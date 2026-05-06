Kopf voll, Akku leer – Warum viele Eltern 2026 am Limit sind und was wirklich hilft

Vier von fünf Familien in Deutschland fühlen sich mental überlastet. Das klingt im ersten Moment nur nach einer Zahl. Aber dahinter stecken Nächte, in denen man als Eltern nicht zur Ruhe kommt, Morgende, an denen man schon erschöpft aufwacht, und Momente, in denen man einfach nicht mehr kann und trotzdem weitermachen muss. Und klar, auch wenn die Belastung und der Druck bei den Mamas sicherlich immer noch etwas höher ist als bei den Vätern, macht die Erschöpfung und das Aufreiben zwischen Job und Familie auch vor den Papas nicht halt.
Das Gefühl kennt fast jeder Vater
Du liegst abends im Bett. Der Tag ist rum, die Kinder pennen endlich. Eigentlich könntest du jetzt auch schlafen. Aber irgendwo zwischen dem Dunkel und dem Einschlafen läuft dein Gehirn auf Hochtouren: Wann muss der Kindergartenbeitrag überwiesen werden? Hat die Große eigentlich ihr Schullandheim-Formular abgegeben? Was war nochmal mit dem Arzttermin? Und haben wir noch Müsliriegel für das Frühstück morgen? Das ist diese Mental Load, von der alle reden. Der unsichtbare Dauerjob, der mit dem Feierabend nicht aufhört.
Was viele Eltern als persönliches Problem oder als Schwäche betrachten, ist in Wirklichkeit ein gesellschaftliches Phänomen von erschreckendem Ausmaß. Eine repräsentative Studie der R+V Versicherung, durchgeführt im April 2026 unter 1.000 Familien in Deutschland, macht das in harten Zahlen sichtbar: 80 Prozent der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren leiden im Alltag unter mentaler Belastung. 27 Prozent davon sogar sehr stark.
Was ist Mental Load bei Eltern überhaupt?
Mental Load bezeichnet die kognitive Dauerarbeit, die notwendig ist, um einen Haushalt und eine Familie am Laufen zu halten. Es geht nicht nur ums Erledigen von Aufgaben, es geht ums Daran-Denken, Planen, Koordinieren, Antizipieren. Wer die mentale Verantwortung für eine Familie trägt, ist nie wirklich offline.
In der Studie geben 78 Prozent der Eltern an, das Gefühl zu haben, ständig an alles denken zu müssen. Bei Frauen liegt dieser Wert sogar bei 89 Prozent – ein deutliches Zeichen, dass Mental Load nach wie vor ungleich verteilt ist. Aber auch Väter sind längst keine unbeschriebenen Blätter mehr: Dauerstress, zu wenig Zeit für sich selbst und anhaltende Erschöpfung berichten mehr als 60 Prozent aller befragten Eltern, unabhängig vom Geschlecht.
Besonders betroffen sind Eltern mit Kleinkindern und kinderreiche Familien. Wer drei Kinder unter zehn Jahren hat, weiß: Der Koordinationsaufwand steigt nicht linear, er explodiert.
„Mein Kopf platzt, weil ich über mehrere Dinge gleichzeitig nachdenke“
Zahlen erklären die Dimension. Aber erst persönliche Aussagen machen begreiflich, was Mental Load für den Alltag bedeutet.
Im Rahmen einer Dokumentation, die die R+V Versicherung gemeinsam mit zehn Familien aus ganz Deutschland produziert hat, kommen Betroffene zu Wort. Eine Mutter beschreibt ihr Gefühl: „Es fühlt sich an, als hätte ich so einen richtigen Rucksack auf. Mein Kopf platzt, weil ich gleichzeitig über mehrere Dinge nachdenke.“ Eine andere sagt schlicht: „Man macht sich als Mutter immer irgendwo Sorgen.“
Und dann ist da noch der Satz, der vielen Eltern sofort bekannt vorkommt: „Es gibt so Momente, an denen geht nichts mehr. Aber ich muss ja funktionieren.“ Hier gibt’s den Film dazu:
Dieses Ich muss funktionieren ist vielleicht der gefährlichste Mechanismus im Familienalltag. Er verhindert, dass man früh genug die Reißleine zieht. Er macht aus einem vorübergehenden Erschöpfungszustand einen Dauerzustand. Und er sitzt in Vätern mindestens genauso tief wie in Müttern, auch wenn wir das seltener zugeben.
Was Kinder wahrnehmen und warum das so wichtig ist
Ein Aspekt, der in der Diskussion um Mental Load oft untergeht: Kinder spüren es. Sie nehmen wahr, wenn ein Elternteil am Limit ist. Auch dann, wenn die Erwachsenen glauben, es gut zu verstecken.
