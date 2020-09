Familienauto de Luxe – fünf eBay Shoppingtipps für Daddy

[WERBUNG] Viele Papas sind zur Geburt des ersten Kindes in Sorge, dass der Wechsel zu einem sicheren Familienauto den Fahrspaß mindert. Das ist allerdings unbegründet, denn seit dem Start von Daddylicious zeigen wir Euch mit den Tests diverser meist neuer Familienautos, dass es gar nicht immer nur vernünftig sein muss, was ihr mit Nachwuchs auf der Rückbank in der Garage parken könnt. Oft wird dann allerdings von Euch kommentiert, dass der Euro seit der Geburt Eurer Stöpsel ja nichtmal mehr fünfzig Cent wert ist und somit das Budget für den wuchtigen SUV oder den sportlichen Kombi fehlt. Daher haben wir heute ein paar Tipps für Euch, mit welchen Accessoires ihr Euren rostigen Boliden für einen schmalen Taler selbst pimpen könnt und so für noch mehr Fahrspaß für die Kinder – und für Euch sorgt. Und wie Ihr es gewohnt seid, machen wir das mit einem Augenzwinkern bei dieser Zusammenarbeit mit eBay Motors. Unser Testobjekt ist übrigens die eigene Mercedes B-Klasse W 246.

Putz, Papa. Putz!

Ich weiß, ich bediene ein Klischee – aber vielleicht gehe ich ja auch einfach nur von mir selbst aus: in Sachen Sauberkeit in den eigenen vier Wänden nehmen es die Herren der Schöpfung üblicherweise nicht ganz so genau wie die bessere Hälfte. Anders verhält es sich aber bei Papas bestem Stück, dem Familienauto. Da sieht man am Wochenende auf den Höfen der Waschstraßen ganze Horden von Kerlen, bewaffnet mit Lappen, Fläschchen und Chemikalien, die der gutsortierte Handel zur Pflege von Lack und Leder vorsieht. Der Kosmetikschrank eines Papas befindet sich somit meist in der Garage, bestückt mit jeweils einem Mittelchen pro Problemzone seines Gefährts.

Besonders der Innenraum treibt den Vätern kleiner Kinder oft Tränen in die Augen, wenn sie mit klöterndem Sound die Krümel aus dem Fußraum saugen, Kotzflecken aus den Bezügen polieren und angetrocknete Popel vom Fenster wischen. Dafür braucht es „richtig gutes Zeug“ (Deichkind) – und damit Ihr nicht ein ganzes Monatsgehalt zum Teilehöker um die Ecke tragen müsst, lohnt ein Blick zu eBay in die Kategorie Pflege & Aufbereitungsprodukte. In unserem Regal gibt es Felgenreiniger, ein komplettes Pflegeset und ein Mittel für ein strahlendes Cockpit.

Ich sehe was, was Du nicht siehst…

In Sachen Mediennutzung haben die meisten Papas eine ganz klare Vorstellung: Fernsehen erst ab der weiterführenden Schule, das erste Handy mit 18 und ansonsten lieber mit Knete oder im Garten spielen, als sich mit dem Tablet zu vergnügen. Ist doch so, oder? Wir plädieren ja auch immer für „Baumhaus statt Bildschirm“.

Allerdings werden bei einer langen Autofahrt die Karten nochmal ganz neu gemischt. Schließlich müssen die kleinen Racker auf der Rückbank ruhiggestellt werden, damit Papa die Familienkutsche sicher über die Autobahn lenken kann. Und da sind dann elektronische Helfer sogar sehr erwünscht, umgeht man damit doch die Gefahr, stundenlang Hörspiele von Bobo Siebenschläfer aus dem Autoradio ertragen zu müssen. Und es hat noch was Gutes, denn so kann Papa sich hemmungslos durch die Gadget-Welt der Multimedia-Player bei eBay klicken, bevor er seinem Kind das digitale Cockpit auf der Rückbank mit Monitoren, Soundsystem – und Kopfhörern – zusammenbastelt.

Ich habe eine Tablet-Halterung für die Kopfstütze gefunden. Da baue ich das Samsung Tablet mit Kopfhörern dran – ganz easy mit Magneten. So können wir das Gerät schnell mitnehmen, wenn wir parken. Und unterwegs lernt die Tochter was bei Checker Tobi und wir lassen unsere Playlist laufen.

