarkt unterwegs zusammengekauft, alles lecker.
Rührei mit Tomaten und Basilikum
Eier verquirlen, gehackte Tomaten dazu, in Butter stocken lassen, frischen Basilikum drüber. Perfektes Frühstück für die ganze Familie, in fünf Minuten auf dem Tisch.
Minestrone
Zwiebeln, Karotten, Zucchini und Kartoffeln in Olivenöl anbraten, mit Brühe aufgießen, Dosentomaten und weiße Bohnen dazu. 20 Minuten köcheln lassen, Käse drüber. Wärmt nach langen Fahrtagen, lässt sich prima mit Resten aus dem Kühlschrank variieren – und fast alle Kinder essen Suppe.
Bruschetta vom Herd als Abend-Snack
Brot in der trockenen Pfanne rösten, mit Knoblauch einreiben, Tomaten-Basilikum-Mischung drauf, gutes Olivenöl. Dazu Mozzarella aus dem Supermarkt. Als leichtes Abendessen nach einem langen Ausflugstag kaum zu schlagen, und Kinder können selbst belegen.
Rom: Der Stadtplan-Trick
Für Rom standen wir autark auf einem ruhigen Gelände der Azienda Agricola Roma Aeterna von Paolo nahe einer Zugstation – in 25 Minuten direkt in der Innenstadt. Die erste Nacht war kostenlos, danach wird ein kleiner Kauf erwartet – wir haben Pasta und Tiramisu vor Ort bestellt und es nicht bereut. Kolosseum und Pantheon solltet ihr am besten online vorbuchen, die Warteschlangen ohne Ticket sind erheblich. Darüber hinaus: einfach laufen. Rom kann man nicht falsch erkunden.
Unser bester Tipp für Sightseeing mit Kindern: Handys eingesteckt lassen und ihnen eine echte Stadtkarte in die Hand drücken. Sie navigieren, sie entscheiden. Das schafft Selbstvertrauen, sorgt für lebhafte Diskussionen und macht die Tour zu einem gemeinsamen Abenteuer statt einer elterngeführten Pflichtveranstaltung.
Fazit: Neun Tage, die man nicht vergisst
Ein Wohnmobil-Roadtrip durch Italien mit der Familie ist kein entspannter Strandurlaub. Es ist Abenteuer, Lernkurve, manchmal Nervenprobe und immer wieder gibt es diese Momente, von denen man noch jahrelang erzählt. Der Esel auf dem Agriturismo. Die Kinder mit der Stadtkarte in Rom. Die Fähre nach Venedig im Abendlicht. Daher werden wir auch in Zukunft immer wieder mit einem Camper auf Tour gehen.
Nehmt euch Zeit für die Modellauswahl bei PaulCamper, plant Spielräume ein, recherchiert Stellplätze vorab und fahrt einfach los. Der Rest ergibt sich. Auch mit Kindern.
Alle Fotos © Daddylicious
[In Kooperation mit PaulCamper.]