In der Dokumentation erzählt ein Kind über seine Mutter: „Ich merke es daran, dass sie öfter anfängt zu weinen, wenn sie reizüberflutet ist.“ Ein anderes sagt: „Sie ist dann auch sehr geladen und wird ein bisschen sauer.“
Das sind keine Vorwürfe. Das sind Beobachtungen von Kindern, die ihre Eltern lieben und sich Sorgen machen. Und sie erinnern uns daran, dass es beim Thema Mental Load nicht nur um unser persönliches Wohlbefinden geht, sondern auch darum, was wir unseren Kindern an emotionalem Klima mit auf den Weg geben.
Was wirklich hilft und was nicht
Die Studie zeigt auch, wie Eltern versuchen, mit der Belastung umzugehen. Die häufigsten Strategien: Ablenkung mit etwas Schönem, ein Spaziergang, Musik hören, essen gehen, oder eine bewusste Entspannungspause. Gespräche mit Familie und Freunden helfen ebenfalls, mehr als 80 Prozent der Befragten empfinden das als entlastend.
Was aber deutlich wird: Die meisten Strategien setzen erst an, wenn die Erschöpfung schon da ist. Prävention sieht anders aus. Und Eigeninitiative allein reicht nicht.
75 Prozent der befragten Eltern wünschen sich mehr staatliche Unterstützung von Schulen, vom Gesundheitssystem, von der Politik. Fast genauso viele (72 Prozent) vermissen Hilfsangebote, die wirklich auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Das ist eine klare Botschaft: Eltern wollen keine weiteren Ratgeber-Listen. Sie wollen strukturelle Entlastung. Weniger Bürokratie, mehr verlässliche Betreuung, flexiblere Arbeitsmodelle, echte Unterstützung statt gut gemeinter Tipps.
Was Väter konkret tun können
Während auf die großen strukturellen Veränderungen gewartet wird, gibt es Dinge, die wir Väter hier und jetzt angehen können:
1. Mental Load sichtbar machen. Redet darüber. Mit eurer Partnerin, euren Freunden, eurem Arbeitgeber. Was nicht ausgesprochen wird, bleibt unsichtbar. Und was unsichtbar ist, ändert sich nicht.
2. Aktiv übernehmen, nicht „helfen“. Es gibt einen feinen, aber wichtigen Unterschied: Helfen bedeutet, dass jemand anderes die Verantwortung hat und du unterstützt. Übernehmen bedeutet, du hast selbst die kognitive Verantwortung für einen Bereich und erledigst ihn, ohne daran erinnert zu werden.
3. Routinen etablieren, die euch entlasten. Feste Strukturen reduzieren die tägliche Entscheidungslast enorm. Wer wann kocht, wer welche Arzttermine im Blick hat, wer an den Elternabend denkt. Wenn das klar verteilt ist, denkt nicht mehr immer dieselbe Person an alles.
4. Erholungszeit ernst nehmen, eure eigene und die eurer Partnerin. Zeit für sich selbst ist kein Luxus, sondern Voraussetzung dafür, langfristig gut für andere da sein zu können. Das gilt für Mütter und Väter gleichermaßen.
5. Professionelle Hilfe entstigmatisieren. Eine Familienberatung, eine Paartherapie oder ein Burnout-Coaching sind keine Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortungsbewusstsein.
Das Tabu gehört gebrochen
Dass eine große Versicherung wie die R+V dieses Thema in einer bundesweiten Kampagne aufgreift, ist ein Zeichen: Mental Load ist längst kein Nischen- oder Frauenthema mehr. Es betrifft Familien, alle Familien.
Jens Hasselbächer, Vorstand der R+V Versicherung, bringt es auf den Punkt:
„In der öffentlichen Diskussion fehlt ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Familien, gerade was die mentale Dauerbelastung der Mütter und Väter angeht.“
Für uns als Väter bedeutet das: Wir können Teil der Lösung sein. Indem wir zuhören. Indem wir sichtbar machen, was unsere Partnerinnen und wir selbst tragen. Indem wir aufhören, Erschöpfung als Normalzustand zu akzeptieren.
Der volle Kopf gehört nicht einfach dazu. Er ist ein Signal. Und Signale sollte man nicht ignorieren.
Wer mehr erfahren möchte oder konkrete regionale Unterstützungsangebote sucht, findet sie unter gedankenkreisel.ruv.de. Für Familien aus dem Rhein-Main-Gebiet: Am 14. Juni findet in Wiesbaden das kostenlose R+V-Sorgenfresser-Familienfest statt – mit Talk, Workshops und Kinderprogramm.