Hörspiel „Road to 26!“ – Die Teufelskicker starten in den WM-Sommer 2026

Kurz vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 legen die bei den Kindern beliebten Teufelskicker richtig los: Folge 111 erscheint am 5. Juni und mit ihr jede Menge WM-Programm für Kinder und Eltern. Das ist die perfekte Einstimmung für das bald startende Fußball-Großereignis, welches ihr sicherlich mit der ganzen Familie begeistert verfolgen werdet.
Die Vorfreude steigt, am 11. Juni 2026 wird die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko angepfiffen und spätestens jetzt werden auch Familienwohnzimmer zum Fanblock. Wer Kinder hat, die nicht nur mit dem Ball am Fuß, sondern auch mit Kopfhörern auf dem Ohr groß werden, darf sich freuen: EUROPA (Sony Music) schickt die Teufelskicker pünktlich in die Turniersaison. Am 5. Juni 2026 erscheint Folge 111 – „Road to 26!“ als CD und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.
Wir haben bei Daddylicious bereits zweimal über die Teufelskicker berichtet – zur Folge 94 und zuletzt zur Folge 103 rund um die EM. Klar, dass wir diesmal beim großen WM-Aufschlag auch wieder dabei sind.
Vom WM-Traum zur Dorfromantik
Zugegeben: Der Titel „Road to 26!“ klingt erstmal nach großer Bühne, Konfetti und Stadionhymnen. Und tatsächlich beginnt die Geschichte auch vielversprechend. Jackie bekommt die Chance, an einem exklusiven WM-Event teilzunehmen, der Traum vom Fußballabenteuer scheint zum Greifen nah. Doch dann: Buspanne. Irgendwo im Nirgendwo. Kein Empfang, nasser Regen und ein Cousin namens Robin, mit dem der Streit vorprogrammiert ist.
Was zunächst wie eine klassische Pannensituation wirkt, entpuppt sich als das Herzstück der Geschichte: Jackie und Robin landen mitten im Ortschaftskonflikt zweier zerstrittener Dorfvereine, die sich so gründlich in die Haare geraten sind, dass der gesamte Spielbetrieb lahm liegt. Statt WM-Glamour wartet echte Fußball-Basisarbeit. Und die Teufelskicker müssen zeigen, was Fußball wirklich bedeutet: Teamgeist, Fairness, Zusammenhalt.
Das ist eigentlich die stärkste Qualität dieser Hörspielserie und Folge 111 macht das wieder sehr deutlich. Die Macher schaffen es, große Gefühle in kleine, bodenständige Geschichten zu packen. Während Milliarden auf gigantische WM-Stadien schauen, entsteht im fiktiven Zwistingen-Sauerbach ein improvisiertes Freundschaftsspiel, das eine ganze Dorfgemeinschaft wieder zusammenbringt. Das ist keine schlechte Botschaft für Kinder und ehrlich gesagt auch nicht für Väter.
Für authentische Kommentarstimmung sorgt wie gewohnt Fußball-Experte Marco Hagemann, der das entscheidende Spiel der Episode mit echter Live-Atmosphäre begleitet. Wer seine Stimme aus ARD-Übertragungen kennt, weiß: Das klingt gut.
Acht WM-Mini-Hörspiele als Bonus
Neben der Hauptfolge bringt EUROPA am 5. Juni acht exklusive WM-Mini-Hörspiele in die Streaming-Plattformen. Die kurzen Audio-Specials sind ideal für zwischendurch im Auto, vor dem Einschlafen oder während der Halbzeit. Die Mini-Folgen verbinden Fußballwissen mit unterhaltsamen Einblicken rund um Teams und Gastgeberländer der WM 2026.
Ein besonderes Highlight: Eine eigene Mini-Folge trägt den Titel „Unsere Mannschaft“ und widmet sich dem Kader der deutschen Nationalmannschaft. Außerdem mit dabei: Qualle, bekannt als Schiri-Influencer in der Teufelskicker-Community auf Social Media. Sein Auftritt in gleich zwei Mini-Folgen dürfte für Fans der Serie ein echter Grund zum Jubeln sein.
Nilsen und die Teufelskicker: Die EP „Anpfiff!“
Wer den Fußball-Sommer auch musikalisch feiern möchte, bekommt am 5. Juni noch ein Bonbon: Kindermusiker Nilsen veröffentlicht gemeinsam mit den Teufelskickern die digitale Fußball-EP „Anpfiff!“ – mit drei Tracks, die tauglich für Wohnzimmer-Chor und Stadionatmosphäre gleichermaßen sind:
- „Teufelskicker Olé“ (bereits seit dem 22. Mai als Single erhältlich)
- „Tanz mit dem Ball“
- „Bolzplatzbande“
Nilsen ist in der Kindermusik-Szene kein Unbekannter, seine Songs haben die Qualität, sich im Kinderkopf festzusetzen. Ob das im WM-Sommer 2026 zum Vor- oder Nachteil wird, müssen Eltern selbst entscheiden.
Das große kostenlose WM-Tippspiel
Wer Familie und Fußball verbinden möchte, findet im kostenlosen Teufelskicker-WM-Tippspiel eine schöne Möglichkeit, den Turnierverlauf gemeinsam zu verfolgen. Die Registrierungsphase läuft bereits, gespielt wird dann vom Eröffnungsspiel bis zum Finale.
Mitmachen können sowohl Einzelpersonen als auch Tippgemeinschaften, etwa als Familien-Team oder Klassen-Liga. Die Teilnahme ist kostenlos via E-Mail-Registrierung unter teufelskicker.wm-tippspiel.de oder über die „Tippspiel App“ bei Google Play.
Für zusätzliche Spannung sorgen Bonusfragen rund um die Teufelskicker und die WM, die in die Gesamtwertung einfließen. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine PlayStation 5 inklusive EA Sports FC 26 als Hauptpreis sowie Teufelskicker-Pakete und Gutscheine für den offiziellen TK-Shop bei Spreadshirt.
Warum die Teufelskicker funktionieren
Die Teufelskicker gibt es seit über 25 Jahren. Das ist in der Welt der Kinderhörspiele keine Selbstverständlichkeit. Was die Serie trägt, ist eine Mischung aus echtem Fußball-Vokabular, glaubwürdigen Charakteren und Geschichten, die Werte vermitteln, ohne dabei belehrend zu klingen. Kinder hören zu, weil es spannend ist. Und Eltern merken beim gemeinsamen Hören, dass da mehr drinsteckt als Sport.
Folge 111 ist in diesem Sinne ein gutes Beispiel: Die WM ist der Aufhänger, aber die eigentliche Geschichte handelt von Konfliktlösung, Zusammenhalt und der Frage, worum es im Sport – und im Leben – wirklich geht.
Alle Infos auf einen Blick
- Erscheinungsdatum: 5. Juni 2026
- Verfügbar als: CD und Streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music etc.)
- Mini-Hörspiele: 8 WM-Specials, ebenfalls ab 5. Juni im Streaming
- EP „Anpfiff!“ mit Nilsen: ab 5. Juni digital, Single „Teufelskicker Olé“ bereits verfügbar
- WM-Tippspiel: kostenlos unter teufelskicker.wm-tippspiel.de
Forza!