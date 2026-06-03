Neue Kicker, neue Sets und der WM-Countdown – Playmobil legt beim DFB-Kader nochmal nach

werbung | Die Kollektion zur deutschen Elf wächst, der WM-Countdown läuft und wer jetzt noch kein Playmobil-Kader zuhause hat, sollte das schleunigst nachholen. Hier kommt alles, was ihr zum sportlichen Highlight des Jahres wissen müsst.
Wir erinnern uns: Vor ein paar Wochen haben wir euch die neue DFB-Kollektion von Playmobil vorgestellt. Elf Spieler, ein Trainer und somit das ganze Team aus individuell gestalteten Figuren für die Fußballstimmung im Kinderzimmer. Die Nachfrage im Handel war riesig, kleine und große Fans freuen sich auf den Auftritt unseres Teams bei dem Turnier der weltbesten Mannschaften. Jetzt legt Playmobil nach: Zwei neue Spieler stoßen zum Kader und der WM-Countdown zeigt keine zwölf Tage mehr an. Höchste Zeit für ein Update.
Die Neuzugänge: Undav und Karl sind dabei
Seit dem 15. Mai ist der Playmobil-Kader offiziell größer. Mit Deniz Undav und Lennart Karl ergänzen zwei neue Figuren exklusiv im Playmobil-Webshop das DFB-Sortiment. Beide für je 4,99 Euro. Das macht den Einstieg weiterhin erschwinglich, egal ob man einzelne Lieblingsspieler sammelt oder konsequent auf Vollständigkeit setzt.
Deniz Undav dürfte vielen Fans bekannt sein, nicht erst seit seinem Doppelpack im Trainingsspiel gegen Finnland. Der gebürtige Niedersachse vom VfB Stuttgart ist einer der quirligsten Angreifer im deutschen Kader, bekannt für seine Direktheit auf und neben dem Platz.
Lennart Karl, Innenverteidiger und noch einer der jüngeren Gesichter in der Nationalmannschaft, komplettiert das Bild einer Mannschaft im Aufbruch, an die wie eigentlich bei jedem internationalen Turnier hohe Erwartungen gesetzt werden. Beide Kicker haben gute Chancen, im echten WM-Kader von Julian Nagelsmann zu stehen. Und ab jetzt auch im Playmobil-Format auf eurem Wohnzimmerteppich.
Der Ansturm bestätigt: Das ist mehr als Spielzeug
Kurz nach dem Verkaufsstart Anfang April war klar: Die DFB-Kollektion trifft einen Nerv. Eine Woche nach dem Verkaufsstart zeigten sich die neuen Playmobil DFB-Figuren als voller Erfolg im Handel und im Online-Shop, die Fußballserie trifft auf große Nachfrage. Wer gedacht hat, Playmobil sei hauptsächlich für KiTa-Kinder und Grundschüler*innen, der wurde hier eines Besseren belehrt. Die Figuren sprechen eben gleich mehrere Käufergruppen an: Kinder, die Musiala und Wirtz anhimmeln wie andere Jungs Superhelden. Und auch die Papas, die schon viele erfolgreiche Weltmeisterschaften und auch ein paar weniger erfreuliche Auftritte vom DFB-Team miterlebt haben. Und ja, es gibt dann auch noch die ernsthaften Sammler, die den Karton am besten ungeöffnet lassen.
Der erfolgreiche Verkaufsstart der limitierten Bundesliga-Edition im vergangenen März hatte bereits gezeigt, wie groß das Interesse an Fußball im Playmobil-Format ist. Die DFB-Kollektion knüpft nahtlos daran an und zeigt, dass Playmobil hier keine Eintagsfliege plant, sondern eine echte Fußball-Markenwelt aufbaut.
Die Sets: Hier wird’s richtig spielerisch
Wer mehr will als eine einzelne Figur im Regal, für den hat Playmobil gleich noch drei Trainingssets entwickelt. Und die sind deutlich interaktiver als man vielleicht erwartet. Die Sets enthalten Figuren mit integrierter Kick-Funktion und ermöglichen es, typische Spielsituationen wie Torschuss oder Training nachzustellen.