I want to ride my bicycle

Urlaub früher, ohne Kind: mit dem Flieger in die Sonne, nur das Nötigste im Gepäck. Zwei Wochen auf dem Handtuch so wenig wie möglich bewegen, nachts viel zu lange aufbleiben und in Strandbars diverse bunte Sachen durcheinandertrinken, um nach 14 Tagen immer noch urlaubsreif zu sein.

Urlaubsreif sind viele auch immer noch nach dem Sommerurlaub mit der Familie, aber aus anderen Gründen. Die Kinder wachen wegen der Hitze schon um 5.45 auf, müssen stundenlang eingecremt werden, fallen dann meist nach der Ankunft am Beach als erstes in den Sand und sehen aus wie ein Wiener Schnitzel. Außerdem wird Proviant in Kühltaschen verpackt und Papa bereitet sich schon mal auf den leichten Schwindel vor, der ihn beim Aufblasen des großen Bade-Krokodils erwartet. Was sind wir froh, dass unsere Kinder schon größer sind. Denn dann gelingt der Schwenk zum sportlichen Action-Urlaub meist recht gut. Entweder steht der Nachwuchs stundenlang auf dem Surfboard oder reißt etliche Kilometer auf dem Rad ab. Dazu macht es natürlich total viel Sinn, bei einer Urlaubsreise im eigenen Auto gleich auch die Fahrräder mitzunehmen.

Zum Glück gibt es bei eBay zu so gut wie jedem Modell gleich die passenden Fahrradträger. Da unsere B-Klasse keine Anhängerkupplung hat, brauchen wir einen Heckträger – und haben ihn auch gefunden.

Felge Schneider

Wenn ich unsere großen Kinder damals mit meinem Chevy Van G10 zur Schule gebracht habe, musste ich immer eine Ecke weiter parken. Das war Ihnen zu peinlich, wie B.A. Baracus durch die Schiebetür aus dem A-Team Boliden zu steigen. Ich hingegen wäre mit dem dicken Teil gern vorgefahren. Denn das Auto ist ja oft ein Indiz für Geschmack und Individualität…und coole Lässigkeit. So unterschiedlich sind die Geschmäcker.

Verpasst Eurem Pampersbomber doch einfach etwas mehr Drivestyle. Dazu findet Ihr, wie damals bei Need for Speed Most Wanted, reichlich Material zum Pimpen bei eBay. Gerade Felgen geben einem Auto oft schon eine komplett andere Silhouette. Da müsst Ihr Euch aber unbedingt mit den richtigen Angaben befassen, denn für die passenden Schlappen kommt es neben der Zollgröße auch auf den Lochkreis, die Felgenbreite und die Einpresstiefe an. Das ist nichts, was Ihr Zuhause selbst machen solltet. Für meine Mercedes B-Klasse sind das hier meine Favoriten, Ihr findet sie auch bei eBay.de:

Safety first

Ein Auto ist in erster Linie dazu da, Euch mitsamt Familie sicher von A nach B zu bringen. Mit dem Fokus auf dem Wort „sicher“. Na klar könnte ich alter Sack nun kommen mit: „…aber wir hatten damals nicht mal Gurte auf der Rückbank“. Das mache ich aber natürlich nicht, denn so ein durchschnittlicher Golf 1 fuhr auch nur 125 km/h, während heute jedes normale Auto locker die 180 knackt. Und daher fühlt es sich gut an, dank Airbags und Isofix für maximale Sicherheit zu sorgen.

Zur Ausstattung eines jeden Familienautos sollten neben dem vorgeschriebenen Set aus Warnwesten, Warndreieck und Verbandskasten aber auch ein Feuerlöscher gehören. Auch in der Hoffnung, ihn niemals zu brauchen. Aber wenn es mal so ist, dann werdet Ihr froh sein, ihn zu haben.

Fazit zu eBay

Bei eBay findet Ihr alle Autoteile sowie -zubehör, um Eure Familienkarre schöner, sicherer, schneller oder familiengerechter zu machen. Ihr bekommt Originalteile vom Hersteller, Produkte bekannter Marken sowie generalüberholte Teile. Die Suche und der Einkauf ist easy und die Lieferung erfolgte bei uns in wenigen Tagen. Das macht eBay zur Anlaufstelle Nummer 1 für alles rund um Euer Familienauto. Also profitiere auch Du davon und finde genau das passende Fahrzeugteil zum Top-Preis.

Euch allzeit sichere Fahrt!

[In Kooperation mit eBay. Wir haben ein Budget zum Einkauf von Produkten sowie als Aufwandsentschädigung für die Erstellung des Beitrages erhalten. Angemeldet waren wir auf der Shoppingplattform schon vorher…]