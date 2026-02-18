Playmobil bringt die DFB-Stars zur WM 2026 ins Kinderzimmer

Noch ein paar Monate, dann rollt das schwarzweiße Leder auf der internationalen Bühne. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 steigt die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. 48 Nationen, 104 Spiele, drei Gastgeberländer. Und mittendrin: die deutsche Nationalmannschaft, die unter Bundestrainer Julian Nagelsmann den nächsten großen Schritt machen will. Die Vorfreude ist also längst greifbar. Und wer glaubt, dass Fußball-Begeisterung erst beim Anpfiff beginnt, hat noch nie einen Fünfjährigen mit einem neuen Spielzeug-Kader in der Hand erlebt.
Denn Playmobil macht ab April 2026 genau das möglich: Die Nürnberger Spielzeugikone hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund eine offizielle DFB-Figurenserie entwickelt und zeigt damit, dass die WM nicht nur auf dem Rasen stattfindet, sondern auch auf dem Wohnzimmerteppich.
Elf Spieler, ein Trainer, ein Kinderzimmer
Das jetzt veröffentlichte offizielle Motiv lässt Väter und Kinder gleichermaßen aufhorchen. Zu sehen sind zwölf Playmobil-Figuren im unverkennbaren Format, komplett mit Rückennummern und DFB-Trikot:
- Oliver Baumann
- Joshua Kimmich
- Jonathan Tah
- Nico Schlotterbeck
- Maximilian Mittelstädt
- David Raum
- Waldemar Anton
- Florian Wirtz
- Jamal Musiala
- Kai Havertz
- Nick Woltemade
Ganz ohne Auswechselspieler. Das wird spannend zu sehen, wie viele dieser Kicker tatsächlich beim ersten WM-Spiel auflaufen. Dazu kommt als Trainer-Figur: Julian Nagelsmann. Der sollte dann noch im Trainerstuhl sitzen ;-)
Die DFB-Kooperation hatte Playmobil bereits im Dezember 2025 angekündigt. Auf der Spielwarenmesse 2026 in Nürnberg, der weltweit wichtigsten Messe für die Branche, wurden die Figuren erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, bevor jetzt das offizielle Bild folgte. Der Verkaufsstart ist für April 2026 geplant, also noch rechtzeitig vor dem WM-Auftakt im Juni.
Eine ähnliche Aktion gab es schon zur EM 2024 mit Playmobil, dem DFB und Edeka:
Sammelleidenschaft trifft Rollenspiel
Playmobil ist klug. Nicht nur, weil man den Zeitpunkt perfekt wählt, sondern weil man die Zielgruppe kennt. Diese Figuren sprechen nämlich zwei Generationen gleichzeitig an: Kinder, die Musiala und Wirtz kennen und verehren wie Superhelden. Und Väter, die schon viele Fussball-Weltmeisterschaften miterlebt haben, sich an legendäre Spiele, Sensationssiege und dramatische Niederlagen erinnern und nun mit ihren Kindern mitfiebern.
Das Konzept geht weit über reines Spielzeug hinaus. Sammelfiguren wie diese schaffen gemeinsame Gesprächsanlässe. Welcher Spieler ist dein Favorit? Wer spielt heute in der Startelf? Kann die Nagelsmann-Figur das WM-Finale gewinnen und den Pokal hochreissen? Genau das ist es, was Familienzeit bei einem Sportereignis ausmacht und was Playmobil hier clever nutzt.
Deutschland bei der WM 2026: Die Mission läuft
Für die DFB-Auswahl ist die WM 2026 mehr als ein Turnier, es ist ein Neustart nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien beim Heimturnier 2024. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann trifft in Gruppe E auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Eine lösbare Gruppe, aber keineswegs ein Selbstläufer, unsere Elf spielt am 14. Juni in Houston gegen Curacao, am 20. Juni in Toronto gegen die Elfenbeinküste und am 25. Juni in East Rutherford gegen Ecuador. Mehr Infos zur WM 2026 gibt’s beim DFB.
