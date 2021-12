Movie Christmas – Weihnachtsfilme & Serien auf Disney+ mit Mega-Gewinnspiel

[Werbung] Weihnachten steht vor der Tür – und die aktuelle Situation sorgt wieder dafür, dass wir kuschelige Tage mit der Familie zuhause verbringen. Für gute Stimmung sorgen dabei Filme und Serien auf Disney+, dem Streaming-Service der Walt Disney Company. Da gibt es reichlich Zeichentrick, Pixar, Marvel, Star Wars und natürlich eine ordentliche Portion Weihnachten und Nostalgie. Wir stellen euch ein paar ausgewählte Filme und Serien für das Familienprogramm vor und haben dazu auch noch ein fettes Gewinnspiel in Kooperation mit Disney+ im Angebot. Das findet ihr am Ende des Beitrages.

Kürzlich haben wir schon unsere liebsten Weihnachtsfilme vorgestellt. Denn neben Lebkuchen, Stollen, Spekulatius und Kinderpunsch gehören auch diverse Filmklassiker bei vielen Familien zu dem Advent. Und damit ihr selbst entscheiden könnt, wann diese unterhaltsamen Streifen über euren Bildschirm flimmern, findet ihr neben neuen Film- & Serien-Highlights auch einige Dauerbrenner im Angebot des Streaming-Services. Hier ist eine kleine Auswahl von Disney+ an Tipps für euren nächsten Filmabend.

Kevin – Allein zu Haus

Titel: Kevin – Allein zu Haus, Originaltitel: Home Alone, Jahr: 1990, Länge (min): 103

Nicht gerade ein besinnlicher Weihnachtsfilm, „Kevin – Allein zu Haus“ ist vielmehr ein unterhaltsamer Streifen für die ganze Familie. In der turbulenten Vorweihnachtszeit vergessen die Eltern McCallister den kleinen Kevin auf dem Weg in den Urlaub nach Paris. Und so geht es für ihn darum, in dem großen Haus allein klarzukommen. Erschwerend kommt jedoch hinzu, dass zwei Einbrecher das vermeintlich leere Haus ausräumen wollen. Und so kommt es zu einem schmerzhaften Showdown und einer großen Portion Nächstenliebe. Daher kann man diesen Film eigentlich auch sehr gut jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit angucken. Auch gut 30 Jahre nach der ersten Ausstrahlung überzeugt Macaulay Culkin als aufgeweckter kleiner Kerl.

Santa Clause – Eine schöne Bescherung

Titel: Santa Clause – Eine schöne Bescherung, Originaltitel: The Santa Clause, Jahr: 1994, Länge (min): 97

Tim Allen kennt ihr als Heimwerkerkönig. Aber auch als „Santa Clause“ gibt er eine gute Figur ab, die es zu zwei Fortsetzungen brachte. Der Werbeprofi Scott Calvin ist beruflich erfolgreich, privat läuft es weniger erfreulich: Er ist geschieden und zu seinem kleinen Sohn hat er keinen besonders guten Draht. Dann aber zwingt er ungewollt am Heiligen Abend den Weihnachtsmann zu einer Bruchlandung auf seinem Dach. Santa ist danach arbeitsunfähig und so muss Scott einspringen und die Geschenke überbringen. Das findet er gar nicht so toll – bis er sich das Kostüm des Weihnachtsmannes überstreift. Denn das hat magische Kräfte…

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Titel: Die Muppets Weihnachtsgeschichte, Originaltitel: The Muppet Christmas Carol, Jahr: 1992, Länge (min): 82

Die Muppets waren die Helden meiner Kindheit, immer eine Spur anarchischer als die Sesamstraße. Und auch im Weihnachtsfilm geht es zur Sache. Die Weihnachtsgeschichte ist ja eigentlich bekannt. Der alte und geizige Ebenezer Scrooge, verkörpert von Michael Caine, hasst Weihnachten. Aber dann bekommt er am Heilig Abend besuch von seinem verstorbenen Geschäftspartner Marley. Der war zu Lebzeiten ebenfalls geizig und kaltherzig, bereut dies mittlerweile aber sehr. Und so ist er auf die Erde gekommen, um seinen Freund zu warnen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Geister der Weihnacht. Wer welche Rolle spielt, solltet ihr euch angucken.

Mickys turbulente Weihnachtszeit

Titel: Mickys turbulente Weihnachtszeit, Originaltitel: Mickey’s Twice Upon a Christmas, Jahr: 2004, Länge (min): 57

Was wäre Disney ohne Micky! In Begleitung des Weihnachtsmannes entdecken Micky, Minnie und alle ihre Freunde aus Entenhausen die wahren Weihnachtsfreuden. Ein großer Spaß für kleine und große Zuschauer ist der Versuch des sturen Donald, der Weihnachtsstimmung zu widerstehen. Und ans Herz geht es auch mit Micky und Pluto, die eine Lektion über die Macht der Freundschaft lernen. Ein großer Spaß für die ganze Familie.