Das DFB Spielerset Adeyemi und Stiller (9,99 €) bringt zwei der schnellen Jungs im deutschen Mittelfeld zusammen. Ein Duo, das auch auf dem echten Rasen oft in Kombinationen denkt.
Die DFB Trainings-Station Nmecha (14,99 €) dreht sich um den Dortmunder Mittelfeldspieler, der in Nagelsmanns System eine wichtige Rolle übernehmen kann.
Und dann ist da noch das DFB Trainingsset Goretzka vs. Rüdiger (39,99 €) – das große Set, das zwei erfahrene Nationalspieler gegeneinander ins Feld führt. Leon Goretzka, der gerade im Champions-League-Finale getroffen hat, der fleißige Box-to-Box-Mann, und Antonio Rüdiger der Abwehrchef mit Charakter. Dass beide in einem Set landen, ist irgendwie passend: Im Trainingslager reiben sie sich auch aneinander, bevor es auf dem Platz funktioniert.
Alle Sets sind im Playmobil-Webshop und im stationären Handel erhältlich.
„Deine Welt. Dein Stadion.“ – Playmobil denkt groß
Hinter den einzelnen Figuren steckt eine echte Kampagnenstrategie. Seit dem 18. Mai spielt Playmobil digitale Inhalte und Social-Media-Spots auf Plattformen wie YouTube, Meta, TikTok und Amazon aus. Das Motto: „Deine Welt. Dein Stadion.“ Fußball wird damit Teil der Playmobil-Markenwelt.
Als Gesicht der Kampagne arbeitet Playmobil mit dem zwölfjährigen Nachwuchstorwart „Goalkeeper Piet“ zusammen, einem der bekanntesten Jugendfußball-Influencer Deutschlands. Statt auf Profi-Testimonials zu setzen, stellt Playmobil bewusst einen jungen Fan in den Mittelpunkt, um Begeisterung und Dynamik des Fußballs aus einer für Kinder und Familien nahbaren Sicht zu vermitteln. Das ist ein kluger Zug: Wer Kinder erreichen will, braucht keine alten Helden, sondern jemanden, dem die Kids wirklich folgen.
Und unter dem Motto „Deine Welt. Dein Stadion.“ plant Playmobil zum Start der Bundesliga-Saison 2026/27 sogar eine Kollektion mit Spielern aller 18 Bundesliga-Clubs, also insgesamt 198 offiziell lizenzierte Figuren, elf pro Team. Wer also heute mit der DFB-Kollektion anfängt, startet bereits das nächste große Sammelprojekt.
Deutschland bei der WM: Wer ist eigentlich dabei?
Nagelsmann hat seinen Kader für die WM bekanntgegeben, und damit ist auch klar, welche Figuren auf dem Wohnzimmertisch das Spielrecht bekommen: Die Mannschaft trifft in Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Drei Gegner, gegen die man punkten kann und muss. Das erste Spiel steigt am 14. Juni in Houston gegen Curacao, am 20. Juni folgt Toronto gegen die Elfenbeinküste, am 25. Juni East Rutherford gegen Ecuador.
Gute Nachrichten für alle, die ihre Playmobil-Aufstellung noch optimieren wollen: Die Figuren von Undav und Karl kamen genau rechtzeitig, beide zählen zum erweiterten WM-Kader und könnten im Sommer für Furore sorgen. Das ist übrigens auch das Schöne an dieser Kollektion: Sie wächst mit dem echten Kader mit. Neue Nominierung, neue Figur. Das fühlt sich lebendig an. Nur Manuel Neuer ist noch nicht neu aufgelegt, aber den findet ihr noch im EM-Team 2024 bei Playmobil…
Wie weit kommt Deutschland?
Kommen wir zur Gretchenfrage, die jeder Vater spätestens beim zweiten (alkoholfreien) Bier im Freundeskreis stellen wird: Wie weit kann dieses Team eigentlich kommen?