Die Zeitverschiebung zu den USA und Kanada bedeutet übrigens: Die Spiele laufen in Deutschland voraussichtlich am frühen Abend, also zur besten Familienzeit. Kein Viertel-nach-Mitternacht-Anpfiff wie bei manchen anderen Turnieren. Wer mag, kann Kinder und Eltern gemeinsam vor die Glotze setzen. Und wer vorher die Playmobil-Figuren aufgestellt hat, der hat die halbe Stimmung schon gemacht.
Für die Vorbereitung hat der DFB bereits Testspiele geplant: Am 27. März trifft die Nationalmannschaft in Basel auf die Schweiz, am 30. März in Stuttgart auf Ghana und am 6. Juni gegen Gastgeber USA, ein letzter Stimmungstest, bevor das Turnier startet. Genug Stoff also, um die Playmobil-Aufstellung schon vorab wieder und wieder neu zu sortieren.
Warum eine WM ein Familienereignis ist
Fußball-Weltmeisterschaften haben eine besondere Eigenschaft: Sie holen Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht weniger Zeit füreinande nehmen. Omas, Opas, Kinder, Eltern, plötzlich sitzen alle auf einer Couch und feuern gemeinsam an. Diese kollektive Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Kein Streaming-Abend, kein Spieleabend erzeugt so verlässlich diese Mischung aus Spannung, Gemeinschaft und echten Gefühlen.
Für Väter – und natürlich Mütter – ist so ein Turnier die Gelegenheit, etwas weiterzugeben, das sich schwer beschreiben lässt: die Faszination für das Spiel, für Teamgeist, für das kollektive Mitfiebern. Kinder, die mit fünf oder sechs Jahren ihre erste WM bewusst erleben, erinnern sich daran ihr ganzes Leben. Wer kann, dem sei empfohlen: Macht Rituale draus. Gemeinsames Aufstellen der Aufstellung vor dem Spiel. Eigene Tippspiele in der Familie. Oder eben: die Playmobil-Figuren aufbauen und das Gruppenspiel nachspielen, bevor es im Fernsehen wirklich losgeht.
Playmobil und DFB: Eine Partnerschaft, die passt
Dass ausgerechnet Playmobil den Sprung ins Fußball-Lizenzgeschäft wagt, überrascht nur auf den ersten Blick. Das Unternehmen aus dem fränkischen Zirndorf hat seit Jahrzehnten bewiesen, dass gute Figuren Geschichten erzählen. Und Fußball ist, mehr als jede andere Sportart, eine Geschichte aus Figuren: Helden, Außenseiter, Überraschungen. Kimmich als unermüdlicher Motor. Wirtz als verspieltes Genie. Musiala als der Junge, dem der Ball am Fuß klebt wie selbstverständlich. Diese Charaktere lassen sich in Playmobil-Format übersetzen, ohne dass etwas Wichtiges verloren geht, im Gegenteil.
Für den DFB ist die Zusammenarbeit ebenfalls logisch. Der Deutsche Fußball-Bund vertritt rund acht Millionen Mitgliedschaften und fördert den Fußball von der Basis bis zur Spitze. Eine Spielzeug-Kooperation, die Kinder für das Spiel begeistert, ist da kein Widerspruch, sondern konsequente Nachwuchsarbeit auf einem anderen Feld.
Ab April im Handel – und dann?
Der Verkaufsstart der neuen DFB-Figurenserie ist für April 2026 geplant. Ob einzelne Figuren, ein komplettes Team-Set oder mögliche Zubehörpakete, Details zum genauen Produktsortiment hat Playmobil noch nicht kommuniziert. Checkt am besten die Website von Playmobil oder die Profile auf Instagram und Facebook.
Und mal ehrlich, wenn Jamal Musiala im Wohnzimmer schon drei Gegner ausgespielt hat, bevor das Eröffnungsspiel läuft, ist die Stimmung für das echte Spiel doch eigentlich schon perfekt.