Start your Engine – Mit Hot Wheels in 1:64 auf der Überholspur

werbung | Die Traumautos im Maßstab 1:64 gibt es schon über ein halbes Jahrhundert. Und ungebrochen ist die Begeisterung bei Kindern, Sammler:innen und Auto-Enthusiasten. Für mich selbst sind die kleinen Flitzer gar nicht nur Spielzeug auf den orangen Kunststoffbahnen, sondern mittlerweile auch Bestandteil meiner Spielesession an der Konsole bei Forza Horizon 5 durch den Hot Wheels DLC oder auch durch die Autorennbahn Carrera GO!!! Hot Wheels. Was macht aber die Faszination aus? Wir haben mal direkt Platz hinterm Lenkrad genommen und nehmen euch mit auf eine kleine Reise. Anschnallen, Abfahrt!

Anders als andere Spielzeugautos haben es die Modellautos von Hot Wheels nie auf absolut realitätsgetreue Ableger echter Fahrzeuge angelegt, sondern immer auch die Phantasie angeregt durch kreative Farben und Formen. Heute parken mehrere Milliarden der kleinen und unkaputtbaren Modelle in Kinderzimmern, Setzkästen und Spielzeugkisten, daher wollen wir herausfinden, was den Zauber der automobilen „Heißen Räder“ ausmacht.

Hot Wheels Racing Circuits McLaren P1

Die größte Szene tummelt sich in den USA. Das ist durch die Einflüsse von Nascar, Monster Trucks und Costumizing ala „Pimp my Ride“ nicht verwunderlich. Im Unterschied zu den realitätsnahen Matchbox-Autos und die Landmaschinen von Siku sind die Hot Wheels eher die coolen Fahrzeuge mit Spoilern, Glitzer und derbem Design.

Im Rückspiegel: „Heiße Räder von Mattel“

1968 rollten die ersten Modelle vom Band, damals noch für den deutschen Markt übersetzt mit „Heiße Räder von Mattel“. Seitdem landen jährlich über 100 neue Modelle in den Geschäften. In Einzelverpackungen, als Multipack oder in diversen Rennbahn-Sets. Das besondere sind die überragenden Rolleigenschaften. Daher sind die Hot Wheels auch perfekt geeignet, in entsprechenden Bahnen beschleunigt und auf die Reise geschickt zu werden. Dank elektrischer Beschleuniger können die kleinen Renner so unendliche Runden drehen.

Hot Wheels 3er Geschenkset K5904

Während sich KiTa- und Grundschulkindern einfach gern mit einem wilden Mix an Fahrzeugen auf den Fußboden legen und mit ihrem Parkhaus spielen, geht es den älteren Fans und Auto-Enthusiasten meist um bestimmte Serien oder rasante Renn-Action. Da stehen die flotten Flitzer dann auch gern in Originalverpackung in der Vitrine.

Mini-Collections

Die Serien, die jedes Jahr neu entwickelt werden, richten sich meist nach bestimmten Themen oder Fahrzeugtypen. Es gibt zum Beispiel:

Muscle Mania

Exotics

Hot Trucks

Street Beasts

Rally Champs

Retro Racers

… und noch über 25 weitere Kategorien.

Und dazu gibt es unter anderem Specials zu

Batman

Buzz Lightyear

Marvel Spiderman

Das besondere an den Modellen von Hot Wheels ist ganz sicherlich, dass sie die Phantasie anregen. Wer träumt nicht davon, mit einem sportlichen Zweisitzer und offenem Dach eine Strandstraße auf Hawaii langzubrettern wie damals Magnum in Shorts und mit seinem Ferrari? Oder sich mit einem hochgezüchteten Japaner in nächtlichen, natürlich illegalen Autorennen ein heißes Rennen zu liefern wie Paul Walker und Vin Diesel in „The Fast and the Furious“? Jeder kleine und große Autofan hat seine ganz speziellen Lieblinge. Und Hot Wheels baut die passenden Spielzeugautos dazu und entführt die Besitzer in aufregende Kulissen.

2020 Ford Mustang Shelby GT500

Wenig verwunderlich ist, dass die PS-starken Boliden auf der Beliebtheitsskala recht weit oben landen. Wuchtige Muscle Cars, kraftstrotzende Pick-Up-Trucks und aerodynamische Supersportler laufen seit über 50 Jahren wie verrückt. Und dank der sich gerade in einer Evolution verändernden Automobilbranche setzt auch Hot Wheels verstärkt auf kleine Ausgaben von Elektroautos wie den Audi RS e-tron GT oder den Lucid Air.

Wem das nicht reicht, der bekommt darüber hinaus bei Hot Wheels auch ferngesteuerte Monster Trucks, Rennbahnen, Parkgaragen und Waschanlagen. Und dann sind da noch die vielen Partnerschaften und Kooperationen, die euch mit der Marke in Berührung bringen. Kommenden Mittwoch erzählen wir euch etwas über die Carrerabahn GO!!! Hot Wheels 6,4. Und darüber hinaus begegnen mir die heißen Flitzer bei meiner Rennaction auf der Xbox in Forza Horizon 5 durch den DLC von Hot Wheels. Da geht es digital mit 400 km/h und kreativ gestalteten Fahrzeugen durch die orangenen Bahnen in einer beeindruckenden Spielwelt.

So werden die kleinen Renner immer weiter zum Leben erweckt und bieten euch etliche Spielmöglichkeiten. Und wenn ihr die passenden Schätzchen am besten noch unverpackt in eurem Regal aufbewahrt, dann steigert sich möglicherweise auch noch deren Wert im Laufe der Jahre. Denn für einige besondere Modelle werden durchaus knackige Preise gezahlt. Spielzeugautos als Wertanlage, wer hätte das gedacht. Das spielt den Jäger:innen und Sammler:innen unter euch absolut in die Karten. Abschließend wollen wir euch kurz noch eine Eventreihe vorstellen, mit der Hot Wheels ebenfalls Autospaß in Lebensgröße liefert.

Hot Wheels Legends Tour Germany

Jedes Jahr findet in den USA die Hot Wheels Legends Tour statt, bei der Auto-Nerds ihre im wahrsten Sinne abgefahrenen echten Fahrzeuge einer Expertenjury vorstellen und das beste Auto küren. Und der Preis hat es in sich, denn das Gewinner-Fahrzeug wird tatsächlich als 1:64 Modell nachgebaut und in die Hot Wheels Garage of Legends aufgenommen. Allerdings ist die Konkurrenz groß und die Anforderungen sind zahlreich.

Germany Finalist 2022: Pascal Klein mit seinem VW Puma GTE // © Mattel

Zwei Stars der Szene, Rennfahrerin Sophia Flörsch und PS-Profi Sidney Hoffmann, wählten den Sieger zusammen mit dem USA Hot Wheels Design Team und der Hot Wheels Fangemeinde nach den Kriterien Authentizität, Kreativität und “Garagen-Spirit”.

Ihr seht, die kleinen Modellautos von Hot Wheels begleiten mich und wahrscheinlich auch euch bereits ein ganzes Leben. Und die Faszination lässt auch nicht nach und wird durch stetig neue Produkte und Kooperationen immer wieder neu befeuert. Erzählt uns gern mal, was euch mit Hot Wheels verbindet, welches euer Traumauto ist und ob ihr die Begeisterung auch schon an eure Kinder weitergegeben habt.

Wir halten euch weiterhin zu Neuheiten und spannenden Produkten auf dem Laufenden. Infos zu allen Themen und Modellen findet ihr auch auf der Website von Mattel sowie bei Instagram und Facebook.

Fotos © Gerrit Kleinfeld