Die ehrliche Antwort: weiter als die Skepsis vermuten lässt, aber nicht so weit wie die Hoffnung flüstert. Die Buchmacher sehen Deutschland aktuell auf Platz 7 im WM-Favoritenranking mit einer rechnerischen Titelchance von rund sechs Prozent, hinter Spanien, Frankreich, England, Argentinien, Portugal und Brasilien. Das klingt ernüchternd, ist aber kein Urteil über eine schlechte Mannschaft. Es ist ein Urteil über den Stand des deutschen Fußballs im Vergleich zu den absoluten Topnationen. Immerhin liegt der Marktwert des deutschen Kaders mit rund einer Milliarde Euro auf Platz vier weltweit. Die Qualität ist also da, sie muss nur abgerufen werden.
In der Gruppe ist Deutschland klarer Favorit. Das Weiterkommen in die K.O.-Phase sollte auf jeden Fall gelingen, Curacao und Ecuador sind lösbare Aufgaben, und auch die Elfenbeinküste ist kein Gegner, der einem Favoriten schlaflosen Nächte bereitet. Spannend wird es danach. Realistisch ist das Halbfinale – und vom Halbfinale zum Finale ist es bekanntlich ein einziges Spiel. Wirtz in Topform, Musiala auf seinem besten Level, und ein Kimmich, der das Tempo des Teams diktiert, mit dieser Kombination ist in einem K.O.-Turnier alles möglich. Denkt an den Sommer 2024 in Frankfurt. Denkt an Götze 2014. Der DFB-Kader hat durchaus Potenzial.
Genau das ist es, was eine WM für Familien so besonders macht: Man muss nicht an den Titel glauben, um mitzufiebern. Man muss nur wollen, dass etwas Unvergessliches passiert. Und dafür reichen sechs Prozent als Titelchance locker.
Wenige Tage bis zum Anstoß – macht was draus
Jetzt mal ehrlich, Väter: Die WM beginnt am 11. Juni. Das sind keine zwei Wochen mehr. Spätestens jetzt ist der Moment, das Familienritual für die nächsten Wochen zu planen. Aufstellung besprechen. Tippen. Gemeinsam fiebern. Und wer kleine Kinder zuhause hat, weiß: Ein konkretes Objekt – eine Figur, die man anfassen kann – macht das alles greifbarer.
Playmobil-Vorstand Bahri Kurter brachte es so auf den Punkt: „Ein Turnier wie die WM schafft besondere Momente, die weit über die Spiele hinausreichen.“ Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Die Spiele in Deutschland laufen dank der Zeitverschiebung in die USA übrigens größtenteils abends. Also genau dann, wenn Kinder noch wach sind und gemeinsam zuschauen können. Besser kann ein Turnier für Familien kaum terminiert sein.
🏆 FIFA WM 2026 – die wichtigsten Fakten
Wann? 11. Juni bis 19. Juli 2026
Wo? USA (11 Spielorte), Mexiko (3) und Kanada (2)
Eröffnungsspiel: 11. Juni, Aztekenstadion, Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli, MetLife Stadium, New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationen, 104 Spiele
Deutschland – Gruppe E: 14. Juni – Deutschland vs. Curacao (Houston) // 20. Juni – Deutschland vs. Elfenbeinküste (Toronto) // 25. Juni – Deutschland vs. Ecuador (East Rutherford/New York)
Anstoßzeiten für Familien: Die meisten Spiele laufen in Deutschland zwischen 18 und 24 Uhr – also abends, wenn auch die Kleinen noch zuschauen können.
Mehr Infos: DFB-Seite zur WM 2026 | Spielplan bei der Sportschau
Jetzt mitmachen: Wir verlosen die Sets!
Weil wir wollen, dass der WM-Sommer bei euch zuhause so richtig stimmungsvoll wird, verlosen wir die zwei neuen Playmobil-DFB-Sets mit je 14 Figuren und den drei Trainings-Sets. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier auf unseren Instagram-Kanal. Schaut rein, macht mit und dann ab auf den Wohnzimmerteppich und mit der Laola einstimmen. Forza!