Santa Buddies: Auf der Suche nach Santa Pfote

Titel: Santa Buddies – Auf der Suche nach Santa Pfote, Originaltitel: Santa Buddies: Here Comes Santa Paws, Jahr: 2009, Länge (min): 88

In der Weihnachtswichtelwerkstatt von Santa Claus laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Festtage stehen vor der Tür. Das sorgt allerdings nicht bei Jedem für feierliche Stimmung und Vorfreude. Der Hund Kleine Pfote ist der Sohn von Santa Pfote. Und er langweilt sich sehr im behüteten und eintönigen Leben am Nordpol. Er möchte viel lieber ein ganz normaler Welpe sein und so richtig echte Abenteuer erleben. Daher geht er auf Tour nach Fernfield zu den Buddies Budderball, B-Dawg, Rosebud, Buddha und Mudbud. Unterwegs begegnet er einem übel gelaunten Tierfänger, der ihn ins Tierheim steckt. „Santa Buddies – Auf der Suche nach Santa Pfote“ ist ein turbulenter Familienfilm auf Disney+, an dem nicht nur Hundebesitzer Freude haben werden.

Neben diesen Weihnachtsklassikern gibt es aber auch neue und exklusive Angebote auf Disney+

Jungle Cruise

Titel: Jungle Cruise, Originaltitel: Jungle Cruise, Jahr: 2021, Länge (min): 127

In Disneys „Jungle Cruise“ startet der störrische Skipper Frank Wolff (Dwayne Johnson) zusammen mit der unerschrockenen Forscherin Dr. Lily Houghton (Emily Blunt) eine rasante Fahrt auf dem Amazonas. Sie nimmt ihn zusammen mit seinem alten Boot La Quila in Anspruch, um einen Baum mit beispiellosen Heilkräften zu finden. Mehr müsst ihr an dieser Stelle eigentlich gar nicht wissen. The Rock steht für coole und lustige Filme und auch dieses Setup auf Disney+ ist wie gemacht für einen Filmabend mit der gesamten Familie.

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt!

Titel: Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt!, Originaltitel: Diary of a Wimpy Kid, Jahr: 2021

Der Animationsfilm „Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt! “ ist die Verfilmung der gleichnamigen Kinderbuch-Reihe von Jeff Kinney. Hauptfigur Greg Heffley ist ein schmächtiges Kerlchen, dafür aber sehr ehrgeizig und mit einer lebhaften Phantasie ausgestattet. Sein Plan ist es, die Schule zu überstehen und dann reich und berühmt zu werden. Sein liebenswerter Buddy Rowley hingegen fällt das Glück stets direkt vor die Füsse, ohne das er dafür etwas unternehmen muss. Ihm gelingt einfach alles. Und so füllt Greg die Seiten seines Tagebuchs mit den Geschichten über seine lustigen und meist katastrophalen Versuche, sich anzupassen. Dabei lernt er reichlich über wahre Freunde und die Befriedigung, wenn man für das Richtige eintritt.

Onward – Keine halben Sachen

Titel: Onward – Keine halben Sachen, Originaltitel: Onward, Jahr: 2020, Länge (min): 102

Zeiten ändern sich, früher war die Welt noch voller Zauberei und Magie, aber mittlerweile ist New Mushroomton eine ganz normale Kleinstadt, in der Elfen, Zwerge, Riesen, hyperaktive Haustier-Drachen, wenig glamouröse Einhörner und andere Fabelwesen völlig normal ihren Alltag verbringen. Inzwischen leider ganz ohne Magie, dafür aber mit Smartphones, Autos und noch viel mehr moderner Technik.

Die Brüder Ian und Barley Lightfood leben ein ziemlich gewöhnliches Teenager-Leben zusammen mit ihrer Mutter. Doch an Ians 16. Geburtstag führt sie ein Geschenk ihres verstorbenen Vaters auf eine außergewöhnliche Reise, auf der sie herausfinden wollen, ob es nicht doch noch ein wenig echte Magie gibt, die vielleicht sogar ein langersehntes Wiedersehen möglich macht… Und schon stürzen sich die beiden Brüder kopfüber in das turbulenteste Abenteuer ihres Lebens!

Soul

© 2020 Disney/Pixar

Titel: Soul, Originaltitel: Soul, Jahr: 2020, Länge (min): 90

Die Seele mit dem Namen 22 interessiert sich weder für Menschen noch mag sie die Persönlichkeiten und Interessen, die Menschen bekommen, bevor sie auf der Erde ankommen. Grundsätzlich hat sie ziemlich wenig Interesse an diesem ganzen Kram, der zur Erde gehört. Bis sie durch ein Mißgeschick den Jazzmusiker Joe Gardner trifft. Der ist kurz vor einem großen Auftritt an einem magischen Ort gelandet. Da tummeln sich alle Seelen, bevor sie sich auf den Weg zur Erde machen. Zusammen mit der neunmalklugen 22 an seiner Seite muss er beweisen, was an dem menschlichen Leben denn nun eigentlich so toll sein soll. Dabei stolpern beide von einem Schlamassel zum nächsten.

Die gute Fee

Titel: Die gute Fee, Originaltitel: Godmothered, Jahr: 2020, Länge (min): 110

Zu Weihnachten darf er nicht nur gefühlvoll, sondern auch lustig werden. In der Weihnachtskomödie „Die gute Fee“ absolviert die junge Eleanor eine Ausbildung zur guten Fee. Dieser Job ist vom Aussterben bedroht, weil angeblich niemand mehr gute Feen braucht. Sie will das Gegenteil beweisen. Als sie den Brief eines traurigen, zwölfjährigen Mädchens findet, macht sie sich auf die Suche nach der Absenderin. Die ist mittlerweile eine 40-jährige, alleinerziehende Mutter. Nach dem Tod ihres Mannes glaubt sie nicht mehr an ein Leben wie im Märchen. Genau die richtige Herausforderung für die gute Fee Eleanor.

Und dann gibt es auf Disney+ natürlich auch Stoff für Erwachsene, wenn die Kinder bereits schlafen. Und dann hält Disney+ für Fans von Star Wars noch ein Schmankerl zum Jahreswechsel bereit:

Das Buch von Boba Fett

© 2021 Lucasfilm Ltd. & ™

Titel: Das Buch von Boba Fett, Originaltitel: The Book of Boba Fett, Jahr: 2021

Ab dem 29. Dezember läuft exklusiv auf Disney+ das spannende Star Wars Abenteuer „Das Buch von Boba Fett“. Darin wird die Geschichte des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett erzählt. Zusammen mit der Söldnerin Fennec Shand kehrt er in die Wüste von Tatooine zurück und reist in die Unterwelt der Galaxis. Dort erhebt er Anspruch auf das Gebiet, welches einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde. Ein muss für alle Fans der Filmreihe.

Hawkeye

© Marvel Studios 2021

Titel: Hawkeye, Originaltitel: Hawkeye, Jahr: 2021

Wenn ihr dann actionmäßig angewärmt seid, hat Disney+ auch gleich noch eine sehenswerte Serie im Angebot. Marvel Studios‘ „Hawkeye“ ist eine Original Serie im New York der Nachkriegszeit. Der ehemalige Rächer Clint Barton alias Hawkeye hat eine scheinbar einfache Mission: er soll zu Weihnachten zu seiner Familie zurückzukehren. Eine Bedrohung führt ihn widerwillig mit Kate Bishop zusammen, einer 22-jährigen, erfahrenen Bogenschützin und seinem größten Fan. Gemeinsam müssen sie eine kriminelle Verschwörung aufdecken. Hier spielt Weihnachten eine untergeordnete, aber doch wichtige Rolle.

Und hier nun die versprochene Gewinnaktion mit Disney+

Zum bevorstehenden Weihnachtsfest hauen wir zusammen mit Disney+ einen raus. Damit ihr nach dem Weihnachtsfilm mit der Familie noch ungestört zocken oder beim Joggen durch den Winterwald mit kristallklarer Musik verwöhnt werdet, verlosen wir einen weihnachtlich roten Beats Studio Wireless Kopfhörer.

Wenn ihr das coole Gadget gewinnen wollt, dann könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal teilnehmen. Klickt hier zu dem Instagram-Posting für das Gewinnspiel. Dort könnt ihr noch bis zum 16. Dezember 2021 um 23.59 Uhr teilnehmen. Dazu müsst ihr nur Daddylicious auf Instagram folgen und einen Kommentar hinterlassen. Erzählt uns, welcher Film mit der Familie zu Weihnachten ganz oben auf eurer Liste steht.



Nach Ablauf der Frist ziehen wir den Gewinner per Zufall und veröffentlichen ihn in den Kommentaren. Also macht schnell mit, vielleicht klappt es ja.

Und nun wünschen wir euch einen unterhaltsamen Advent auf Disney+.

Titelbild © Eliseu Geisler (Shutterstock) // Übrige Bilder © Disney und seine verbundenen Unternehmen